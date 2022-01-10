Как «Еврейская Джоконда» «непродаваемого» художника Серова ушла с аукциона за баснословные 14 млн. долларов

За Валентином Серовым долго значилась репутация непродаваемого художника. «Серенькие» картины, выставляемые на мировых аукционах, мало кого прельщали из коллекционеров. Однако все изменилось около 10 лет тому назад, когда за парный портрет, оцененный в 200 тысяч долларов, покупатель выложил сенсационные 4 миллиона. Еще большее удивление ждало ценителей искусства, когда двумя годами позже еще один портрет кисти Серова ушел с молотка за более чем 14 миллионов долларов. Эта рекордная продажа, увеличив в разы рейтинг известного портретиста, позволила Серову войти в десятку самых дорогих русских художников.



Валентин Александрович Серов (1865–1911) – выдающийся русский художник, считающийся лучшим портретистом своего времени. Однако его наследие - это не только портреты. Не менее значимы его работы в жанрах русского пейзажа, графики, книжной иллюстрации, анималистики, исторической и античной живописи. Серов в своем творчестве смело выходил за рамки жанров, и в историю искусства вошел как один из первых русских импрессионистов и модернистов.

Художник Валентин Серов. Автопортрет.

Серов-художник на мировых аукционах



Итак, на сегодняшний день Валентин Александрович Серов входит в десятку самых дорогих русских художников и, судя по прогнозам, останется в ней надолго.

«Охота с борзыми» (1906)

И это невзирая на то, что Серов—художник до недавнего времени плохо вписывался в понятия «арт-рынок», «аукционный рекорд», «сенсация». Напомним, дороже его «Портрета Марии Цетлиной», вызвавшего огромный резонанс, значатся только работы Казимира Малевича ($85,81 млн. «Супрематическая композиция», 1916г.), Василия Кандинского ($41,8 млн. «Картина с белыми линиями», 1913 г.), Марка Шагала ($28,45 млн. «Влюбленные», 1928 г.), и Алексея Явленского ($18,59 млн. «Шокко в широкополой шляпе», 1910 г.).Вдобавок, «Портрет Марии Цетлиной» стал самым дорогим полотном, когда-либо проданным именно на на «русских торгах». И это в отличие от других превосходящих по цене русских мастеров, работы которых продавались на торгах "Импрессионизма и модернизма", где "крутятся" совершенно иные деньги. А этот уж рекорд Серова вряд ли кому из русских живописцев удастся в ближайшее время побить.Ну, а теперь рассмотрим лучшие результаты продаж Валентина Серова на аукционах за последние двадцать лет.



«Охота с борзыми» - картина на картоне, выполненная гуашевыми и акварельными красками, иллюстративного характера была продана торговым домом Sotheby’s в Нью-Йорке в апреле 2006 года за 363,2 тысяч долларов.

Художник В. Серов. «Охота с борзыми». (1906 год). Бумага на картоне, гуашь, акварель. (Sotheby’s, Нью-Йорк, апрель 2006 года. $363,2 тыс.)

«Женский портрет» (1892)



Монохромная этюдная работа Серова «Женский портрет (Мария Якунчикова)», выполненная на холсте маслом, ушла с молотка на аукционе Sotheby’s в Лондоне в ноябре 2013 года за 1,3 миллиона долларов.)

Художник В. Серов. «Женский портрет (Мария Якунчикова)». (1892 год). Холст, масло (Sotheby’s Лондон, ноябрь 2013 года. $1,3 млн.)

«Портрет Прасковьи Мамонтовой» (1887)



«Портрет Прасковьи Мамонтовой» - первая работа Серова, установившая рекорд цены, перевалившей за миллион, в рейтинге художника. В торговом доме Sotheby’s в Лондоне в ноябре 2012-го это полотно ушло за $1,9 млн, значительно превысив первоначальный эстимейт — 400-650 тысяч долларов.

Художник В. Серов. «Портрет Прасковьи Мамонтовой». (1887 год). Холст, масло. (Sotheby’s, Лондон, ноябрь 2012 года. $1,9 млн.)



