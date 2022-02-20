Житие Александра Невского: что скрыли авторы официальной биографии князя

Жизнь князя Александра Ярославича Невского пришлась на одну из наиболее сложных и драматичных эпох в истории нашей страны. То было время больших событий, больших невзгод и большой крови: опустошительная лавина монгольских туменов подмяла по себя большинство русских княжеств, тень смутной угрозы начала расползаться с Запада.

Жития русских святых

Со дня смерти князя минули столетия, но разговоры о его личности и о его роли в истории Отечества не прекращаются ни на миг. Кто-то считает его предателем за рукопожатное поведению по отношению к Орде, кто-то – возносит ему хвалу за победу на Чудском озере. Обратимся к «Повести о житии Александра Невского», чтобы рассмотреть его личность поподробнее.

В сущности, житие – это канонический, традиционный и, пожалуй, самый распространенный жанр древнерусской литературы. Это истории о жизни святых, в которых приводятся примеры творимых ими подвигов и чудес, совершенных на ниве верности идеалам христианства. Эти произведения не только воспевали самих святых, но и являли пример для будущих поколений.

Надо хорошо понимать, что в Древней Руси, как и во всяком ином уважающем себя средневековом обществе, государственная идеология существовала в неразрывной связи с религией.

Абсолютной нормой являлось определенное искажение фактов из жизни тех или иных святых, дабы истории их чудес усиливали прижизненные позиции их родственников. Братья Борис и Глеб, одни из самых первых русских святых, являются классическим примером. В житии оба они выступают в роли невинных и совсем молодых юношей, убитых вероломным старшим братом, Святополком Окаянным.

Но они явно никак не могли быть настолько юны. Доподлинно известно, что Глебу было около 25 лет, а Борису – на несколько лет больше, для тех лет это уже вполне зрелый возраст. Такое искажение фактов могло быть выгодно еще одному их брату – Ярославу Мудрому, поскольку создавало дополнительную информационную нагрузку его противостоянию со Святополком. Выходило, что Ярослав Мудрый не только боролся за княжеский престол, но и совершал правосудие над извергом, по приказу которого были убиты малолетние святые.

Мифологизация деяний князя

Житие Александра Невского в той же мере несвободно от политики, как и описание гибели Бориса и Глеба. В сущности, нам известно целых девять вариантов (или «списков», как такие тексты-дублеры иногда называются в истории) этого жития. Самые первые из них были составлены еще в XIII веке, позднейшие – в XVI. На это надо обратить особое внимание, так как в XVI веке царь Иван Грозный вел затяжные войны с Европой и ему весьма кстати пришелся мотив о святом князе-противнике запада из той же династии, что и он сам. Именно во времена правления грозного царя почитание Александра Невского получило новый импульс, что неминуемо означало внесение неких новых поправок в в старый текст жития.

Разумеется, всякое житие – это панегирик, однако так, как нахваливают Александра Невского, не нахваливали никого. В самом начале его сравнивают с библейскими персонажами (например – с Самсоном). Обратим внимание на повод, из-за которого состоялась Невская битва: некий чужеземец по имени Андреаш рассказал своему господину об удали Александра Ярославича и заморский царь, вскипев от неправедного гнева, отправил свои армии на Новгородскую Русь. Подчеркнем: его не интересовали сокровища или земли. Он просто решил побить Невского.

Житие удивительно еще и тем, что оно полно батальных сцен. Это закономерно, учитывая, что речь идет о князе-полководце, но там есть моменты, которые не укладываются в канонические описания. Например, во время Ледового побоища на помощь воинам Александра Невского приходит целый ангельский полк. В тексте повествования, правда, была предпринята попытка немного смягчить этот момент:

«А это слышал я от очевидца, который поведал мне, что видел воинство Божие в воздухе, пришедшее на помощь Александру. И так победил врагов помощью Божьей, и обратились они в бегство, Александр же рубил их, гоня, как по воздуху, и некуда было им скрыться. Здесь прославил Бог Александра пред всеми полками».

Вообще, в первую очередь бросается в глаза при прочтении жития то, что оно охватывает достаточно непродолжительные периоды жизни князя. Если привычные нам произведения такого плана, как правило, описывают весь жизненный путь святого, то житие Александра Невского фиксируется на двух эпизодах: Невской битве и Ледовом побоище. В какой-то мере, возможно, это можно списать на то, что в более поздние годы своей жизни князь активно сотрудничал с монголами.

Очевидным кажется сравнение жизнеописаний двух святых князей: Александра Невского и Дмитрия Донского. Житие Донского, однако, существенно отличается: в нем кратко изложена вся биография князя, указывается, что рос он боголюбивым и кротким. Битве уделено должное внимание, но она не занимает много места в повествовании. А вот христианские и гуманистические ценности Дмитрия Донского описаны весьма подробно.

