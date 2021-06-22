5 интересных фактов о Люксембурге и люксембуржцах

Несмотря на то, что Люксембург — страна малюсенькая, жизнь в ней настолько необычна для жителей большинства стран мира, что удивлению просто нет конца. Давайте узнаем, почему в Люксембурге мало кто может себе позволить держать домашних животных, почему население страны увеличивается утром и уменьшается вечером и не только об этом.

1. Люксембуржцы поголовно владеют 4-5 языками

В Люксембурге три официальных языка: люксембургский, французский и немецкий. Эти три языка учатся в школе как родные. Но дополнительно школьники изучают еще 1-2 языка в зависимости от того, ходят они в обычную школу или в гимназию. В итоге всех выпускников школ можно считать полиглотами, потому что они в совершенстве знают 4-5 языков. Некоторые знают 6 языков, потому что в престижных гимназиях дополнительно учат на 2, а 3 языка.

2. В первый класс школьники Люксембурга идут два раза



В Люксембурге в первый класс идут два раза. Первый раз — в 6-7 лет, а во второй — когда идут в выпускной класс. Всё просто. В школе люксембуржцы учатся тринадцать лет. Младшая школа считается с первого по шестой класс. А потом дети переходят в старшую школу, и там классы считаются в обратном порядке, а именно с седьмого по первый.

3. Общественный транспорт полностью бесплатен



Весь общественный транспорт в Люксембурге полностью бесплатный. Но давайте дабавим дёгтя ложку с горкой в этот финансовый рай: цены в магазинах на самые обычные продукты очень высоки. Допустим, обычная морковь стоит 3 евро за килограмм.

4. Население Люксембурга вырастает на треть каждое утро



Каждое утро население Люксембурга увеличивается на треть. Из соседних Франции, Бельгии и Германии люди приезжают сюда на работу каждый день на электричках или личных авто. Дело в том, что, допустим, медсестра в Люксембурге получает 4000 евро, а в соседней Франции — 1500 евро. Зато жилье во Франции, Бельгии и Германии — в 4 раза дешевле.

5. Позволить иметь собаку (и даже кошку!) в Люксембурге могут только семьи, где есть наработающий член семьи



Завести собаку в Люксембурге может себе позволить только та семья, в которой есть неработающий человек — мама-домохозяйка, пенсионер или… специальная няня питомца! Суровый закон защищает собак и кошек, которые слишком скучают, когда хозяин уходит на работу. Если соседи услышат, как ваш питомец истошно лает или мяукает ОТ ОДИНОЧЕСТВА, люксембуржцу грозит серьезный штраф или изъятие питомца в комфортабельный приют, откуда его придется выкупать за большие деньги. Никакой посторонний шум в Люксембурге не является допустимым. В воскресенье за любой издаваемый шум (не только от питомца) на местного жителя наложат серьезный штраф.

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