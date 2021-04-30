Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Отари Хидирбегишвили
    Учитывая, сколько рискованных экспериментов над собой пришлось пережить нашей многострадальной планете, удивительно, ...5 самых известных...
  • Отари Хидирбегишвили
    --Фима,я таки завтра пойду на Привоз за новой расчёской, у старой сломался зубчик. --Сарочка, ты стала совсем расточи...Самые смешные "Ан...
  • Алексей Bristlie
    Вовочка: — Марья Ивановна, а можно, я вам вопрос задам? — Можно. — Что за слово – состоит из пяти букв, вторая "и", о...Самые смешные "Ан...

10 предотвращенных крупных войн

История не терпит сослагательного наклонения. Вот только все мы люди, и иногда просто хочется пофантазировать на тему «что было бы, если бы…».

Тем более что зачастую последствия этих «если бы…» весьма серьезные, а на кону оказываются миллионы человеческих жизней. 

Вот 10 случаев в мировой истории, когда несколько сторон стояли на пороге конфликта, но в последний момент счастливо его избежали.

10 предотвращенных крупных войн

1. Карибский кризис

Карибский кризис, безусловно, является самым известным в современной истории случаем, когда две сверхдержавы — США и СССР — стояли на пороге ядерной войны. Спровоцировали его действия США, которые разместили в Турции ракеты, способные донести ядерные боеголовки до западной части СССР. В ответ СССР разместил свои ракеты на Кубе, США ввели блокаду, были сбиты самолеты-разведчики, и пошло-поехало.

В результате разразился кризис, который вполне мог бы закончиться вторжением США на Кубу и, возможно, ударом СССР по американцам. Спасли ситуацию усилия советских дипломатов в Вашингтоне и холодная голова тогдашнего президента США Джона Кеннеди, который не пошел на поводу у «ястребов» из Пентагона.

10 предотвращенных крупных войн

2. Франция едва не захватила Австралию

Далеко не все страны смирились с тем, что Великобритания использовала целый континент как одну огромную тюрьму.

Американские исследователи недавно установили, что во Франции существовал план по захвату Сиднея. Он был составлен в 1802 году руководством французской экспедиции к берегам Австралии. «Лазутчики» полагали, что для захвата города будет достаточно лишь 1800 солдат и что стоит освободить заключенных, как они помогут разобраться с оставшимися британскими солдатами и подчинить окрестные поселения.

План никогда не был осуществлен, и достоверно неизвестно почему. Историки полагают, что виной тому поражение в Трафальгарском сражении — потеряв значительную часть своего флота, Франция надолго утратила способность воевать вдали от родных берегов.

3. Пограничный конфликт на острове Даманский

В марте 1969 года СССР и КНР перевели спор за остров Даманский, расположенный на реке Уссури на границе между двумя государствами, из дипломатической плоскости в военную — сначала пограничники просто подрались, а 10 дней спустя произошло настоящее сражение, которое СССР выиграл только потому, что советские военные нарушили приказ не вмешиваться в конфликт погранзастав и открыли по китайцам огонь из реактивных систем залпового огня.

Разразившийся кризис был довольно быстро урегулирован, и остров отошел Китаю. Этот конфликт до недавнего времени не считался чем-то более серьезным, чем простой пограничный инцидент. Однако в 2010 году газета Le Figaro опубликовала серию статей, в которых утверждалось, что в ответ на китайскую агрессию на острове СССР был готов нанести ядерный удар, а остановило его от этого только вмешательство американских дипломатов, которые пригрозили «ударом возмездия» по советским городам.

10 предотвращенных крупных войн

4. СССР почти захватил Израиль (дважды)

СССР всегда имел свои интересы на Ближнем Востоке, и проявлялось это по-разному, в том числе и в намерениях военного вторжения в… Израиль. Ряд историков утверждает, что во время «Шестидневной войны», которая прошла с 5 по 10 июня 1967 года, СССР готовил полномасштабное вторжение в Израиль с целью захвата или уничтожения его ядерных арсеналов.

Более того, считается, что СССР был «дирижером» конфликта, надеясь, что Израиль не сможет воевать на два фронта. Планы спутала стремительная победа израильских войск — никто не верил в то, что война продлится всего несколько дней.

Второй раз СССР угрожал начать вторжение в Израиль в 1973 году во время Войны Судного дня и даже вполне официально привел в повышенную боеготовность семь дивизий ВДВ. В США — главном союзнике Израиля — в ответ объявили тревогу в ядерных войсках, но Израиль не стал испытывать судьбу и остановил ставшее к тому моменту победоносным наступление на арабские позиции.

