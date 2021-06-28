7 эффективных способов энергетической защиты

Для чего нужна человеку энергетическая защита? Думаете, что этот фактор касается лишь тех, кто верит в магию, экстрасенсорику и до ужаса боится, что на него наведут проклятие либо порчу?
Это довольно распространенное заблуждение, ведь чистая и сильная энергетика, хоть она и невидима человеческому глазу – одно из важнейших условий качественной жизни и даже здоровья человека.
Отбросив различные магические воздействия и негативные программы, в силу которых верят далеко не все, посмотрим на понятие энергетики человека с другого ракурса.
Грубое слово, сказанное в вашу сторону, беседа на повышенных тонах с начальником или злой взгляд продавца, у которого для вас не нашлось сдачи – все то способно существенно подпортить энергетику.
Наверняка после неприятного разговора вы остро ощущали дискомфорт и упадок сил – именно так проявляются негативные энергетические потоки, от которых просто необходимо защищаться.
Что же необходимо для эффективной защиты? Правильно! Умение распоряжаться энергиями. Теперь стоит перейти к восьми эффективным способам энергетической защиты
«Вращение ауры»
Достаточно действенный «отпор» против тех, кто любит подпитываться чужой энергией.
Нужно представить свое биополе в виде плотной сетки.
Далее эта «сеть» крутится слева-направо.
Она мысленно вращается обладателем, покуда поглощение энергии вампиром не прекратится.
Вращение, в свою очередь, отбрасывает все поползновения и негатив, а значит, у вампира нет шансов.
«Хрустальный купол»
Техника хорошая, но кратковременная. В зоне солнечного сплетения создается незримый шар синего цвета.
С каждым резким выдохом он увеличивается и «выталкивает» негатив наружу.
Суть метода: совместно с защитой личной энергии, выполняется и очищение.
Плюс – легко поставить. Минус – кратковременное действие.
«Яйцо»
Перед практикой нужно освоить «касание взглядом». Затем формируется яйцо, а точнее, четыре горошины, похожие на крест в горизонтальной плоскости.
Если этот крест вращать, то получится некая оболочка, которая охватит тело.
Суть метода: информационно-биополевая защита. Создается защитный шар. Поверхность воображаемого шара сковывается лентами, на которых написано о том, что обладатель ауры закрыт от вмешательств.
Подобный метод очень действенен. Срабатывает в большинстве случаев.
«Зеркальная стенка»
Надо представить, что от врага загораживают кирпичи. Их может быть один слой, а может быть и несколько.
Пытающийся поглотить энергию будет чувствовать, как, отскочив от стены, его негатив возвращается к нему обратно.
«Щит Персея»
На одной из рук визуализируется щит, который закроет от энергетических атак.
Плюсы метода – не требует значительной подготовки. Минус – низкая прочность.
При этом помогает и при магических воздействиях, и при энергетическом вампиризме.
«Крест»
У тела располагаются визуализированные кресты.
Далее нужно отодвигать их, но чувствовать, что с каждым движением формируется еще более плотный слой.
«Хлыст»
Подразумевает испепеляющий взгляд в глаза энергетического вампира. Необходимо, чтобы посредством этого сформировался выплеск собственной энергии.
В идеале, у того, кто атакует, должны слезиться глаза, возникнуть ощущение «песка». И он прекратит подпитку.
Источник : https://mistika.temaretik.com/2244966639121730291/
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