Тогда многие пребывали в недоумении, а сайт artinvestement.ru констатировал: «Обычный, не выдающийся портрет девочки кисти Валентина Серова купили почти за 2 миллиона долларов. Дело, конечно, хозяйское, но его портреты раньше стоили раз в двадцать дешевле. Для сравнения: до этого персональный аукционный рекорд художника составлял 508 тысяч долларов. И установила его яркая сюжетная работа — не чета портрету. Словом, новый рекорд установлен, но факт вызвал удивление».



А нам остается лишь отметить, что на полотне изображена племянница Саввы Мамонтова, кузина Веры Мамонтовой, той самой "Девочки с персиками", портрет которой находится в Государственной Третьяковской галерее.

«Портрет Оскара и Розы Грузенберг» - сенсационная продажа



На публичных торгах работы Валентина Серова появлялись нечасто, продавались еще реже. Представлен художник был, как правило, либо рисунками, либо небольшими пейзажными или портретными этюдами. Поэтому появление парного портрета супругов Оскара и Розы Грузенберг десятью днями позже после продажи «Портрета Прасковьи Мамонтовой» - было еще одной сенсацией. Так, в декабре 2012 года в Майами на аукционе FAAM (Fine Art Auction Miami) было обнародовано произведение Серова, считавшееся давно утерянным. Хотя на самом деле портрет никогда не покидал семейную коллекцию, а на аукцион попал от правнучки супругов Грузенберг.

Художник В. Серов. «Портрет Оскара и Розы Грузенберг». (1910 год). Холст, темпера. 100 х 62 см. (Nader’s & Fine Art Auctions, Майами, декабрь 2012 года. $4,6 млн.)



Этот портрет был создан в 19010 году в Сестрорецке и до революции находился в собрании живописи Оскара и Розы Грузенберг. После эмиграции семейства за рубеж, его следы потерялись.«Портрет четы Грузенберг, задуманный очень остроумно, находчиво и живо, был бы чрезвычайно хорош, если бы композиция не была столь неудачно срезана с левой стороны, и если бы голова г-на Грузенберг была так же превосходно написана, как голова его супруги», — так в свое время характеризовал работу Серова известный искусствовед Игорь Грабарь.



Следует сказать пару слов о персонажах данного полотна. Оскар Осипович Грузенберг - заметная фигура российской истории. Юрист и общественный деятель В качестве присяжного поверенного выступал в ряде громких политических процессов, в частности, по делу Максима Горького в 1905 году. В 1920 году с семьей эмигрировал из советской России. Супруга Роза Гавриловна — урожденная Голосовкер, была верным другом и ангелом-хрантелем Оскара Осиповича.

Художник В. Серов. «Портрет Оскара и Розы Грузенберг». (1910 год). Фрагмент.



Как уже говорилось выше, это произведение Серова при верхней границе эстимейта $200 тысяч ушло с молотка за $4,1 млн, что вызвало большой резонанс на арт-рынке. До осенне-зимних торгов 2012 года никто из экспертов и не думал о Серове как о художнике, который годится для серьезных инвестиций. Тем не менее эта продажа стала новым аукционным рекордом художника. Купивший картину коллекционер, пожелал остаться неизвестным.

Нешуточные страсти вокруг аукционной продажи «Портрета Марии Цетлиной»



Не менее удивительным было появление в ноябре 2014 года на аукционе Christie’s портрета Марии Цетлиной, с верхней границей эстимейта 2,5 млн. долларов. Этот шедевр на протяжении пятидесяти пяти лет находился в Израиле. А когда его решили выставить на аукцион, поднялась общественная волна протеста. Правда, мало кто верил, что картину купят за такие деньги. Даже российский сайт artinvestment.ru, прогнозируя результаты торгов, утверждал, что «по ощущениям, Серов не будет продан». И тем не менее, результат был по истине сенсационным: самая высокая цена на лондонских аукционах за произведение русского искусства - 14 миллионов 510 тысяч долларов (включая 12 процентов комиссии аукционного дома).

На аукционе. Лот 15 «Портрет Марии Цетлиной».



«Портрет Марии Цетлиной» кисти Серова - вершина русского модерна. Иногда еще его называют «Еврейской Джокондой». И в свое время эта работа художника получала восторженную оценку современников. Как писал Николай Эфрос, портрет «до того сильный, точно это не живопись, а скульптура. …Серов не только пишет лицо — он разоблачает подноготную души».

