Причины исторической неприязни украинцев к русским

Спустя два месяца после вторжения России в Украину в российском обществе не утихает дискуссия о том, как к этому относиться. Аргументы противников войны в основном сводятся к тому, что решение ввести войска в соседнюю страну было преступным и аморальным, а те, кто поддерживают "спецоперацию", оправдывают ее по-разному. Кто-то вспоминает, как "НАТО бомбило Югославию", другие говорят, что войны было не избежать, а третьи задают вопросы в духе "где вы были восемь лет, пока гибли люди в Донбассе"!

Если же говорить про сегодняшнее противостояние по существу, то превращению Украины во враждебную для России страну, в так называемую анти-Россию, способствовали несколько факторов.В первую очередь надо отметить историческую оголтелую украинскую русофобию, которая делится на два типа — традиционную и приобретенную.

Традиционная русофобия зародилась еще в землях Галиции и Буковины, когда они еще были провинциями Австро-Венгрии. В нынешних административных границах Украины это территория Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Тернопольской областей, то есть практически вся Западная Украина.



Здесь в сознании местного населения (галичан) ранее всего укоренилась мысль о страшной вине России и русских перед ними. В оправдание своей ненависти они приводят ряд исторических фактов:

Царское правительство запрещало украинский язык (Эмский Указ 1876 года), учебники, газеты иностранного издания и многое другое, что распространяло сепаратистские идеи. Художественную литературу и т. п. не запрещало.

НКВД «посмело» уничтожить С. Бандеру, Шухевича и других «борцов за независимость»,которое на деле были рядовыми прислужниками Гитлера.

Голодомор , устроенный палачом народов Сталиным и унесший 10 миллионов украинцев . Ненависть украинцев к "сталинскому мяснику" Жукову, который послал на верную смерть сотни тысяч мобилизованных молодых украинцев по принципу «Солдат не жалеть— бабы еще нарожают!».

Текущие газовые споры население Галичины и окрестностей воспринимает как акт посягательства России на священную свободу украинцев.

Столь оголтелая русофобия галичан во многом является результатом политики властей Австро-Венгрии по дерусификации населения Галиции, в частности геноцид 1914— 1917 гг., с целью создать новый тип идентичности и противопоставить его малороссам в России. Важнейшим аспектом этой политики стала поддержка распространения русофобских печатных материалов на украинском языке. В частности, на украинский был переведен «Тарас Бульба» Н. Гоголя, откуда были изъяты все упоминания о русском братстве и русской земле. Именно такая самодеятельность и способствовала изданию знаменитого Эмского Указа 1876 года.

Показательно, что ко времени издания указа в 1840 году в Санкт-Петербурге были изданы на украинском языке произведения Т. Шевченко , в частности, его знаменитый «Кобзарь» был издан , а также произведения других писателей. Это приводит к резонному вопросу: почему запретить украинский решили лишь в 1876 году? На самом деле всё намного проще: как только украинский превратился в орудие идеологической борьбы против России — он попал под запрет. То есть запрещали не сам язык, а лишь произведения на нём, служащие пропагандой русофобии и сепаратизма!

Украинцы сочувственно относились к Гитлеру и сегодня боготворят его местных прислужников-коллаборационистов (С. Бандера, Р. Шухевич и др.). Они считали , что под покровительством Гитлера развилась бы независимая Украина, а русские якобы помешали этому случиться. Таким образом, раскрывается главная черта современных свидомитов — отсутствие истинного представления о свободе и независимости, готовность служить любому хозяину, который будет противостоять России.

Что касается голодомора и потерь в ВОВ , то сталинский режим подверг голодомору не только украинцев , но и русских и представителей других народов СССР. Мало кто знает, что не меньшие потери, а в процентном отношении – и гораздо большие потери от результатов большевистского хозяйствования понес не украинский, а казахский народ. Так называемый голощёкинский голодомор в Казахстане 1932—1933 годов был вызван официальной политикой Сталина «уничтожения кулачества как класса» и привел к уничтожению половины населения Казахстана !Что же касается общих потерь в войне , то не надо забывать, что победу во Второй мировой войне однозначно надо считать «Пировой победой», поскольку были колоссальные потери у всех народов СССР (погибло более 40 миллионов советских людей против 9 миллионов погибших немцев) !

