В Причащении нет волшебства и магии, просто в тебя входит Бог

Я Тот, Которого ты примешь в себя завтра — сказал Господь женщине, утаившей грех.

Как мы радуемся за других причастников, испытывая ревность, и почему иногда причастие не трогает человека — рассказывает архимандрит Андрей (Конанос).

Тебе нужно причаститься, чтобы выздороветь!

Мне кажется, вера измеряется тем чувством, которое возникает при нашем приближении к Святой Чаше. Да, мы с вами говорили о том, что человек чувствует во время молитвы – и эти чувства также являются показателем веры, – но сейчас речь идет именно о Святом Причащении. Подходя к Чаше, чувствуем ли мы, как по-другому начинает биться сердце?

Молитва – это выражение любви к Богу. Приобщение Святых Христовых Таин – тоже, но помимо этого происходит еще и нечто большее, несравненно большее. Нет, мы не получаем при этом какую-то божественную силу, как думают те, кто говорит: «Тебе нужно причаститься, чтобы выздороветь!»

Конечно, причащение несомненно полезно для души и тела, но здесь нет никакого волшебства или магии. В нас входит Сам Господь. Наше тело соединяется с Его телом; в наших венах начинает течь кровь Христова; Его дыхание становится нашим дыханием.

Мы начинаем являть с Ним одно целое – наше бытие смешивается с Божественным бытием, и жизнь Христа становится нашей жизнью, открывая горячее желание соединиться с Ним.

Приобщение Христовых Таин – цель Литургии. Именно для этого она служится. И те из нас, кто не приступает в данный момент к Святой Чаше, радуются за причастников и одновременно испытывают чувство, похожее на ревность. Ревность в хорошем смысле этого слова – когда думаешь: «Как же мне тоже хочется причаститься! В следующий раз непременно исправлю то, из-за чего сегодня не причастился; сделаю всё, что скажет духовник, и непременно причащусь!».

Если этого чувства нет – значит, человек не ощущает по-настоящему, что есть Причастие; он равнодушно смотрит, как остальные подходят к Чаше, думая: «Сколько можно? Скорее бы всё закончилось!». Святое Причастие не трогает этого человека.

Человек, подходя к Чаше, приближается к СолнцуВ детстве мне нравилось смотреть, как люди причащаются. Мне казалось, что человек, подходя к Чаше, приближается к Солнцу, а приобщившись, принимает Его свет и тепло. Как солнце – одно, но при этом все согреваются его лучами, так и Господь входит в нас через святое Причастие, и каждый принимает в себя не часть Христа, а всего Его, какой бы ни была частица, полученная от священника.

И если бы мы спросили Господа: «Господи, чего бы Ты больше всего хотел от нас?»; если бы могли заглянуть в сердце Христа и узнать Его самое большое желание, – думаю, что Он сказал бы нам примерно то же самое. Господь больше всего хочет стать с нами одним целым. Мне кажется, мы услышали бы от Него примерно такие слова: «Дитя мое, больше всего Я хочу соединиться с тобой. Потому Я и стал Человеком, чтобы быть таким, как ты. И потому завещал тебе святое Причастие – чтобы ты, получив этот дар, стал таким, как Я, и мы вдвоем соединились бы в одно целое».

А вот что говорит нам Откровение, гораздо более авторитетный источник: «Вот, стою у двери и стучу: если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему, и буду вечерять с ним, и он со Мною» (Откр. 3:20). Святое Причастие, Вечеря, – это соединение с Господом. Мы полностью соединяемся и отождествляемся с Ним.

Одна женщина во всем покаялась, кроме одного тяжкого греха

Одна женщина в Эвбее как-то пришла на исповедь к старцу Иакову (блаженный старец Иаков Эвбейский, 1920–1991 – прим. перевод.). Она во всем покаялась, кроме одного тяжкого греха, который утаила. Старцу открылось это, но он ничего ей не сказал, а помолился Богу, чтобы Он Сам просветил ее. И Господь действительно просветил эту женщину. Через некоторое время она снова пришла в храм, где служил старец Иаков. В тот момент его там не было, храм был пуст. Но эта женщина вдруг увидела, что Царские врата открыты и на Престоле сидит удивительно красивый молодой человек. Она рассердилась и гневно сказала ему:

– Что ты там делаешь? Сидишь на святом Престоле? Немедленно слезай! Как тебе не стыдно – молодой человек, и сидишь на Престоле!

А молодой Человек посмотрел на нее спокойно и сказал:

– А почему ты не рассказала о грехе, который совершила?

И назвал этот грех. Женщина удивилась и спросила в ответ:

– Откуда ты знаешь, что я не сказала? Откуда ты вообще меня знаешь? Кто ты?