Героиня портрета - Мария Цетлина (в девичестве Тумаркина) - была общественным и политическим деятелем, издателем, меценатом, музой художников и поэтов, воспевавших глубину её не только прелестных глаз, но и души. Цетлина позировала Льву Баксту, Борису Григорьеву, Петру Кончаловскому. Затронула за живое Мария Самойловна в свое время и душу художника Серова. В модели он её выбрал сам. Однажды в 1910 году, увидев светскую красавицу в парижском ресторане в обществе родственников будущего мужа Михаила Цетлина, очарованному Серову во что бы то ни стало захотелось написать ее. За те несколько недель, что длились сеансы позирования, Цетлины настолько сблизились с Валентином Александровичем, что даже назвали позже своего сына его именем.

Художник В. Серов. «Портрет Марии Цетлиной». (Christie’s Лондон. ноябрь 2014года. $14,5 млн.



После Февральской революции Цетлины вернулись в Россию и поселились в центре Москвы. В голодную зиму 1917–1918 годов Мария Самойловна с мужем Михаилом Осиповичем под предлогом литературных вечеров, проводимых у себя в доме, кормили голодных поэтов и писателей. Среди постоянных гостей были Маяковский, Бальмонт, Хлебников, Цветаева, Мандельштам, Вячеслав Иванов и другие знакомые и друзья из художественно-литературного московского мира. Однако, преследуемые большевиками, Цетлины вскоре снова были вынуждены вернуться во Францию.



Дом Цетлиных был столь же гостеприимным и за границей. Их парижская квартира стала литературным центром русской эмиграции. Помимо этого Мария Самойловна вместе с мужем издавали произведения Бунина, Куприна, Мережковского и других деятелей русского зарубежья. Перед второй мировой супруги покинули Европу и обосновались в США. Туда же была вывезена и коллекция картин и предметов искусства, портрет кисти Серова в том числе.

Эскизный графический портрет Цетлиной. Художник Валентин Серов.



Марии Цетлиной очень хотелось сохранить это собрание целиком, а не делить между своими тремя детьми. Поэтому дальнейшая судьба этого портрета складывалась весьма драматично. В 1960 году Мария Самойловна безвозмездно пожертвовала свою богатую художественную коллекцию израильскому городу Рамат-Ган. В основном в ней были работы русских художников начала ХХ века - свыше 90 картин, в том числе и серовский портрет. Цетлин надеялась таким образом обеспечить сохранность и целостность произведений. Но, несмотря на данные мэром города Рамат-Гана обещания, собрание Цетлиных так и не получило должного музейного помещения. Мало того, первые годы оно вовсе хранилось на складе удобрений, что плачевно отразилось на состоянии многих полотен.



Повреждено было около 60 работ, 14 из которых ушло на свалку. И поскольку город отказывался оплачивать работу реставратора, Мария Цетлина, пока была жива, вынуждена была платить мастерам-реставраторам сама. Позже около двадцати работ, в том числе работы Рембрандта, Фрагонара и Диего Риверы были похищены уже из зала музея русского искусства, который открылся в 1996 году и куда, наконец, поместили уцелевшие картины из многострадальной коллекции Цетлиных.

Художник В. Серов. «Портрет Марии Цетлиной». Фрагмент.





Спустя 20 лет, когда потребовались средства для ремонта этого музея, в муниципалитете Рамат-Гана задумались, где взять деньги на его реконструкцию. И поскольку «Портрет Марии Цетлиной» Серова был главным и самым важным экспонатом в музее, его-то и решили продать, чтобы на вырученные деньги провести ремонтные и реставрационные работы. Таким образом, продажа одной работы должна была принести пользу всему собранию в целом. Узнав о намерениях властей, представители общественности начали яро протестовать, писали петиции и собирали подписи, устраивали пикеты, но процесс остановить не удалось — работа все равно была выставлена и продана за упомянутые $14,51 миллионов.



И думается, в данном случае покупатели на торгах боролись не за кусок 100-летнего холста, заведенного в красивую раму. А за нечто большее, отдавая дань уважения и великому художнику, и его модели - удивительной женщине, благотворительность которой будет напоминанием многим поколениям о том, что нужно творить добро.



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