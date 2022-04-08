Позор нации: почему турецкие зрители ненавидят Хюррем

Русскому зрителю рыжеволосая султанша пришлась по душе, они восхищаются смелостью, мудростью и красотой Хюррем. Но вот турки считают ее - позором нации. Почему Хюррем ненавидит народ, которым она фактически правила?

Хотя создатели сериала "Великолепный век" не раз утверждали, что их творение нужно воспринимать лишь как художественное произведение, в нем мало исторической подоплеки. Но все же некоторые турки верят на слово всему, что показывают на экране, поэтому и сложился образ властной женщины, которая фактически управляла страной, а султан в ее руках был лишь марионеткой.

Турки считают, что подобное поведение женщины недопустимо и Хюррем - настоящий позор истории. Но больше всего турецких зрителей оскорбляет то, что Хюррем приняла ислам только для того, чтобы приблизиться к султану. Другими словами, у нее не было душевного рвения к этому вероисповеданию.

Ещё одна причина нелюбви к Хюррем её сын - Селим, который взошёл на престол после Сулеймана. У Селима была плохая репутация, которая тянется за ним и сквозь века. Его называли Селим Пьяница, или Селим Блондин за схожесть с матерью.

Восточный народ в принципе негативно относится к алкоголю, а принять факт того, что султан – алкоголик – было просто невозможно, к тому же турки считают, что при Селиме Османская империя значительно ослабела.

Но оба эти довода отвергают историки. На самом деле алкоголиком Селим не был, а такое прозвище возможно получил из-за того, что вновь открыл питейные заведения. Кроме того Селим был сильным правителем и полководцем. Он наладил множество политических связей, а кроме того завоевал Кипр и Йемен, а Тунис был отвоеван у испанцев. Возможно, если бы он правил чуть дольше, список его побед был бы увеличен.

Получается, по большей части нелюбовь к султанше надумана турецкими зрителями. Нам сложно дать оценку ее действиям, ведь мы не были на ее месте в то жестокое время, но воспринимать "Великолепный век", как учебник по истории точно не стоит, как нам, так и зрителям Турции.

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Еще более позорным ,на мой взгляд, является то , как создатели сериала "Великолепный век" показывают жизнь и поступки самого султана Сулеймана, которого все его окружение и особенно Хюррем разводит как обыкновенного лоха!

Например, исторически Хюррем не была виновата в убийстве сына Сулеймана Мустафы , а он был казнен именно из-за того, что действительно намеревался свергнуть своего отца и стать правителем огромной империи!

Любопытно также, что исторически Сулейман полюбил Хюррем не за ее женственности и привлекательности , а из-за того, что она давала ему специальные снадобья против импотенции, которая развилась у султана из-за ранней и насыщенной половой жизни . Именно поэтому в последнее время он занимался сексом только с Хюррем.

Исходя из всего вышесказанного, создатели сериала "Великолепный век", исказив историю Турции и утверждая, что их творение нужно воспринимать лишь как художественное произведение, тем самым еще больше позорят свою страну, изображая султана Сулеймана полнейшим придурком и лохом , которого так развела и облапошила "любимая женушка", что он, не разобравшись в сложившейся ситуации, казнил собственного сына и великого визиря Ибрагима , благодаря таланту которого Османская империя в то время была самой могущественной за всю турецкую историю !

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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