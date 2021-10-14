Вскрытие тела Сталина: какие остались вопросы

На сегодняшний день историками высказываются самые различные предположения относительно причины смерти Сталина: от кровоизлияния в мозг до отравления. В связи с этим исследователей, как правило, интересуют обстоятельства и документы, касающиеся вскрытия тела вождя. Если проанализировать свидетельства очевидцев и заключения экспертов, то в этой процедуре действительно можно обнаружить множество подозрительных моментов.

Присутствовавшие на вскрытии

Как справедливо заметил в своей книге «Как отравили Сталина» Сигизмунд Миронин, даже по поводу того, кто именно держал в руках аутопсийный нож, показания свидетелей расходятся. И действительно в воспоминаниях очевидцев событий фигурируют фамилии и Струкова, и Кузнецова, и Авцына. Так, сотрудник МГБ, Рясной, рассказывал о том, что министр здравоохранения Третьяков не осмелился сам резать вождя, а потому приказал сделать это Ивану Кузнецову. А вот Рафаэль Гругман, автор книги «Смерть Сталина», сообщает, что вскрытие производил патологоанатом Анатолий Струков.

Но если присутствие на вскрытии тела людей с медицинским образованием удивления не вызывает, то присутствие на этой процедуре охранников кажется по меньшей мере странным. А между тем имеются и такие свидетельства.

Например, Миронин упоминает, что в помещении вместе с патологоанатомами находились сотрудники охраны вождя — Хрусталёв и Гусаров. Елена Прудникова в своей книге «Сталин: второе убийство» утверждает, что за вскрытием наблюдал и телохранитель Сталина Василий Туков. По словам Прудниковой, начальник Санитарного управления даже продемонстрировал Тукову сгусток крови, убивший «отца народов».

Заключение экспертов

Множество вопросов у исследователей вызывает и заключение экспертов о болезни и смерти Сталина. Так, Юрий Мухин, автор книги «Убийцы Сталина и Берии», со ссылкой на историка Александра Фурсенко, пишет о том, что на чистовом варианте документа отсутствует дата, а на черновике значится: «Июль, 1953 года», то есть 4 месяца спустя после смерти Сталина. Кроме того, согласно тексту заключения, приведенные в нем выводы были основаны на данных из медицинского журнала, который врачи вели в начале марта. Однако упомянутый журнал из истории болезни вождя таинственным образом исчез.

Впрочем, и сохранившиеся документы тоже кажутся весьма подозрительными. Рудольф Баландин в книге «Завещание Сталина» утверждает, что в проекте официального заключения упоминалось о желудочном кровотечении, которое «способствовало возникновению повторных приступов коллапса», закончившихся смертью. Вот только в чистовом варианте указания на симптомы, связанные с нарушением деятельности желудка или печени, исчезли. Они были вычеркнуты из черновика чьей-то рукой.

К тому же в акте, в котором должны были найти свое отражение абсолютно все особенности тела Сталина, отчего-то отсутствуют данные о сросшихся на левой ступне пальцах и об усохшей левой руке. Об этом факте упоминает в своей книге «1953 год. Смертельные игры» и Елена Прудникова. По мнению Прудниковой, на такой шаг медики пошли для того, чтобы заключение о смерти, опубликованное в прессе, не шокировало граждан. Однако Миронин в версию Прудниковой не верит и утверждает, что документ вообще можно было не афишировать. Тем более, что часть акта до народа дошла только в нашем веке.

Судьбы врачей

Несмотря на то, что, по-видимому, патологоанатомы сделали все, что от них требовали, многих из тех, кто присутствовал при вскрытии тела Сталина, постигла незавидная участь. И это тоже наводит на определенные мысли. Так, Николай Зенькович, автор «Энциклопедического словаря российской жизни и истории» со ссылкой на Абдурахмана Авторханова, сообщает о том, что профессор Русаков, участвовавший в посмертном исследовании трупа вождя, вскоре внезапно умер. Начальника Санитарного управления, Куперина, а также министра здравоохранения, Третьякова, вместе с еще двумя врачами арестовали, осудили и отправили в лагерь в Воркуту.

По мнению Зеньковича, тот факт, что перечисленных выше медиков реабилитировали только спустя несколько лет, говорит о том, что следы, связанные со смертью Сталина, заметал не один Берия. С Зеньковичем согласен и Рудольф Баландин, который уверен в том, что подлог документов и другие преступные деяния совершались исключительно из желания скрыть даже намек на то, что Сталин на самом деле был убит.

Источник : https://russian7.ru/post/vskrytie-tela-stalina-kakie-ostalis/

Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Любопытно, что после выноса зловещего тела тирана из Мавзолея , китайцы попросили Хрущева отдать им саркофаг с телом Сталина, на что Хрущев по своей наивности и тупости поначалу согласился , сказав: «Неужели вам нужна эта дохлая кляча? Ну, берите ее!».

Однако соратники сумели отговорить необразованного колхозника Никиту Сергеевича от этого шага, мотивируя тем, что, заполучив тело Сталина, китайцы могли провести экспертизу, обнаружив и растрезвонив на весь мир настоящую причину смерти изувера.

Видимо поэтому многие историки утверждают, что якобы останки Сталина перед захоронением у Кремлевской стены были кремированы, чтобы навсегда скрыть правду о подлинной смерти злодея !Правда, остались удаленные при вскрытии трупа Сталина его мозги, которые до сих пор не подверглись экспертизе, видимо, для того, чтобы скрыть факт убийства кровожадного диктатора!

Одновременно с этим, по словам многих очевидцев , в Мавзолее на всеобщее обозрение был выставлен вовсе не Иосиф Виссарионович, а мертвый его двойник. Например , писатель Габриэль Гарсиа Маркес вспоминал, что усы, вьющие волосы и руки покойника в саркофаге были явно не сталинскими. Любопытные факты относительно версии о трупе-двойнике приводятся в книге М. А. Панковой «100 знаменитых загадок истории».

В принципе, важно даже не то, был ли убит товарищ Сталин, а главное то, что его собачьей смерти желали многие его соратники, которые каждый божий день ждали расправы и репрессий со стороны кровавого диктатора!

Известный современный исследователь Юрий Игнатьевич Мухин в своей знаменитой книге «Убийство Сталина и Берии» однозначно доказал, что незадолго до своей смерти Сталин предпринял новую попытку провести новую волну жестоких репрессий и отсечь партократию от власти. Именно это и явилось основной причиной убийства озверевшей партократией дряхлеющего и ненавистного им тирана!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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