– Я Тот, Которого ты примешь в себя завтра, – ответил Он и исчез.

Этой женщине явился Сам Господь. Он не сказал ей: «Я Тот, Кто будет судить тебя»; или: «Я Тот, Кто помог тебе тогда-то и тогда-то». Господь говорил с ней только о том, что касалось святого Причастия, – потому что именно это для Него самое главное. Если мы готовы принять Его, то можем достичь и всего остального. «Я Тот, Кого ты примешь в себя завтра», – вот что Христос сказал этой женщине.

И конечно, как вы уже, наверное, догадались, она сразу же побежала к старцу Иакову. Со слезами на глазах женщина поведала ему обо всём, что с ней произошло. Скоро эта история стала известна всему монастырю и попала в книгу о старце.

Сегодня я причастился – вдруг произойдет чудо

Еще одну историю я услышал от знакомого священника.

В молодости он работал санитаром в больнице. Ему очень хотелось ухаживать за лежачими больными, так как где-то он прочитал, что когда человек заботится о пожилых или просто тяжелобольных людях – моет, переодевает их, обрабатывает раны и пролежни,- этот человек сможет коснуться и Христа. И он попросил главного врача направить его в отделение с лежачими больными. Его просьбу выполнили – в этом отделении не хватало молодых сотрудников, ведь мало кому хочется выполнять такую тяжелую работу. Легко говорить – а делать гораздо труднее.

И вот однажды этот молодой санитар пришел на работу после литургии, которая служилась вечером. Он причастился и вернулся в больницу, думая переодеть больных стариков, помыть их и после этого уйти домой. Начал он с палаты, где лежал дедушка с пролежнями на спине (в этом году на Пасху я был на Афоне и видел там старца с такими пролежнями – это что-то страшное). Санитарки, обрабатывая такие раны, всегда надевали перчатки, но этот молодой человек просто молча помыл старичка, после чего тот неожиданно спросил его:

– Дитя мое, ты был на литургии?

– Да, отче, был, а сейчас вернулся, чтобы помыть тебя и ты стал чистым и красивым.

– Как я тебе завидую – ты был на литургии, причастился… Ведь причастился, да?

– Да.

– Как я тебе завидую! Вот бы и мне причаститься…

– Не волнуйся, отче, я приведу к тебе священника, и он причастит тебя!

– Хорошо, спасибо тебе.

Молодой санитар продолжил мыть больного. И вот, обмывая ему рот, он порезал руку о пластинку, скреплявшую челюсти старичка. Молодой человек обработал рану ваткой и, не желая, чтобы после причастия его кровь попала на нечистое место, положил эту ватку в карман, думая после сжечь. Управившись с остальными больными, он снова заглянул к этому дедушке и увидел, что его опять нужно помыть.

– Ничего страшного, дитя мое, – сказал ему старик. – не мой меня снова, оставь так до завтра.

– Что ты, дедушка, я вымою тебя! Ничего страшного.

Но в то время, как молодой человек мыл старичка, тот схватил его за руку, где был порез, и кровь пошла снова. Внезапно санитару пришла в голову мысль: «Интересно, что будет, если я сейчас приложу свой порезанный палец к пролежню этого дедушки? Сегодня я причастился – вдруг произойдет чудо? Ведь сейчас во мне – Господь!»

И молодой человек незаметно прижал свой палец к пролежню, продолжая свою работу.

Неожиданно старичок спросил его:

– Дитя мое, ты что-то сделал сейчас?

– Что именно, отче?

– Я сейчас почувствовал, как в меня вошла какая-то сила! Я ощущаю удивительную бодрость!

– Отче, завтра я расскажу тебе, что случилось. Это удивительно!

Молодой человек прикоснулся к старику рукой, из которой текла кровь – в том числе и кровь Христова. И Господь попустил случиться чуду.

Источник

А вы знали об этом?

Мужчина, носивший единственную серьгу в ухе в Османской иперии , был единственным сыном в семье, и потому имел определённые привилегии в боевых конфликтах и походах, так как его старались не ставить в передовые отряды, чтобы не подвергать прямой опасности его жизнь. В то же время, носивший сразудве серьги - по одной в каждом ухе, являлся доказанным единственным продолжателем рода, и таких людей вовсе могли освобождать от воинской повинности.

Подробнее об этом(https://otari.mirtesen.ru/blog/43977291870)

Уважаемые друзья! Если вам понравилась статья — поставьте лайк и подпишитесь на канал. Ваша поддержка очень поможет нам в его продвижении и развитии!

Рекомендую также прочесть:

Как Османская империя относилась к армянам, когда их впервые завоевала? https://otari.mirtesen.ru/blog/43856491352/

Ваше мнение для меня важно. Буду весьма благодарен за ваши комментарии!