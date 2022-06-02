 Кто ответит за Лабораторию Лугара, или Почему стёрли фото министра здравоохранения Грузии – ГРУЗИНФОРМ

Из 50 фотографий, выложенных в интернет Администрацией правительства Грузии о праздновании Дня независимости на Площади Свободы, исчезла одна. С официальной Фейсбук-страницы Правительства Грузии на следующий день удалили фотографию министра здравоохранения Эки Тикарадзе, специально снятую правительственным фотографом крупным планом в качестве благодарности за услуги, чтобы сделать приятное ей и её покровителю… Но на сей раз дежурный подхалимаж почему-то вызвал обратный результат и непосредственное начальство фотографа бесследно удалило его «шедевр», оставив в распоряжение министерств, ведомств и СМИ 49 фото.

Так чем же провинилась эта молодая особа? Дело здесь – даже не в проваленной иммунизации и исчезнувших миллионах за вакцину, из-за чего ушёл Гахария, избежав своей доли ответственности, как премьер. Всё обстоит гораздо серьёзней: на прошлой неделе министры иностранных дел стран-участниц ОДКБ - России, Беларуси, Армении, Кыргызстана, Казахстана и Таджикистана - выступили с совместным Заявлением против проведения добровольных оценочных посещений в созданные США центры биологических исследований, в том числе - Центр Лугара в Тбилиси. И потребовали их проверки в соответствии с Конвенцией о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении.

То есть –Гамкрелидзе столько врал за последние полтора года, что ему никто в Грузии не верит!

Скорее всего, сегодня в Лаборатории Лугара ничего особенного и не происходит, но провокатор Гамкрелидзе уже который год почему-то не пускает туда специалистов, чтобы раз и навсегда закрыть эту тему! Неужели Гамкрелидзе устраивает, что Россия и вышеперечисленные страны подозревают американскую лабораторию в Грузию в создании биологического оружия, или «случайных утечках», от которых возникают эпидемии, в том числе - коронавируса?! За неделю до вышеуказанного Заявления ОДКБ, заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Аверьянов заявил, что «созданные в этих лабораториях смертельно опасные микроорганизмы могут попасть в окружающую среду по ошибке». Так в чьих же интересах Гамкрелидзе, который имеет широкие связи в Москве с советских времён, специально накаляет ситуацию?

И вот, уже официальный представитель министерства иностранных дел Китая Хуа Чуньин прокомментировала заявление представителя Совета безопасности России, заявив, что Пекин неоднократно просил Соединенные Штаты предоставить подробное объяснение биологической деятельности США внутри страны и за ее пределами. «Еще раз мы призываем американскую сторону предоставить подробные объяснения и предпринять конкретные действия для обеспечения легитимности, прозрачности и безопасности своих биолабораторий и связанной с ними деятельности», – сказала она, - Всемирная Организация Здравоохранения должна изучить версии об утечке коронавируса из военной лаборатории США в Форт-Детрике и в подобных учреждениях других стран».

Естественно, за происходящее в Лаборатории Лугара должны ответить Гамкрелидзе и его зам. Имнадзе, а не Тикарадзе, которую постепенно «выводят из игры». Вот почему она уже редко появляется по телевидению и в СМИ, вот почему стёрли фотографию Тикарадзе, слово её и вовсе не было на праздновании 30-летней годовщины со дня восстановления независимости Грузии!

ГРУЗИНФОРМ