10 предотвращенных крупных войн

5. Фашодский кризис

Первая мировая война могла бы не начаться или началась бы гораздо раньше и с иной расстановкой сил, если бы Фашодский кризис не завершился победой дипломатов. Произошел он в 1898 году на фоне борьбы Франции и Великобритании за раздел Африки. Случилось все в маленьком городке Фашода (сегодня — Кодок в Южном Судане). Город был захвачен небольшим (120 солдат) отрядом майора Маршана, что вызвало возмущение Великобритании, которая считала верховья Нила своей вотчиной.

За этим последовал ряд «танцев с бубнами» вокруг этой территории, итогом которых стало прибытие к городу англо-египетских войск. Однако до военного конфликта дело все же не дошло — Великобритания, которой война с Францией, по большому счету, не была нужна, попробовала взять соперника «на испуг» и заявила, что будет считать захват Фашоды casus belli (поводом для объявления войны), но даст французам шанс убраться из города. Франции в тот момент война нужна была еще меньше, и она подчинилась.

10 предотвращенных крупных войн

6. Блокада Западного Берлина

Самый первый инцидент холодной войны произошел в Германии, а конкретно в Берлине, когда в 1948 году СССР начал тотальную блокаду Западного Берлина, пытаясь подчинить себе город целиком. США и союзники рассматривали разные варианты решения проблемы, включая и военные, однако здравый смысл победил, и вместо того, чтобы пытаться прорвать блокаду силой, США начали поставки в «осажденный» Западный Берлин товаров и продуктов по воздуху.

Всего за 15 месяцев, пока длилась блокада, в город было совершено свыше 275 тыс. полетов транспортной авиации, доставившей более 2,3 млн тонн грузов. В итоге СССР, поняв бесполезность блокады, снял ее.

10 предотвращенных крупных войн

7. Противостояние Индии и Пакистана

Индия и Пакистан находятся в состоянии затяжного конфликта с 1940-х годов и регулярно устраивают стычки на границе, однако на пороге настоящей полномасштабной войны, причем с применением ядерного оружия, они стояли лишь однажды. Случилось это после того, как 1 октября 2001 года пакистанские террористы совершили атаку на индийский парламент, убив десятки людей и еще больше ранив. Учитывая, что лишь за два года до этого на границе закончилась очередная война, правительство Индии недолго думая поставило под ружье миллион солдат.

В ответ на это Пакистан также провел всеобщую мобилизацию. Силы были стянуты к границе, но до полномасштабной войны дело так и не дошло — обе стороны хорошо понимали, что начаться она может с ружейного выстрела, а закончится ядерными ударами. В результате, простояв на границе в течение 10 месяцев, стороны разошлись с миром. Однако глобально в отношениях двух стран ничего не изменилось.

10 предотвращенных крупных войн

8. Кризисы в Тайваньском проливе

Тайвань всегда был как кость поперек горла у Пекина, и на протяжении последних 50 лет КНР несколько раз предпринимала акты агрессии против непокорного острова. Союзником Тайваня были США, и всякий раз, прямо не вмешиваясь в вооруженный конфликт, США давали ясно понять, что готовы на все, в том числе и на ядерный удар по территории КНР. Как мы сегодня видим, ни один из кризисов не привел к войне между США и КНР, зато у Пекина появилось ядерное оружие и угрожать ему стало гораздо сложнее.

10 предотвращенных крупных войн

9. Операция Fall Grün

Вторая мировая война могла бы начаться на год раньше — и тогда же и закончиться, если бы Гитлер настоял на реализации своего плана по захвату Чехословакии под названием Fall Grün. Начало операции было назначено на 28 сентября 1938 года, однако в Германии многие были против этого, так как тогдашние союзники Чехословакии — Франция и Великобритания — давали ясно понять, что немедленно вступят в войну. В Берлине даже всерьез рассматривали вариант ареста Гитлера в том случае, если он единолично отдаст приказ о начале операции.

Окончательно крест на операции поставила Мюнхенская конференция, а Франция и Великобритания внезапно потеряли интерес к Чехословакии, которая, передав Судетскую область Германии, в одночасье лишилась всех своих укреплений. В итоге вторжение в Чехословакию случилось 15 марта 1939 года, было почти бескровным и миром осталось «незамеченным», что, несомненно, придало уверенности Гитлеру. Остальное — уже история. Настоящая.

