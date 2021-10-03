Странные причуды Древнего Рима: Почему римляне приносили в жертву собак и почитали гусей

Древний Рим — могущественная империя и родина множества важных даже сегодня обычаев и социальных норм. Но даже у столь великого государства есть свои странности. Обычно в один из тёплых летних августовских дней в Риме торжественно выносили на главную площадь блестяще украшенные носилки. Внутри отнюдь не богатая знатная дама и не сенатор. На пышных пурпурных подушках важно восседает... обычный гусь!

Птице выпала особая честь - наблюдать за распятием собак. Что же означает столь непонятный жестокий ритуал и причины его появления далее в обзоре.

Корни жестокого ритуала

Этот весьма странный и довольно жестокий ритуал носит на латыни название supplicia canum (наказание собак). Каждый год его проводили в ознаменование годовщины некого трагического эпизода в истории Древнего Рима. Около 390 года до нашей эры город был разрушен и разграблен галлами. Жуткий ритуал искупления должен послужить предупреждением всем представителям собачьего рода, чтобы они не засыпали на службе. Гусям же воздаются воистину королевские почести за то, что они предупредили воинов, которые защищали город и таким образом спасли их от галлов.

Бронзовая скульптура гуся в Капитолийских музеях. / Фото: Мари-Лан Нгуен / Wikimedia Commons

Древний конфликт

Причиной конфликта между галлами и римлянами стал один довольно мелкий, но очень досадный инцидент.

Началось всё с того, что одно из галльских племён, сеноны, перебралось в Италию. Там они хотели стать у местных наёмниками на военной службе. Свирепые воины очень сильно напугали жителей одного этрусского города под названием Клузиум (современное название Кьюзи, находится в Тоскане). Горожане решили попросить у Рима защитить их от незваных гостей. Римляне отправили туда послов для переговоров с сенонами.

Грозные воины - галлы.

Во время того, что должно было стать дипломатической беседой, возник конфликт. Обе стороны были людьми военными, которые привыкли решать проблемы исключительно с помощью оружия. Перепалка выросла в жестокое побоище. В разгар драки один римский воин убил галльского вождя. Это происшествие и привело к войне между сенонами и римлянами.

Сначала галлы готовы были договориться. В качестве условия для заключения мира они просто потребовали голову виновного в убийстве. Рим не захотел выполнить это условие. Дело в том, что виновник принадлежал к весьма могущественному в те времена роду. Это была весьма важная и богатая римская семья Фабиа. Ответом на отказ Рима стало наступление галлов на его границы. Возглавил войско вождь сенонов Бренн.

Рим, отреставрированный Quattro Fontane. Юнона и гусь.

Римляне пытались противостоять рассвирепевшим галлам на берегу реки Аллия, но потерпели сокрушительное поражение. Остатки римской армии вынуждены были просто бежать с поля боя. Большинство солдат укрылось в городе Вейи. В Рим бежала лишь жалкая горстка защитников. Жители города были в отчаянии. Они подумали, что это всё, что осталось от их войска.

Исход исторического противостояния

Городские власти решили, что нет никакого смысла сопротивляться захватчикам. Они приказали отнести побольше разной еды, всё ценное имущество, а также золото и серебро на Капитолийский холм. Его затем укрепили насколько это было возможно. Сеноны тем временем сломали городские ворота и несколько дней грабили и разоряли город, наводя ужас на местное население. Капитолийский холм нападающие взять так и не смогли.

Галльский вождь Бренн и римляне спорят о весе золота, которое побеждённые были вынуждены заплатить после поражения. Иллюстрация Поля Леггера, 1886 год.

В это же время римляне, которые бежали в Вейи, пришли в себя. Они перегруппировались и решили атаковать захватчиков. Воины разработали хитроумный план как снять осаду с Капитолийского холма. Некий Коминий Понтий был послан туда в качестве посыльного. Он должен был рассказать осаждённым о том, что остальное войско только и ждёт удобной возможности для атаки.

Понтий переплыл реку Тибр и взошёл на обрыв, по которому было невероятно трудно подняться. Своё сообщение он передал и вернулся в Вейи. Разведчики галлов заметили след, который оставил посыльный и решили проникнуть в крепость тем же путём. В ту же ночь они тихо поднялись на холм для своей последней решающей атаки.

Капитолийский холм.

Часовые и собаки, которые должны были охранять укрепления, безмятежно спали. Всё, казалось, было предопределено и победа почти была уже в руках врагов. Но тут случилось непредвиденное: захватчики наткнулись на совершенно неожиданных стражников.

Дело было в том, что неподалёку был храм древнеримской богини Юноны. Там держали священных птиц, гусей, которые нужны были для служения. Напуганные злоумышленниками, птицы подняли шум. Этот переполох насторожил римлян, и они привели свои ряды в полную боевую готовность. Атака галлов была отражена. С тех самых пор появилось выражение «гуси спасли Рим».

Гуси подняли шум.

Собаки всё проспали, а гуси спасли Рим

После этого гусей провозгласили героями Рима, а уснувших собак и стражников казнили. С тех пор в память об этом историческом событии и был учреждён специальный искупительный ритуал supplicia canum. Собак приносили в жертву за пренебрежение своими сторожевыми обязанностями на глазах у героев-гусей, спасших Рим. Различные источники указывают в качестве даты разные дни. В основном это действо происходило либо 18 июля, либо 3 августа.

Статуя богини Юноны.

Подобные мероприятия проводились веками среди средиземноморских народов. Прекратились эти жестокие искупительные жертвоприношения лишь с распространением христианства.

Памятник гусям в Риме.

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