12 причин, почему мы ещё не встретили инопланетян

В одной только галактике Млечный Путь около 400 миллиардов звёзд ( How Many Stars in the Milky Way? / NASA Blueshift ) и как минимум столько же планет. Из них по меньшей мере 17 миллиардов похожи на нашу Землю. И примерно 300 миллионов заселены ( S. Bryson. The Occurrence of Rocky Habitable Zone Planets Around Solar‑Like Stars from Kepler Data / The Astronomical Journal ) или хотя бы пригодны для жизни.

Самое простое объяснение парадокса Ферми: человечество — единственный во Вселенной разумный вид. Ну или Земля — единственная планета, на которой зародилась жизнь. Этот вариант предложили (P. D. Ward, Dю Brownlee. Rare Earth: Why Complex Life is Uncommon in the Universe) палеонтолог Питер Уорд и астроном Дональд Браунли.

В самом деле, твёрдая планета с крупной луной, не далеко и не близко от своего Солнца (в так называемой обитаемой зоне), не подвергавшаяся в течение миллиардов лет стерилизующему излучению окружающих звёзд и квазаров — такое не часто встретишь.

Тем не менее, гипотезу уникальной Земли критикуют (J. Cohen, I. Stewart. Evolving the Alien) за многочисленные допущения. Статистика против неё: в одной только нашей Галактике даже сотые доли процента звёзд выглядят вполне пригодными для поддержания жизни на своих планетах. А это десятки миллионов миров.

2. Цивилизации своевременно самоуничтожаются

В 1996 году профессор Робин Хэнсон из Университета Джорджа Мейсона разработал ещё одно объяснение парадокса Ферми — гипотезу Великого фильтра. Он предположил, что любая цивилизация на определённом этапе своего развития сталкивается с некой преградой на пути колонизации космоса, и проблему эту пока никто не преодолел.

Скажем, зародилась жизнь на какой‑то планетке, развилась в разумную, понастроила городов, вышла в космос… Тут‑то бы и полететь Галактику покорять, но что‑то случается — и все грандиозные планы накрываются медным тазом.

Ведь когда перед тобой большая красная кнопка с надписью «Не нажимать», так сложно удержаться от искушения.

Например, инопланетные ребятки развязали ядерную войну, или доэкспериментировались со своими сверхразвитыми вирусами‑наноботами, или банально сделали чёрную дыру в каком‑нибудь коллайдере (шутка). И цивилизация либо исчезает, либо откатывается в развитии и так и остаётся прозябать на своём глобусе. Вот вам и Великий фильтр.

3. Жизнь развивается слишком медленно

Изображение: Lenstravelier / Unsplash

Ещё один вариант, объясняющий парадокс: среднестатистическая цивилизация во Вселенной существует слишком недолго, чтобы начать колонизировать другие планеты. Но связано это не с тягой к саморазрушению, а с естественными причинами (N. Bostrom, M. M. Ćirković. The Fermi Paradox and Mass Extinctions / Global Catastrophic Risks).

Ну, только ты изобрёл первую ракету на своей планетке и местный Гагарин слетал в космос — и тут бах, твоё солнце превращается в красного гиганта. Или мир накрывает пандемия не известного науке вируса. Или гамма‑всплеск от соседнего квазара прилетает. И всё, жизнь либо уничтожена, либо отброшена назад до состояния простейших.

И даже если ты простейший, выжить, вообще‑то, не так‑то просто, если у тебя на планете условия далеки от тепличных. Так что, возможно, пришельцы не выходят с нами на связь просто потому, что уже вымерли (The Aliens Are Silent Because They Are Extinct / Astrobiology).

4. Межпланетной дружбе мешают космические расстояния

Изображение: JAXA

Как вы могли заметить, космос большой. Даже если разогнать корабль до скорости света — что невозможно (How Fast Does Light Travel? / Space.com), потому что его масса тогда станет бесконечной, — до ближайшей к нам звезде Проксима Центавра лететь больше четырёх лет.

По оценкам (S. von Hoerner. The Search for Signals from Other Civilizations / Science) астрофизика Себастьяна фон Хорнера, средний возраст нормальной уважающей себя цивилизации равен где‑то 6 500 годам, а среднее расстояние между цивилизациями в Млечном Пути — 1 000 световых лет.

То есть, даже если нам удастся получить какие‑то сообщения от братьев по разуму, понадобится просидеть с приёмником около тысячи лет, чтобы иметь возможность установить сколько‑нибудь содержательный диалог.

А уж слетать к инопланетной цивилизации в гости с нынешними технологиями и вовсе задачка практически невыполнимая. А учитывая, что Вселенная расширяется и расстояния между галактиками только увеличиваются, перспектива становится ещё печальнее.

Так что простите, придётся ждать, пока кто‑то из нас не изобретёт какой‑нибудь варп‑двигатель.

