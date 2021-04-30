10 предотвращенных крупных войн

3. Пограничный конфликт на острове Даманский

В марте 1969 года СССР и КНР перевели спор за остров Даманский, расположенный на реке Уссури на границе между двумя государствами, из дипломатической плоскости в военную — сначала пограничники просто подрались, а 10 дней спустя произошло настоящее сражение, которое СССР выиграл только потому, что советские военные нарушили приказ не вмешиваться в конфликт погранзастав и открыли по китайцам огонь из реактивных систем залпового огня.

Разразившийся кризис был довольно быстро урегулирован, и остров отошел Китаю. Этот конфликт до недавнего времени не считался чем-то более серьезным, чем простой пограничный инцидент. Однако в 2010 году газета Le Figaro опубликовала серию статей, в которых утверждалось, что в ответ на китайскую агрессию на острове СССР был готов нанести ядерный удар, а остановило его от этого только вмешательство американских дипломатов, которые пригрозили «ударом возмездия» по советским городам.

4. СССР почти захватил Израиль (дважды)

СССР всегда имел свои интересы на Ближнем Востоке, и проявлялось это по-разному, в том числе и в намерениях военного вторжения в… Израиль. Ряд историков утверждает, что во время «Шестидневной войны», которая прошла с 5 по 10 июня 1967 года, СССР готовил полномасштабное вторжение в Израиль с целью захвата или уничтожения его ядерных арсеналов.

Более того, считается, что СССР был «дирижером» конфликта, надеясь, что Израиль не сможет воевать на два фронта. Планы спутала стремительная победа израильских войск — никто не верил в то, что война продлится всего несколько дней.

Второй раз СССР угрожал начать вторжение в Израиль в 1973 году во время Войны Судного дня и даже вполне официально привел в повышенную боеготовность семь дивизий ВДВ. В США — главном союзнике Израиля — в ответ объявили тревогу в ядерных войсках, но Израиль не стал испытывать судьбу и остановил ставшее к тому моменту победоносным наступление на арабские позиции.

5. Фашодский кризис

Первая мировая война могла бы не начаться или началась бы гораздо раньше и с иной расстановкой сил, если бы Фашодский кризис не завершился победой дипломатов. Произошел он в 1898 году на фоне борьбы Франции и Великобритании за раздел Африки. Случилось все в маленьком городке Фашода (сегодня — Кодок в Южном Судане). Город был захвачен небольшим (120 солдат) отрядом майора Маршана, что вызвало возмущение Великобритании, которая считала верховья Нила своей вотчиной.

За этим последовал ряд «танцев с бубнами» вокруг этой территории, итогом которых стало прибытие к городу англо-египетских войск. Однако до военного конфликта дело все же не дошло — Великобритания, которой война с Францией, по большому счету, не была нужна, попробовала взять соперника «на испуг» и заявила, что будет считать захват Фашоды casus belli (поводом для объявления войны), но даст французам шанс убраться из города. Франции в тот момент война нужна была еще меньше, и она подчинилась.

6. Блокада Западного Берлина

Самый первый инцидент холодной войны произошел в Германии, а конкретно в Берлине, когда в 1948 году СССР начал тотальную блокаду Западного Берлина, пытаясь подчинить себе город целиком. США и союзники рассматривали разные варианты решения проблемы, включая и военные, однако здравый смысл победил, и вместо того, чтобы пытаться прорвать блокаду силой, США начали поставки в «осажденный» Западный Берлин товаров и продуктов по воздуху.

Всего за 15 месяцев, пока длилась блокада, в город было совершено свыше 275 тыс. полетов транспортной авиации, доставившей более 2,3 млн тонн грузов. В итоге СССР, поняв бесполезность блокады, снял ее.

7. Противостояние Индии и Пакистана

Индия и Пакистан находятся в состоянии затяжного конфликта с 1940-х годов и регулярно устраивают стычки на границе, однако на пороге настоящей полномасштабной войны, причем с применением ядерного оружия, они стояли лишь однажды. Случилось это после того, как 1 октября 2001 года пакистанские террористы совершили атаку на индийский парламент, убив десятки людей и еще больше ранив. Учитывая, что лишь за два года до этого на границе закончилась очередная война, правительство Индии недолго думая поставило под ружье миллион солдат.

В ответ на это Пакистан также провел всеобщую мобилизацию. Силы были стянуты к границе, но до полномасштабной войны дело так и не дошло — обе стороны хорошо понимали, что начаться она может с ружейного выстрела, а закончится ядерными ударами. В результате, простояв на границе в течение 10 месяцев, стороны разошлись с миром. Однако глобально в отношениях двух стран ничего не изменилось.

8. Кризисы в Тайваньском проливе

Тайвань всегда был как кость поперек горла у Пекина, и на протяжении последних 50 лет КНР несколько раз предпринимала акты агрессии против непокорного острова. Союзником Тайваня были США, и всякий раз, прямо не вмешиваясь в вооруженный конфликт, США давали ясно понять, что готовы на все, в том числе и на ядерный удар по территории КНР. Как мы сегодня видим, ни один из кризисов не привел к войне между США и КНР, зато у Пекина появилось ядерное оружие и угрожать ему стало гораздо сложнее.

9. Операция Fall Grün

Вторая мировая война могла бы начаться на год раньше — и тогда же и закончиться, если бы Гитлер настоял на реализации своего плана по захвату Чехословакии под названием Fall Grün. Начало операции было назначено на 28 сентября 1938 года, однако в Германии многие были против этого, так как тогдашние союзники Чехословакии — Франция и Великобритания — давали ясно понять, что немедленно вступят в войну. В Берлине даже всерьез рассматривали вариант ареста Гитлера в том случае, если он единолично отдаст приказ о начале операции.

Окончательно крест на операции поставила Мюнхенская конференция, а Франция и Великобритания внезапно потеряли интерес к Чехословакии, которая, передав Судетскую область Германии, в одночасье лишилась всех своих укреплений. В итоге вторжение в Чехословакию случилось 15 марта 1939 года, было почти бескровным и миром осталось «незамеченным», что, несомненно, придало уверенности Гитлеру. Остальное — уже история. Настоящая.

10. Гулльский инцидент

Экспедиция Второй Тихоокеанской эскадры, бесславно погибшей в русско-японской войне 1905 года, была «проклята» с самого начала. Едва выйдя из Балтийского моря, она спровоцировала серьезный кризис с Великобританией — в результате паранойи российских моряков и путаницы в коммуникациях были расстреляны несколько британских рыболовецких кораблей.

Одно судно было утоплено, два моряка погибли. В Великобритании это вызвало ярость, и дело дошло до того, что британский флот блокировал россиян в испанском порту и настоял на проведении полномасштабного расследования. От войны с Англией Россию спасли 65 тыс. фунтов стерлингов и извинения, принесенные на самом высоком уровне.

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