Самые необычные музыкальные инструменты в истории

Мир вокруг нас полон музыки. Причём мелодичные звуки можно извлекать не только из традиционных инструментов, но практически из чего угодно. Не верите – убедитесь сами.

Овощной оркестр

Овощной оркестр города Вены, впервые созданный почти двадцать лет назад, стал одной из самых странных музыкальных групп на планете, в составе которой есть также и повар. Музыканты перед каждым выступлением вырезают свои инструменты из сырых овощей, а после концерта готовят из них суп для посетителей.

Кошачье пианино

Искренне надеемся, что кошачье пианино никогда будет воссоздано. Детальное описание фантастического музыкального инструмента под названием Katzenklavier (то есть кошачье пианино) было опубликовано в книге. Октава составлена из кошек, упорядоченных согласно тембру голоса. Их хвосты вытянуты в сторону клавиатуры, оснащённой гвоздями. При нажатии на клавишу гвоздь ударяет кошку, и она издаёт соответствующий звук. Бр-р.

Зевсофон

Названный в честь Зевса-громовержца, зевсофон издаёт футуристические звуки при помощи электрического разряда. Также он известен под названием «Поющая катушка Тесла». Звучание электрической дуги меняется в зависимости от изменения напряжения в катушке.

Морской орган

В мире существует два больших морских органа – один в Задаре, Хорватия, другой в Сан-Франциско, США.

Клавиатура Янко

Оба они состоят из труб, поглощающих и усиливающих звук волн, делая море с его капризами главным исполнителем. Очевидцы говорят, что звук напоминает плещущуюся в ушах воду.

Клавиатура Янко, получившая название по имени создателя Пауля фон Янко, похожа на длинную неправильную шахматную доску. Альтернативное расположение клавиш делает возможным исполнение фрагментов, недоступных на традиционном инструменте. Несмотря на кажущуюся сложность, она имеет столько же клавиш, сколько и обычное фортепиано, и играть на ней даже проще, так как для смены октавы надо лишь переместить руки вверх или вниз, а не изучать новые позиции пальцев.

Терменвокс

Терменвокс – один из самых первых электронных инструментов, названный в 1928 году в честь своего автора. Две металлические антенны определяют положение рук исполнителя, в зависимости от которого меняется электрический сигнал, конвертируемый в звук различной частоты и громкости.

Унцелло

По внешнему виду унцелло больше похож на модель вселенной работы Коперника. В отличие от традиционной виолончели, здесь в качестве резонатора используется круглый аквариум.

Гидролофон

Гидролофон – инструмент новой эры, созданный Стивом Манном, чтобы подчеркнуть важность воды, а также служить источником новых ощущений для людей с ослабленным зрением. По сути, это массивный водяной орган, и для игры на нём исполнитель зажимает тонкие отверстия, из которых медленно течёт вода. Гидравлическое давление при этом создаёт звук, напоминающий звук органа.

Большой Сталактитовый орган

Природа полна звуков, радующих слух. Совместив человеческую изобретательность и природную акустику, Лиланд В. Спринкл создал единственный в своём роде «литофон» в Лурейских пещерах (Вирджиния, США). Резиновые молоточки ударяют по сталактитам тысячелетней давности, воспроизводя звуки различной тональности.

Змей

Змей – басовый духовой инструмент, получивший название за свою необычную форму. Его конический изогнутый корпус позволяет извлекать уникальные звуки, нечто среде между тубой и трубой.

Ледяной орган

Шведский ледяной отель, полностью состоящий изо льда, является одним из самых знаменитых модных отелей в мире. В 2004 году американский ледяной скульптор Тим Линхарт создал для него первый в мире ледяной орган, трубы которого были вырезаны изо льда. К сожалению, весной орган растаял.

Эол

Внешне напоминающий причёску Тины Тёрнер в плохой день, Эол – это гигантская арка с трубами, которые улавливают дуновение ветра и преобразуют его в жутковатый звук, напоминающий звуки посадки НЛО.

Шарпсихорд

Шарпсихорд — один из самых сложных инструментов в нашем списке. Он имеет 11250 отверстий, в которые могут быть вставлены гвоздики, как в музыкальной шкатулке. Питаемый солнечной энергией цилиндр вращается и поднимает рычаги, тянущие струны. Энергия затем передаётся перемычке, усиливающей звук при помощи большого рупора.

Любой забор

Мало кто в этом мире может назвать себя «забористом». Осси Джон Роуз (уже звучит как имя рок-звезды) извлекает музыку из заборов при помощи скрипичного смычка. Его инструментом может стать любой туго натянутый забор – от колючей проволоки до гладкой лески. Самые провокационные его работы – игра на заборе между США и Мексикой и на заборе между Сирией и Израилем.

Сырные барабаны

Сырные барабаны – удивительный инструмент, совмещающий в себе любовь человечества к сыру и к музыке. Его создатели взяли обычную ударную установку и заменили все барабаны сырными кругами. Около каждого из них расположен микрофон для лучшей передачи нюансов звука. На наш взгляд, это звучит как любительская игра палочками для еды на столе вьетнамского ресторанчика.

Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2467716248899422853/

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