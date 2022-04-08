«Красный паша»: как расстрелянный Сталиным советский дипломат «развалил» СССР

Нефтяной крах

В 1938 году в Саудовской Аравии была обнаружена нефть и история страны круто поменялась. Казалось бы, в отношениях между Эр-Риядом и Москвой ничего не сулило беды. С «шальных» нефтяных денег Королевство наверняка рассчиталось бы с долгами и дружба продолжилась во благо обеим странам. Но все испортил страшный 37-й. Оба дипломата – Хакимов и Тюрякулов – были отозваны в Москву, где их ждал арест, обвинение в шпионаже и расстрел.

Абдель Азиз ибн Сауд пришел в ярость, потеряв двух близких друзей. Принимать других советских дипломатов в качестве послов он отказался. Правительство СССР, может, и радо бы было пойти на попятную, но воскресить расстрелянных не могло. В 1938 году советско-саудовские дипломатические отношения по факту были обнулены. Зато началось сближение Аравии с американцами, нашедшими здесь нефть.

Как пишет Егор Гайдар в книге «Гибель Империи», именно Саудовская Аравия, а точнее нефтяной демпинг с их стороны в 1985 году привел к резкому падению цен на нефть и краху Советского Союза. Конечно, Иосиф Сталин едва ли даже мог предполагать, к какой катастрофе приведут его решения, спустя полвека. А жаль...

Источник : https://russian7.ru/post/krasnyy-pasha-kak-rasstrelyannyy-st...

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