5. Инопланетяне прячутся

Кадр из фильма «Европа»

Ну, не специально, конечно, а просто у них образ жизни такой. Планетолог Алан Стерн предположил (A. S. Stern. An Answer to Fermi’s Paradox In the Prevalence of Ocean Worlds? / NASA/ADS), что многие инопланетные цивилизации могут существовать не на поверхности планет, а под ней. Например, в замёрзших сверху океанах, как на Европе, спутнике Юпитера, или Энцеладе у Сатурна.

Жизнь на такой планете надёжно защищена от вспышек сверхновых, неблагоприятных условий на поверхности и прочих бедствий. Строй себе свои подводные мегаполисы, а что там наверху творится — абсолютно по барабану.

Опять же, такие цивилизации могут и не знать, что у них над головами что‑то есть, и способны считать, что их планета — это и есть Вселенная.

Никакие радиоволны и сигналы не будут (Where Are All the Intelligent Aliens? Maybe They’re Trapped in Buried Oceans / Space.com) пробиваться через толщу льда сверху, да и огней подводных городов из космоса не видно. А стало быть, такую цивилизацию крайне трудно обнаружить. Кроме того, если технологически развитая раса использует не радио-, а оптоволоконную связь или ещё что‑то, следа в эфире она не оставит.

Наконец, особо высокоразвитая цивилизация может банально окружить свою звезду огромной непроницаемой сферой Дайсона, изолировавшись от мира.

6. Инопланетяне существуют в виртуальном пространстве

Кадр из фильма «Матрица»

Зачем покорять космос, если вместо этого можно надеть очки виртуальной реальности и устроиться на пляже в окружении горячих красоток в компьютерной симуляции? А уж если полностью перенести сознание на цифровой носитель, то ещё и бессмертным станешь! Тут уж не до посылания сигналов в пустоту и изобретения варп‑двигателей.

По крайней мере, такое объяснение парадоксу Ферми выдвигают (S. Webb. If the Universe Is Teeming with Aliens… Where is everybody?) учёные из Массачусетского университета. Инопланетяне вполне могли решить, что реальная вселенная слишком скучная, и уйти в виртуальную, отказавшись даже от физических тел.

Поэтому они и не выходят с нами на контакт — интереснее стрелять в хедкрабов и покупать себе новые аватарки в своей версии метавселенной от инопланетного Цукерберга, чем тусить в реале с медлительными кожаными мешками.

7. Инопланетные формы жизни слишком альтернативные

Изображение: Wikimedia Commons

Существует такое понятие, как углеродный шовинизм. Учёные, рассуждая об инопланетной жизни, представляют её такой же, как земная — образовавшуюся из воды и углерода и дышащую кислородом.

Впрочем, теоретически могут существовать и другие формы — например, создания из кремния, буквально сделанные из глины вроде монтмориллонита. Или дышащие азотом фосфорные существа, или вообще особи из водорода, живущие в атмосфере планет‑гигантов.

С более высокоорганизованными иноземными созданиями всё ещё сложнее: мы просто не поймём, где их искать.

Они могут, например, обитать в кротовых норах, как предположил (Великое молчание Вселенной / Лекторий Политехнического музея) российский физик Николай Кардашёв. Или существовать в своих карманных измерениях, микровселенных, многомерных пространствах и так далее.

Или инопланетяне могут жить в нашей Вселенной, но в каком‑нибудь очень интересном месте. Астроном Фрэнк Дрейк вот предположил (Life on a Neutron Star: An Interview With Frank Drake), что на нейтронных звёздах тоже могут существовать микроорганизмы, причём разумные.

С такими товарищами не то что связаться, а даже просто понять, что они из себя представляют и как их можно обнаружить, крайне затруднительно.

8. Инопланетяне боятся и сидят тихо‑тихо

Кадр из фильма «День независимости — 2»

Есть так называемая теория тёмного леса, получившая название благодаря одноимённому роману китайского писателя‑фантаста Лю Цысиня. Согласно ей, инопланетяне не вступают (G. Brin. The Great Silence — the Controversy Concerning Extraterrestrial Intelligent Life / Quarterly Journal of the Royal Astronomical Society) в контакт с людьми и другими далёкими цивилизациями не потому, что им не позволяют некие технические препятствия, а потому, что боятся.

На Земле, например, контакты высокоразвитых обществ с менее развитыми заканчивались кровопролитиями, эпидемиями и прочими неприятностями. Вспомните об истреблении (M. Hill. Gold: The California Story) индейцев конкистадорами или о покорении (Хождение «Встречь солнцу» в контексте проблем присоединения Дальнего Востока к Российскому государству / Киберленинка) коренных народов Сибири русскими казаками.

Если на одну планету прилетят посетители с какой‑нибудь другой, то они вполне могут захотеть убить местное население.