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

К сожалению, лживая советская пропаганда, которая в свое время развела многих советских людей как лохов, является главным фальсификатором русской истории, часто превознося мнимых исторических героев !Например,благодаря советской пропаганде величайшим россиянином всех времен и народов признан психически больной педофил,стукач царской охранки, обыкновенный вор и грабитель, серийный государственный убийца,устроивший к тому же геноцид своему народу, необразованный человек неизвестной национальности, поскольку до сих пор точно не известно, кто все-таки зачал палача народов Сталина , а ,следовательно, и его национальность по отцу(порой кажется, что даже его мать точно не знает, от кого она нагуляла это чудовище) !

Кроме того, несмотря на то, что многие именитые российские историки Ледовое побоище считают самым известным и самым мифологизированным событием русского Средневековья, Александр Невский был причислен к лику святых, а в 2008-м по данным интернет-опроса признан величайшим россиянином всех времен.И что особенно абсурдно, так это то, что он как ,ни странно,считается небесным покровителем российской дипломатии и спецслужб.Что поделаешь, остается только пожалеть эти ведомства !

Однозначно не надо забывать , что анализ источников показывает, что личность Александра Невского не лишена противоречий! В критических голосах по поводу Александра Невского больше всего места занимают упрёки в том, что он способствовал установлению монголо-татарского ига на Руси. Считается ,что после Батыева нашествия Русь ещё могла воспрянуть духом и соединёнными усилиями свергнуть только что установившийся гнёт ,однако этому противостоял именно Александр Невский!

Историки обычно оправдывают это тем, что-де Александр Невский тем самым якобы избавил Русь от новых татарских набегов и опустошений. Однако то, как он это осуществил и вместе с татарами участвовал в погромах и нашествий на своих же соотечественников , до сих пор вызывает недоумение у многих историков!

Как известно, Батый поставил отца Александра Невского Ярослава Всеволодича старшим над всеми русскими князьями, однако в летописях есть намёки на то, что Александр не подчинялся и противостоял своему отцу.После же смерти Ярослава Всеволодича на престол претендовали два его сына — Александр и Андрей. Традиция считает Александра старшим из братьев, однако точно это неизвестно, и дата рождения Андрея не сохранилась.

По апокрифической версии, опирающейся на Василия Татищева, Александр Невский сам выпросил у хана войско и с его помощью сверг брата и вокняжился на Руси, окончательно утвердив тем самым в ней ордынское иго и похоронив надежды на освобождение. Таким образом, Александр Невский предательски воспользовался могуществом Орды для утверждения своего единовластия в Руси.

На этом сомнительные деяния Александра Невского не закончились и он решил положить конец тому , что Великий Новгород не участвовал в выплате дани монголам, для чего опять воспользовался военной мощью Орды. В это время в Новгороде правил сын Александра Василий. Устрашённый тем, что отец идёт на него с татарами, он бежал. Невский вступил в Новгород и учинил там жестокую расправу над боярами — советниками своего мятежного сына.

Одним, по свидетельству летописи, резали носы, других ослепляли. После чего ордынские баскаки стали переписывать жителей для уплаты подушной подати. Между тем, в самом Новгороде начался разброд. Любопытно, что дань, накладываемая татарами по настоянию Александра Невского, была одинаковой для всех. Поэтому недовольными ею были в основном бедные, для богатых же новгородцев она была необременительна.

Что касается Ледового побоища над шведами, то, опираясь на сведения «Старшей Ливонской рифмованной хроники», многие историки говорят о незначительном масштабе Невской битвы, в которой погибло всего 20 рыцарей. Правда , по мнению историка Дмитрия Володихина, в «Хронике» не учитывались потери среди участвовавших в сражении датских наемников, балтийских племен, а также ополченцев, которые составляли костяк армии. Именно этого "героя" и кровавого деятеля ,которого Лев Гумилев считал подлинным архитектором русско-ордынского альянса, россияне ошибочно считают величайшим россиянином всех времен?

Дорогие россияне !Опомнитесь и хорошо подумайте перед тем , как делать опрометчивые шаги! Мне искренне вас жаль и обидно, что в стране величайших гениев и благородных героев не нашлось достойных кандидатур, чтобы не позорить на весь мир Великую российскую державу , выбирая деятелей , которые ,на мой взгляд,не достойны столь почетного звания ! Более подробно можете прочесть в моей статье (https://otari.mirtesen.ru/blog/43199214027/ ).

С надеждой из Грузии , Отари Хидирбегишвили !

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