Русофобия приобретённая — продукт исключительно постсоветской Украины, особенно русофобского бума после Оранжевой революции 2004 года. Президент Ющенко взял открытый курс на обострение отношений с РФ — для этого он добился через СМИ нужной ему интерпретации болезненных аспектов взаимоотношений между двумя странами.Подобная политика привела к массовому переходу коренного русскоязычного населения к русофобии, что сильно бросается в глаза после Евромайдана . Напоследок стоит заметить, что украинский национализм, особенно на западе Украины, основан не только на русофобии, но и также на нелюбви к полякам и, в меньшей степени, к немцам.

Однако из всех украинских мифов особенным является миф о том, что якобы Киевская Русь — это и была Украина, а Россия — это всего лишь позднейшее историческое недоразумение, то есть налицо попытка увеличить историю страны на 1 тысячу лет, которую свидомиты не без труда заполняют фактами.

Игнорируется и тот факт, что до 1991 года Украина не существовала как самостоятельное государство. Если по вопросу суверенитета УНР можно устраивать длинные дискуссии, то факт отсутствия исторических упоминаний Украины как самостоятельного государства до распада Российской империи очевиден.

Не надо также забывать , что в результате мирного отделения от СССР в 1991 году все плодородные земли с многонациональным населением стали собственностью новой Украины. Таким образом, миф об освободительной борьбе украинцев за свою независимость фактически не имеет исторической почвы.

С первого дня независимости украинцам стали навязывать мнение, что основная опасность для их «нэзалэжности» исходит из России, а украинская власть выбрала в отношении северного соседа следующую линию поведения: «Сосед, дай мне поесть, а то нечем тебе под дверь нагадить». Ей давали, она гадила, а потом боялась ответной реакции! Поскольку добрый сосед с «ответкой» не спешил, украинская элита продолжала жрать, гадить и боятся, жрать, гадить и бояться! Пока совсем не рехнулась на своих страхах, объявив Россию вражеским государством.

Если говорить по существу , превращению Украины во враждебную для России страну, в так называемую анти-Россию, способствовали несколько факторов.

Различие в ментальности русских и украинцев . У русских доминирует коллективное сознание и стремление к социальной форме государственного устройства. У украинцев — мелкобуржуазное сознание и тяга к анархии. В России власть всегда считалась данной от Бога. Там всегда был царь. И неважно, как он назывался — император, генсек или президент. Только такая форма правления могла сохранить огромное многонациональное государство. На Украине же никогда не было жёсткой вертикали власти, а всегда была анархическая Сечь. Природную склонность народа к охлократии всегда "умело"использовала коррумпированная олигархическая верхушка для завоевания и удержания власти. Включение Украины в американский стратегический план геополитического противостояния США и России , имеющий целью создание близ границ Российской Федерации баз НАТО и биолабораторий, где разрабатывается специфическое биологическое оружие избирательного действия на разные этносы России . Идеологические инъекции , хорошо оплачиваемые из многочисленных западных фондов, которые начали делать украинцам с первого дня независимости. Отношения между братскими народами стали преподноситься как глобальная историческая неприязнь. Началось с «Украина без России», потом было «Украина — не Россия», закончилось — «Украина — анти-Россия». Возникновение и становление «оранжевого олигархата », готового за бизнес-преференции и власть превратить страну в инструмент борьбы США против России. Наличие большого отряда людей , вооружённых националистической идеологией , которую после 2014 года усилили стрелковым оружием. Эти люди готовы ценой собственной жизни выполнить то, для чего их готовили с детства, а именно — начать войну против России лично, а не через грузинских «посредников». Вмешательство России в ход гражданской войны на Донбассе , когда преступный режим Порошенко, истреблявший мирное население на востоке страны, заставили подписать Минские соглашения. Тем не менее значительная часть украинцев, находящаяся под влиянием СМИ, стала воспринимать мирные инициативы России как агрессию.