10 предотвращенных крупных войн

10. Гулльский инцидент

Экспедиция Второй Тихоокеанской эскадры, бесславно погибшей в русско-японской войне 1905 года, была «проклята» с самого начала. Едва выйдя из Балтийского моря, она спровоцировала серьезный кризис с Великобританией — в результате паранойи российских моряков и путаницы в коммуникациях были расстреляны несколько британских рыболовецких кораблей.

Одно судно было утоплено, два моряка погибли. В Великобритании это вызвало ярость, и дело дошло до того, что британский флот блокировал россиян в испанском порту и настоял на проведении полномасштабного расследования. От войны с Англией Россию спасли 65 тыс. фунтов стерлингов и извинения, принесенные на самом высоком уровне.

Источник

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть 

Любопытные, а порой шокирующие факты о Китае https://otari.mirtesen.ru/blog/43975260718/

Американский суд отказался убрать с долларов фразу «Мы верим в бога» по требованию атеистовhttps://otari.mirtesen.ru/blog/43240607991/

Названы пять самых отвратительных в мире запахов https://otari.mirtesen.ru/blog/43375038916/

 
Обсудить
Материал, выбранный редакторами МиртесенКомсомольская правда

Глава МИД Украины снисходительно одобрил встречу Путина и Байдена

Читать
В ДНР сообщили об обнаружении военной техники ВСУ вблизи жилых домов в Донбассе
Материал, выбранный редакторами МиртесенНародные Новости

В ДНР сообщили об обнаружении военной техники ВСУ вблизи жилых домов в Донбассе

Путин указал на один факт в ответ на признание Moderna лучшей вакциной.
Материал, выбранный редакторами МиртесенИнфо-кухня

Путин указал на один факт в ответ на признание Moderna лучшей вакциной.

НМ ДНР получила разведданные о размещении в жилых районах запрещенной техники ВСУ
Материал, выбранный редакторами МиртесенПОЛИТРОССИЯ

НМ ДНР получила разведданные о размещении в жилых районах запрещенной техники ВСУ

Назван срок, который грозит злодею, напавшему на продавщицу
Материал, выбранный редакторами МиртесенКарельские Вести

Назван срок, который грозит злодею, напавшему на продавщицу

Глава Россотрудничества Евгений Примаков предложил недовольным парадами Победы «проследовать на другую родину»
Материал, выбранный редакторами МиртесенАргументы недели

Глава Россотрудничества Евгений Примаков предложил недовольным парадами Победы «проследовать на другую родину»

В Карачаево-Черкесии во время сплава погибла женщина
Материал, выбранный редакторами МиртесенФедеральное агентство новостей №1

В Карачаево-Черкесии во время сплава погибла женщина

Разведка ДНР обнаружила технику ВСУ в жилых районах Донбасса
Материал, выбранный редакторами МиртесенПолитика Сегодня

Разведка ДНР обнаружила технику ВСУ в жилых районах Донбасса

Пентагон очень устал из-за русских «медведей». Наши самолёты и подлодки выматывают военных США и пугают американцев
Материал, выбранный редакторами МиртесенВзгляд

Пентагон очень устал из-за русских «медведей». Наши самолёты и подлодки выматывают военных США и пугают американцев

Сарнаев вне возрастных рамок
Материал, выбранный редакторами МиртесенДокументы и Факты

Сарнаев вне возрастных рамок

Названа причина крупного пожара в омской деревне Каракуль
Материал, выбранный редакторами МиртесенФедеральное агентство новостей №1

Названа причина крупного пожара в омской деревне Каракуль

Почему в СССР пикапов не было?
Материал, выбранный редакторами МиртесенAUTO-TIP

Почему в СССР пикапов не было?

Разведка ДНР обнаружила 15 единиц военной техники ВСУ у жилых домов в Донбассе
Материал, выбранный редакторами МиртесенФедеральное агентство новостей №1

Разведка ДНР обнаружила 15 единиц военной техники ВСУ у жилых домов в Донбассе

Путин: российские вакцины за рубежом считают надежными, как автомат Калашникова
Материал, выбранный редакторами МиртесенDaily Storm

Путин: российские вакцины за рубежом считают надежными, как автомат Калашникова

Телята и куры заживо сгорели в крупном пожаре в селе под Омском
Материал, выбранный редакторами МиртесенФедеральное агентство новостей №1

Телята и куры заживо сгорели в крупном пожаре в селе под Омском

Карающий меч украинской власти
Материал, выбранный редакторами МиртесенВовкин

Карающий меч украинской власти

Государственная социальная помощь для осуществления предпринимательской деятельности
Материал, выбранный редакторами МиртесенЛента новостей Крыма

