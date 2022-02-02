Неизвестный Казимир Малевич: путь от импрессионизма к мистическим абстракциям и обратно

«Дегенеративное искусство», «мазня», «психически нездоровый» художник... В первую очередь с этими словами ассоциируется имя Казимира Малевича - теоретика искусства, идеолога, философа, гения и безумца, входящего в пятерку самых ярких революционеров искусства мирового масштаба XX столетия. Но мало кто знает о творчестве Малевича раннего и позднего периодов - времени, когда он творил в стиле импрессионистов.



На сегодняшний день, вопреки неоднозначному мнению публики, полотна Малевича — «гордость лучших музеев мира и несбыточная мечта многих коллекционеров».

Малевич и импрессионизм: как все начиналось

«Пейзаж недалеко от Киева» (1930). Государственная Третьяковская галерея. Автор: Казимир Малевич.

В художественное наследие авангардиста Малевича, помимо шедевров супрематизма и кубизма, вошли и полотна «попроще», созданные в стиле импрессионизма. Они понятны и привычны для большинства любителей живописи, что разрушает годами сложившиеся легенды о сложном и непонятном безумце Малевиче.

Автопортрет. 1910-1911. Государственный Русский музей. Петербург. Автор: Казимир Малевич.

Жизнь Казимира был наполнена трагедиями личностного и творческого характера, практически вся прошедшая в нищете.

"Голодный и гонимый" художник своим трудом не заработал даже того, что сейчас дают за один его рисунок. И это не говоря о картинах, оценивающихся в десятки миллионов долларов.

Голова мальчика в шляпе. Начало 1930-х. Государственный Русский музей, С.-Петербург. Автор: Казимир Малевич.

Но тяга к рисованию была у него с раннего детства так велика, что не имея красок, сам их изготавливал из разных цветов глины и пытался ими рисовать.

Портрет матери. Около 1932. Государственный Русский музей.

Из воспоминаний матери художника Людвиги Александровны - сколько она помнила Казимира: "...он всегда что-то рисовал. Постоянно толок в ступке то синьку, то дубовую кору. Разводил краски, вязал кисточки из куриных перышек, из ниток... Когда не было бумаги, мог начать малевать свои картинки прямо на беленой стене. Ну откуда в нем это?"

Мужской портрет. 1933-1934. Государственный Русский музей, С.-Петербург. Автор: Казимир Малевич.

Отец же рьяно противился увлечению сына, питая надежды, что тот продолжит его дело. Но Казимира невозможно было вразумить ни угрозами, ни уговорами, его не могли охладить даже неудачи при поступлении в Московское училище живописи, ваяния и зодчества, куда поступал дважды и проваливал экзамены, ни вечное безденежье, ни жизнь впроголодь.

Портрет ударника (Краснознаменец Жарновский). 1932. Государственный Русский музей.

В начале творческого пути Малевич был чистым импрессионистом около четырех лет, но его импрессионизм не был принят современниками. И в итоге постоянный поиск собственного стиля подвел художника к новомодному течению - авангарду.

Церковь. (1905). Частная коллекция. Автор: Казимир Малевич

« Читающая женщина.(Портрет члена семьи художника).» (1906). Автор: Казимир Малевич.

И вот однажды в 1915 году произошло событие, о котором Малевич мечтал долгие годы своих мытарств. В одночасье пришла громкая и скандальная слава. Выставка 39-ти супрематических работ направления авангарда в Петербурге привела в шок не только публику, но и критику. Главным экспонатом был знаменитый "Черный квадрат", который был вывешен в углу выставочного зала наискосок - как икона. "Пусть ругали нещадно, зато заметили". И как бы там ни было в скорости русского авангардиста действительно заметили: с успехом прошли выставки его работ в странах Западной Европы.

Автопортрет. (Около 1910). Государственная Третьяковская галерея. Автор: Казимир Малевич

Авантюра с импрессионизмом

В 1928 году к тридцатилетию творческой деятельности художника Третьяковская галерея готовилась к его персональной выставке. И Казимир - теоретик, педагог и проповедник абстрактного искусства, возвращается к предметной живописи импрессионизма и создает серию работ в этом направлении.