После Майдана-2014 вялотекущая фобия приобрела острую форму. Русофобия стала основой внешней и внутренней украинской политики. Майданная власть, подконтрольная США, разработала специальные маркеры для своих граждан. Для того чтобы считаться настоящим украинцем, нужно обязательно молиться на Майдан, любить Бандеру, стремиться в ЕС, верить в бескорыстие Европы и США, не сомневаться в правильности пути в НАТО, а главное — ненавидеть Россию.

Приход к власти русскоязычного Владимира Зеленского течение болезни не остановил, напротив, к удивлению за него голосовавших, осложнил. Болезнь приобрела тяжёлую форму и сегодня русофобией пронизаны все ветви украинской власти, представители

которых буквально соревнуются, кто смачнее плюнет в сторону России.Именно поэтому швейцарский журналист и политолог Ги Меттан увидел аналогию между украинской русофобией и антисемитизмом!По его словам ,положение русских и русскоговорящих граждан на Украине очень напоминает положение евреев в гитлеровской Германии.



Русофобия присутствует во всех сферах социальной и экономической жизни Украины, в том числе в образовании. Судя по содержанию украинских учебников истории, украинцы только и делали, что боролись с русской агрессией. Большинство украинских СМИ сплошным потоком с утра до вечера транслируют мантры про злобного и коварного агрессора, который мешает Украине двигаться в европейский рай.

Сотни лет украинцы воевали то с русскими против татар и поляков, то наоборот. Клялись в дружбе то шведам, то венграм, то Москве, то Варшаве. А потом перебегали на другую сторону. Даже в составе Российской империи и СССР у них периодически появлялись мазепы, петлюры, грушевские, шухевичи и бандеры, мечтавшие об Украине без русских.Сегодня же бандеровские мерзавцы, которые управляют Украиной , превратили её в нацистско-бандитское государство.На протяжении восьми лет они бомбили и обстреливали свой собственный народ,беспрекословно подчиняясь западным паработителям, развязавшим братоубиственную войну на Украине

Когда Господь хочет наказать какой-то народ, то насылает на него войну, мор, чуму и прочие напасти. Однако народ Украины Господь наказал гораздо страшнее, посадив ему на шею бандеровскую профашистскую элиту (вроде всадников апокалипсиса), которая является универсальным бедствием, несоизмеримым с любыми напастями вместе взятым!

Именно эту прозападную бандеровскую шваль безжалостно и варварски используют для противостояния с Матушкой-Россией прозападные якобы борцы за демократию !Однозначно единственное, кому выгодна сегодняшняя война на Украине, чтобы превратить её жителей в послушных рабов для противостояния с Россией, является Запад.

Таким образом, дорогие украинцы, главным вашим врагом, как ,кстати, и грузин, является не Россия, а амбициозный Запад, который и втянул вас в эту войну, в которой не будет ни победителей, ни побежденных ! Нужно ещё раз для себя чётко зафиксировать, что ни с какой Украиной Россия не воюет,а воюет она фактически с гегемонией Запада и бандеровским нацизмом .Гражданам Украины следует понять, что в сегодняшней создавшейся обстановке у России нет другого выхода, как уничтожить украинскую антинародную хунту, иначе русское государство навсегда исчезнет с политической карты, а русский народ прекратит своё существование, как субъект мировой истории!

То, что решение о денацификации Украины было принято российским руководством именно сейчас, является своевременной реакцией на возрастающие угрозы. Если бы этого не произошло, то уже завтра была угроза того, что накачанная оружием и русофобией Украина ринулась в бой при активной поддержке Запада. Угроза появления на Украине настоящего смертоносного ядерного и биологического оружия стала реальностью. И эта угроза росла с каждым месяцем и днем!Именно поэтому после окончания спецоперации на Украине она должна стать нейтральным государством по образу Австрии или Швейцарии, чтобы от нее никогда не исходила угроза безопасности Матушки-России. В этом и основная причина сегодняшнего противостояния России с Украиной !

В заключение, я искренне верю и надеюсь, что героический украинский народ в скором времени откажется от фашистской бандеровской идеологии и докажет всему миру свое истинное величие!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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