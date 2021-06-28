7 эффективных способов энергетической защиты

Для чего нужна человеку энергетическая защита? Думаете, что этот фактор касается лишь тех, кто верит в магию, экстрасенсорику и до ужаса боится, что на него наведут проклятие либо порчу?

Это довольно распространенное заблуждение, ведь чистая и сильная энергетика, хоть она и невидима человеческому глазу – одно из важнейших условий качественной жизни и даже здоровья человека.



Отбросив различные магические воздействия и негативные программы, в силу которых верят далеко не все, посмотрим на понятие энергетики человека с другого ракурса.

Грубое слово, сказанное в вашу сторону, беседа на повышенных тонах с начальником или злой взгляд продавца, у которого для вас не нашлось сдачи – все то способно существенно подпортить энергетику.

Наверняка после неприятного разговора вы остро ощущали дискомфорт и упадок сил – именно так проявляются негативные энергетические потоки, от которых просто необходимо защищаться.



Что же необходимо для эффективной защиты? Правильно! Умение распоряжаться энергиями. Теперь стоит перейти к восьми эффективным способам энергетической защиты

«Вращение ауры»

Достаточно действенный «отпор» против тех, кто любит подпитываться чужой энергией.

Нужно представить свое биополе в виде плотной сетки.

«Хрустальный купол»

Конечно же, делать это следует тогда, когда имеется опасение магического воздействия либо оно явно ощутимо.Далее эта «сеть» крутится слева-направо.Она мысленно вращается обладателем, покуда поглощение энергии вампиром не прекратится.Вращение, в свою очередь, отбрасывает все поползновения и негатив, а значит, у вампира нет шансов.

Техника хорошая, но кратковременная. В зоне солнечного сплетения создается незримый шар синего цвета.

С каждым резким выдохом он увеличивается и «выталкивает» негатив наружу.

Суть метода: совместно с защитой личной энергии, выполняется и очищение.

Плюс – легко поставить. Минус – кратковременное действие.



«Яйцо»

Перед практикой нужно освоить «касание взглядом». Затем формируется яйцо, а точнее, четыре горошины, похожие на крест в горизонтальной плоскости.

Если этот крест вращать, то получится некая оболочка, которая охватит тело.



Суть метода: информационно-биополевая защита. Создается защитный шар. Поверхность воображаемого шара сковывается лентами, на которых написано о том, что обладатель ауры закрыт от вмешательств.

Подобный метод очень действенен. Срабатывает в большинстве случаев.

«Зеркальная стенка»

Надо представить, что от врага загораживают кирпичи. Их может быть один слой, а может быть и несколько.

Пытающийся поглотить энергию будет чувствовать, как, отскочив от стены, его негатив возвращается к нему обратно.

«Щит Персея»

На одной из рук визуализируется щит, который закроет от энергетических атак.

Плюсы метода – не требует значительной подготовки. Минус – низкая прочность.

При этом помогает и при магических воздействиях, и при энергетическом вампиризме.

«Крест»

У тела располагаются визуализированные кресты.

Далее нужно отодвигать их, но чувствовать, что с каждым движением формируется еще более плотный слой.

«Хлыст»

Подразумевает испепеляющий взгляд в глаза энергетического вампира. Необходимо, чтобы посредством этого сформировался выплеск собственной энергии.

В идеале, у того, кто атакует, должны слезиться глаза, возникнуть ощущение «песка». И он прекратит подпитку.

Источник : https://mistika.temaretik.com/2244966639121730291/

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть :

"Последний абрек Кавказа": почему советские силовики боялись подойти к его трупу https://otari.mirtesen.ru/blog/43283054051

Аланы: как стражи Рима стали его разорителями https://otari.mirtesen.ru/blog/43786271216