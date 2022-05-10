Почему царя Бориса Годунова похоронили в сидячей позе

Смерть 53-летнего царя Бориса Годунова в 1605 году положила начало бурным событиям Смутного времени. Одной из «жертв» политических неурядиц стало тело самого Бориса. Посмертная судьба его останков оказалась более причудливой, чем у любого другого русского царя.

Первое захоронение

Борис Годунов скончался 13 апреля 1605 года от внезапного приступа болезни (есть версия, что он покончил с собой). Перед смертью правителя успели, по его собственной просьбе, постричь в монашество с именем Боголепа. Как и прочих русских государей (великих князей и царей), Годунова с почестями похоронили в некрополе Архангельского собора Московского Кремля. Но мало кто в тот момент догадывался, что основатель династии Годуновых упокоился там совсем ненадолго.

Перезахоронение

Сторонники Лжедмитрия I не могли допустить, чтобы тело Годунова оставалось в Кремле. Согласно легенде, придуманной «царевичем Димитрием», по вине узурпировавшего трон Бориса ему пришлось десятилетиями скрываться на чужбине.

5 июня 1605 года мятежники вынесли останки царя из Архангельского собора, и, по-видимому, надругались над ними. Спустя несколько дней тело «бесчестным образом» привезли в Варсонофьевский девичий монастырь на Сретенке.

Царские останки поместили в деревянную колоду и без всяких обрядов зарыли в скудельнице, где хоронили нищих. Рядом с Борисом захоронили останки его жены и сына, царя Фёдора Борисовича, убитых 10 июня.

Историк Александр Боханов поражается, насколько безразлично москвичи отнеслись к судьбе царских останков, несмотря на то, что Борис многое сделал для простого народа в период голода.

«Толпы москвичей пришли на Красную площадь в июне 1605 года созерцать выставленные напоказ тела удушенных Фёдора и Марии, тысячи созерцали процессию унизительного перезахоронения Царя Бориса в Варсонофьевском монастыре; не наблюдалось никакого возмущения, никакой горести, а одно только праздное любопытство», – отмечает автор биографии Бориса Годунова.

Сторонники Лжедмитрия «разъясняли» жителям столицы, что все Годуновы якобы были самоубийцами, а значит, недостойны христианского погребения.

Второе перезахоронение

У взошедшего на трон в 1606 году царя Василия Шуйского не было особых причин чтить память Годунова, оттеснившего от престола исконную династию Рюриковичей. Поэтому он не стал возвращать тело предшественника в Архангельский собор. Тем не менее Годунов признавался законным царём, а значит, был достоин почестей. Кроме того, Шуйский стремился переложить всю вину за гибель членов годуновской династии исключительно на самозванца.

Осенью 1606 года или, по другой версии, в феврале 1607 года, тела Годунова и его семьи выкопали и вывезли в Троице-Сергиеву Лавру. При жизни Борис Годунов делал колоссальные пожертвования этому монастырю, например, в 1585 году он подарил инокам тысячу рублей.

На сей раз Москва торжественно попрощалась с останками царя:

«Тело Бориса несли 20 монахов, – свидетельствовал немецкий наёмник Конрад Буссов, – Его сына Федора Борисовича – 20 бояр, жены Бориса – также 20 бояр, а за этими тремя телами шли пешком до самых Троицких ворот все монахи, монашки, попы, князья и бояре, здесь они сели на коней, тела приказали положить на сани и сопровождали их в Троицкий монастырь, расположенный в 12 милях от города Москвы».

В составе траурной процессии находилась и выжившая дочь царя Ксения Годунова, обесчещенная Лжедмитрием и постриженная в монахини.

В Лавре Годунова, его жену и сына захоронили «по царскому чину» в склепе под западной папертью Успенского собора.

«В паперти над Годуновыми были установлены надгробницы с покровами, на стенах помещены иконы, перед надгробницами – поставные свечи», – описывает захоронение кандидат исторических наук Сергей Шокарев.

Бориса Годунова перезахоронили в необычной позе – «сидя». Почему было избрано такое положение, источники умалчивают. Можно предположить, что останки деформировались в результате событий 1605 года, когда с телом царя обращались крайне небрежно. Если перезахоронение совершалось в холодное время года, то разогнуть окоченевшие члены, вероятно, было затруднительно. Однако возможно и иное объяснение особенностей захоронения царя-инока. Сидячее положение усопшего вполне допустимо в традиции восточного христианства – так, например, покоятся мощи патриарха Константинопольского Афанасия Цареградского, которые находятся в кафедральном соборе Харькова.

Не исключено также, что организаторы перезахоронения оставили намёк на татарское происхождение Бориса Годунова. С распространением ислама у татар распространился обычай хоронить сидя.

Дальнейшая судьба останков

Известная сегодня туристам «палатка-усыпальница» Годуновых появилась в 1781 году, когда прежнюю паперть Успенского собора не то разобрали, не то она обрушилась. При Романовых ежегодно в день кончины Бориса Годунова по нему совершалась панихида. Но после революции тела двух царей и их родных были потревожены. Это обнаружил в 1945 году советский антрополог Михаил Герасимов. Когда он вскрыл усыпальницу Годуновых, оказалось, что царские кости валяются вперемешку с обрывками погребальных саванов, а черепа и вовсе не сохранились. По одной из версий, во время Великой Отечественной войны загорские мальчишки, воспитывавшиеся без отцов, извлекли черепа из гробницы, чтобы поиграть ими... в футбол.

Но не исключено, что усыпальница была разграблена гораздо раньше. В годы Гражданской войны большевики закрыли Троице-Сергиеву Лавру, и следить за царским склепом оказалось некому. Как видно на фотографии из коллекции краеведа Александра Рдултовского, в 1929 году усыпальница находилась в полуразрушенном состоянии. Есть предположение, что в ту пору в ней могли ночевать беспризорники.

Источник : https://cyrillitsa.ru/past/160287-pochemu-carya-borisa-godun...

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Благодатный огонь не сошёл в 1923 году и знаете что случилось потом.Именно после этого большевики взяли вверх окончательно и установили советскую власть, которая продержалась ровно 72 года, то есть 1 космический день сохранилась эта власть. Бог Вам судья! Это предвесотник глобальных событий!

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