Святослав Игоревич – князь-воин

Более чем тысячелетняя история России знала множество правителей. Некоторые из них за свои деяния на благо Отчизны удостоились прозвища «Великий». Кого-то прозвали Мудрым, кого-то Освободителем. У истоков же страны стоял князь-воин, чьи действия заставили считаться с молодым государством даже Византийскую империю.

Варяг со славянским именем

Несмотря на свое имя и то, что Святослав был уже пятым правителем Древнерусского государства, по своему происхождению он был варягом, поскольку являлся внуком скандинава Рюрика и сыном Игоря и Ольги (Хельги).

Весьма вероятно, что и воспитан будущий князь был в традициях викингов, поскольку с детства к нему были приставлены варяги, сражавшиеся еще под предводительством Олега, воин Асмунд и военачальник княжеской дружины Свенельд.

Последний князь-язычник

Мать Святослава Ольга, будучи регентшей при молодом князе, крестилась в Константинополе, причем ее крестным отцом был сам византийский император. Святослав же, воспитанный вместе с языческой дружиной, принимать христианство отказался.

А после его гибели и ряда междоусобных войн к власти в Киеве пришел Владимир Святославович, Креститель Руси.

Гроза каганата

Великий полководец Средневековья, Святослав за несколько походов уничтожил могучее государство хазар, которые долгое время противостояли Руси.

Князь не просто покорил степное племя, но и полностью сжег город Саркел. Найти эту древнюю столицу Хазарского каганата археологи смогли только в середине XX в.

Первый среди равных

Несмотря на свое высокородное происхождение, князь Святослав мало чем отличался от своих дружинников. Будучи прекрасным воином, он всегда находился в самой гуще сражения. Таким же аскетичным был и княжеский быт. В походах он ночевал вместе с простыми солдатами, ел с ними из одного котла.

Другими словами, в дружине Святослава действовали принципы военной демократии. Даже на переговорах с византийским императором Святослав был одет как простой гребец на ладье. Об этом говорят и греческие хроники, и древнерусские летописцы.

Дунайские походы

Святослав большую часть своей жизни провел в военных экспедициях. Он воевал с печенегами, хазарами, восточно-славянскими племенами, волжскими булгарами, кавказскими племенами. Однако особенную роль в его деятельности играли походы на Дунай, в Болгарское царство и к границам Византии.

Около 968 г. князь Святослав совершил очередной поход против болгар. Были взяты около 80 крепостей, пленен болгарский царь, а сама Болгария покорена. Здесь, в Переяславце, Святослав организовал свою резиденцию и даже подумывал о переносе столицы из Киева.

И. А. Акимов «Великий князь Святослав, целующий мать и детей своих по возвращении с Дуная в Киев»

Князь без престола

Святослав не любил жить в Киеве и, по-видимому, с презрением относился к подданным славянам. Мотивируя выбор Переяславца в качестве своей столицы, он сказал, что этот город находится на перекрестке множества торговых путей, что позволит получить множество разных товаров из других стран. Среди того, что он получит от Руси, князь назвал рабов.

Долгое отсутствие князя едва не привело Киев к разорению. Во время очередного похода Святослава столицу Древней Руси осадили печенеги. Лишь отвага киевлян и пришедшие на помощь поляне помогли отстоять город.

Великий воин и слабый политик

Будучи выдающимся полководцем, Святослав так и преуспел в дипломатии. Многочисленные военные успехи князя породили множество врагов. Его гибели желали печенеги, болгары, византийцы.

Часто Святослав переоценивал и свои военные силы. Это и стало причиной его гибели. Находясь в Переяславце, князь затеял очередную войну с Византийской империей, хотя армия русичей, изрядно потрепанная в предыдущих сражениях, значительно поредела по сравнению с началом дунайских походов.

Чориков Б. А. «Кончина Святослава»

Потерпев поражение в битве под Доростолом, в соответствии с условиями мирного договора Святослав Игоревич вынужден был покинуть Болгарию.

Дорога домой пролегала через владения печенегов, которые князь отказался обойти вопреки советам своих военачальников.

Весной 972 г. Святослав погиб в бою возле днепровских порогов.

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