Во‑первых, так можно заранее устранить конкурентов, пока те не развились во что‑нибудь потенциально опасное. Во‑вторых, лишнее жизненное пространство не помешает — обитаемые планеты на дороге не валяются. В‑третьих, почему бы и нет? У нас плазменные дезинтеграторы и рельсотроны, что вы нам сделаете?

Неудивительно, если окажется, что инопланетные создания просто не хотят рисковать, связываясь с другими разумными видами, и заглушают свои радиопередачи, чтобы никто не отследил их планету.

И даже если пришельцы не настроены враждебно, они вполне могут занести какой‑нибудь вирус межгалактической оспы, к которой у них самих иммунитет.

9. Наши технологии слишком различаются

Изображение: Wikimedia Commons

Человечество ищет (M. C. Turnbull. Target Selection for SETI: 1. A Catalog of Nearby Habitable Stellar Systems / Astrophysics) инопланетные цивилизации с помощью искусственных радиосигналов на определённых частотах диапазона — этим занят, в частности, знаменитый проект SETI. Если инопланетяне используют радиосвязь и излучают что‑нибудь в эфир, то их можно будет отследить и послушать, а потом даже наладить обмен данными.

Проблема в том, что внеземные цивилизации вполне могут применять альтернативные технологии и не оставлять следа в эфире.

Скажем, они применяют отличные от наших методы сжатия сигнала, отчего их данные воспринимаются (M. Kaku. Physics of the Impossible) как белый шум. Или вообще используют недоступные нам технологии — к примеру, могут общаться с помощью нейтрино (J. G. Learned. Galactic neutrino communication / Physics Letters B).

10. Инопланетяне считают Землю заповедником

Изображение: NASA / Unsplash

Гипотеза зоопарка предполагает (J. A. Ball. The Zoo Hypothesis / NASA/ADS), что инопланетяне более развиты, чем люди, и не контактируют с нами не потому, что не могут, а потому что не хотят. Дескать, пусть там копошатся на своём зелёно‑голубом глобусе, а мы будем наблюдать и не вмешиваться. Возможно, Земля рассматривается ими как нечто вроде зоопарка, питомника или заповедника.

Более вольный вариант — гипотеза планетария математика Стивена Бакстера. Возможно, высокоразвитая цивилизация не только намеренно избегает (S. Baxter. The Planetarium Hypothesis — A Resolution of the Fermi Paradox / Journal of the British Interplanetary Society) связи с землянами, но и специально окружила планету необитаемыми пространствами или некой иллюзией, чтобы заставить глупых людей думать, что они одни во Вселенной.

11. Инопланетянам неинтересно

Изображение: Albert Antony / Unsplash

Довольно простой ответ на парадокс Ферми: инопланетные цивилизации не выходят на связь с людьми просто потому, что им скучно (S. Webb. If the Universe Is Teeming with Aliens… Where is everybody?). Ну что интересного им могут сказать кожаные мешки?

Вы же не стремитесь выйти на контакт с малоразвитыми племенами бассейна Амазонки, вершина научной мысли которых — палка‑копалка. Вполне возможно, и инопланетные цивилизации так же относятся к людям.

Мы тут в галактике Андромеды в своём сознании настолько преисполнились… Да и вообще у нас строительство сферы Дайсона от графика отстаёт, нам не до вас.

Может быть, малоразвитых цивилизаций на планетах вроде Земли во Вселенной пруд пруди, и какой‑нибудь Межгалактической Империи изучать каждую просто не с руки — нет в этом научной ценности. Гораздо интереснее зажигать квазары и сталкивать чёрные дыры, чем жестами и гыканьем показывать каким‑то аборигенам, кто ты и откуда прилетел.

Пусть сами межзвёздные прыжки освоят, тогда и поговорим.

12. Разумные виды ещё недостаточно развились

Изображение: Jonathan Diemel / Unsplash

Альтернативная предыдущей точка зрения: инопланетные цивилизации существуют (S. Webb. If the Universe Is Teeming with Aliens… Where is everybody?), но находятся на слишком низком уровне развития. И только люди пока освоили радиопередачи, а остальные гуманоиды живут в Средневековье или вовсе каменном веке и пользуются сигнальными кострами или призывным свистом.

Например, астроном Дэвид Бирн считает (T. B. H. Kuiper, G. D. Brin. Extraterrestrial Civilization), что наша Земля представляет собой довольно редкое явление из‑за того, что находится относительно близко от Солнца. Другие землеподобные планеты, считает он, удалены от своих светил сильнее, и поэтому на них куда больше воды и меньше суши, чем у нас.

В таких условиях могут запросто развиться какие‑нибудь разумные дельфины, киты или кальмары, но технологической цивилизации им не создать, и они навеки будут заперты на своей планете.

И правда, поди построй орбитальный телескоп, когда вокруг тебя океан — даже костёр развести негде.