Государственная социальная помощь для осуществления предпринимательской деятельности

Потерявшую сознание пенсионерку спасли пожарные в Курске
Материал, выбранный редакторами МиртесенФедеральное агентство новостей №1

Потерявшую сознание пенсионерку спасли пожарные в Курске

Кадыров ответил на вопрос о желании стать президентом России
Материал, выбранный редакторами МиртесенАргументы недели

Кадыров ответил на вопрос о желании стать президентом России

Чешский публицист: «После войны с Россией от нас не останется и мокрого места»
Материал, выбранный редакторами МиртесенАргументы недели

Чешский публицист: «После войны с Россией от нас не останется и мокрого места»

Последняя женщина-ветеран ВОВ в КНДР получила поздравления от Путина
Материал, выбранный редакторами МиртесенЭкономика сегодня

Последняя женщина-ветеран ВОВ в КНДР получила поздравления от Путина

Путин: дополнительные выходные улучшили эпидемиологическую ситуацию в России
Материал, выбранный редакторами МиртесенNews Front - Новостной Фронт

Путин: дополнительные выходные улучшили эпидемиологическую ситуацию в России

Немецкий политолог заявил о новом статусе Германии для США и Великобритании
Материал, выбранный редакторами МиртесенЭкономика сегодня

Немецкий политолог заявил о новом статусе Германии для США и Великобритании

Путин рассказал, от чего будет зависеть открытие границ
Материал, выбранный редакторами МиртесенЖурнал «Профиль»

Путин рассказал, от чего будет зависеть открытие границ

Зампостпреда РФ: Запад "бесит", что правда о событиях на Украине проникает в ООН
Материал, выбранный редакторами МиртесенМир в котором мы живём

Зампостпреда РФ: Запад "бесит", что правда о событиях на Украине проникает в ООН

Минздрав РФ: на кого направлены новые запреты в табачном законе
Материал, выбранный редакторами МиртесенURA.RU – мы рассказываем интересные истории

Минздрав РФ: на кого направлены новые запреты в табачном законе

Латвия признала геноцид армян
Материал, выбранный редакторами МиртесенЗакон и Порядок

Латвия признала геноцид армян

Крымские фермеры привезут порядка 80 тонн продукции на ярмарку
Материал, выбранный редакторами МиртесенВЕСТИ КРЫМ

Крымские фермеры привезут порядка 80 тонн продукции на ярмарку

Путин оценил сравнение российских вакцин с автоматом Калашникова
Материал, выбранный редакторами МиртесенАиФ.ru | Объясняем, что происходит

Путин оценил сравнение российских вакцин с автоматом Калашникова

"Война" Англии с Францией и насмешка Голливуда над бедняками XXI века
Материал, выбранный редакторами МиртесенФейков нет. Только достоверные новости

"Война" Англии с Францией и насмешка Голливуда над бедняками XXI века

Официально подтверждена версия убийства девушки-блогера из Екатеринбурга
Материал, выбранный редакторами Миртесенtagilcity

Официально подтверждена версия убийства девушки-блогера из Екатеринбурга

В Ленобласти нашли расчлененные останки пропавшей в 2020 году женщины
Материал, выбранный редакторами МиртесенОт личное мнение

В Ленобласти нашли расчлененные останки пропавшей в 2020 году женщины

Российский дипломат назвал причину встречи Зеленского с госсеком США
Материал, выбранный редакторами МиртесенПолитика Сегодня

Российский дипломат назвал причину встречи Зеленского с госсеком США

Семь лет без России: клуб G7 по нам «соскучился»?
Материал, выбранный редакторами МиртесенДискуссии о политике "Не в стороне"

Семь лет без России: клуб G7 по нам «соскучился»?

В НАТО назвали единственную цель проведения учений Steadfast Defender 2021
Материал, выбранный редакторами МиртесенПолитический эксперт рунета

В НАТО назвали единственную цель проведения учений Steadfast Defender 2021

Выжить удалось не всем: подробности о затонувшем под Одессой катере с пограничниками (ВИДЕО 18+)
Материал, выбранный редакторами МиртесенРусская весна

Выжить удалось не всем: подробности о затонувшем под Одессой катере с пограничниками (ВИДЕО 18+)

Голикова оценила контроль за соблюдением масочного режима
Материал, выбранный редакторами МиртесенRT НА РУССКОМ

Голикова оценила контроль за соблюдением масочного режима

Картина дня

наверх