Три женщины на дороге. Около 1930. Государственный Русский музей, С.-Петербург. Автор: Казимир Малевич.

Критики объясняли это по-разному: "старостью, политическим давлением, денежными трудностями и нависшей над авангардом угрозой со стороны власти". Были выдвинуты предположения, что художник просто закончил работу над картинами, начатыми больше 20 лет назад, а так же существовала версия, что специально для персональной выставки в 1928 году он создал копии работ, которые были вывезены из Союза в Германию.

Цветущие яблони. Около 1930. Государственный Русский музей, С.-Петербург

Но более вескими были доводы французского исследователя и куратора Жана-Клода Маркаде: «Малевич переделал свой творческий путь согласно логическому (а не хронологическому порядку), реализованному в его трактовке искусства от импрессионизма к супрематизму». И что примечательно, полотна, написанные в конце 20-х и начале 30-х годов Казимир датировал началом 19 века. С той целью, чтобы его не уличили в том, что он отошел от своих идеалов и принципов .

Цветочница. Около 1930. Государственный Русский музей, С.-Петербург. Автор: Казимир Малевич.

По истечению двух лет после выставки Малевича арестовали. Два месяца тюремных застенков дали о себе знать. Страшная болезнь подкосила здоровье Малевича и в мае 1935 года Казимира не стало.

Портрет жены художника. 1934. Государственный Русский музей. Автор: Казимир Малевич.

Последние годы жизни художник полностью отошел от супрематизма и абстракционизма и начал писать природу, которую так любил; портреты родных и знакомых. И как бы странно не звучало, в последние месяцы жизни прямо над его кроватью висела одна из первых его импрессионистских картин — небольшой этюд «Пейзаж с желтым домом».

Работница. 1933. Государственный Русский музей, С.-Петербург

Авангардизм же (не только супрематизм, но и импрессионизм)

исключился из необходимых советскому государству видов искусства.

Бульвар. (Около 1930). Государственный Русский музей. Петербург. Автор: Казимир Малевич.

Девушка без службы. Около 1930. Государственный Русский музей. Автор: Казимир Малевич.

На даче. Автор: Казимир Малевич.

Сестры. 1930. Государственная Третьяковская галерея. Автор: Казимир Малевич.

И еще раз о «Чёрном квадрате»

Нет такого творения в русском искусстве с более громкой славой, нежели «Чёрный квадрат» Казимира Малевича, ставшего настоящей вехой в истории живописи.

Автопортрет. Автор: Казимир Малевич

Это самое известное, самое обсуждаемое полотно художника-авангардиста. Всего их четыре. Первый и третий хранятся в Третьяковке, второй — в Русском музее в Петербурге. Четвертый находится в Эрмитаже. Приблизительная стоимость каждого «черного квадрата» по отдельности — более 20-30 млн. долларов. Картины эти на сегодняшний день не продаются.



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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Что касается некоторых работ Казимира Малевича, то ,действительно, их следует отнести к «дегенеративному искусству», «мазне» «психически нездорового» художника, входящего в пятерку самых ярких революционеров искусства» мирового масштаба XX столетия.

На мой взгляд, трудно понять многих одурманенных «ценителей искусства» , восхищавшихся картиной Казимира Малевича "Черный квадрат", особенно после того, как рентгенологической экспертизой было доказано, что Малевич просто закрасил в виде черного квадрата не понравившийся ему нарисованный рисунок!

И вот после этого однозначно становится жалко профессиональных «ценителей искусства», считавших безумца Казимира Малевича : теоретиком искусства, идеологом, философом ,гением и революционером искусства мирового масштаба XX столетия!

Именно нездоровому интеллекту этих психически неадекватных «профессионалов» посвящены анекдоты про картину Малевича "Черный квадрат", высмеивающие и точно характеризующие массовый психоз этих деятелей искусства, которых мафиозы от искусства развели как обыкновенных лохов :

Пять раз из музея был похищен "Черный квадрат" Малевича... и пять раз сторожу дяде Васе удавалось восстановить эту картину до рассвета...

Из-за преступной халатности Третьяковки картина Малевича "Черный квадрат" два месяца провисела вверх ногами !

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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