5 вещей, о которых знают женщины, а мужчины - нет

Это поразительно, но есть вещи, которые женщины знают, а мужчины нет. Конечно, эти факты подходят не каждой женщине, но уж точно большинству.

Не стоит думать, что вы плохо разбираетесь в людях, если эта информация не о вас, просто, возможно, вы не обращали внимание на свои способности. Итак, вот вам 5 фактов, о которых женщины осведомлены, а мужчины нет:

Факт №1

Женщины знают, по крайней мере за один час заранее о том, будет ли секс сегодня или нет. Это правда, ребят. Вы можете задаривать своих дам подарками, комплиментами и прочими знаками внимания, но вы не сможете быть уверены на 100% в ее согласии, а женщины могут! Женщины предугадывают настроение своих партнеров и уже за час до полового акта, примерно понимают где он будет происходить и с какой страстью.

Факт №2

Женщины знают, как поделиться своими эмоциями и чувствами с другими женщинами.

Мужчины часто задаются вопросом о том, почему они не могут откровенничать на тему чувств со своими товарищами. Это ведь так необходимо, порой посоветоваться заранее, чтобы не совершить ошибку. Да, мужчины сплетничают не меньше женщин, но обсуждают они все, что угодно, кроме своих чувств! Конечно, есть те, кому повезло иметь очень крепкие дружеские или братские отношение, где нет места скрытности, но чаще всего парни действительно оставляют свои чувства при себе, в то время как женщины находят опору и поддержку в лице подруг.

Факт №3

Женщины знают о мужских слабостях, даже о тех, о которых им самим неизвестно.

Умные, мудрые женщины всегда внимательно изучают своих партнеров. Шестое чувство помогает им понять, где таятся самые сокровенные слабости мужчины, которые делают его уязвимым. Это очень хорошее женское качество, ведь они изучают мужчин не для того, чтобы нанести им сокрушительный удар, а для того, чтобы лучше понимать то, как правильно стоит строить отношения. И все же, если вы, мужчины, обидите своих женщин, они найдут способ ответить!

Факт №4

Женщины знают, когда они могут забеременеть, а когда нет. Пожалуй, очень важное умение, которым мужчины не обладают. Возраст, менопауза, вазэктомия - все это причины, которые известны обоим партнерам. На самом деле, женщина всегда знает больше о своей способности забеременеть. Поэтому, если вам, мужчины, кажется, что все под контролем, возможно, ваш контроль существенно слабее женского!

Факт №5

Женщины разбираются в средствах по уходу за кожей и волосами лучше, чем мужчины. Это можно легко объяснить походами в салон, чтением журналов и различных брошюр в магазинах косметики и средств по уходу за собой. Нет ничего удивительного в том, что мужчины в этой теме осведомлены порядком хуже.

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