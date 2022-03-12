 8+1 подвигов Путина. А что сделали для страны вы, все те, кто его ругает?

Я время от времени специально лезу на заведомо противороссийские сайты и тоже быстро вычисляю бойцов вражеского фронта (ИМУ и ЦИПсО) по набившим оскомину штампам.

Спорить они не могут и не умеют, в основном - могут только обзываться.)))

Ну еще обвиняют в обдолбанности кремлевской пропагандой.

Хотя я им привожу слова не Соловьева, а, например, слова польского политика о том, что " Украина - бандитское фашистское государство- шантажист", или слова американца, что "Украине дашь миллион, а она украдет два!"

Меня быстро банят, так что я редко могу довести с кем-то общение до конца, но вот пройти мимо заголовка "Восемь провалов Путина" не смогла ни разу.

Это словосочетание с небольшими вариациями встречается постоянно.

Обиженные Путиным, российские троечники обычно сразу подключаются и подвывают в унисон.

Для этих людей, а не для украинских инфобойцов, - хотя и для них тоже))), - я обычно оставляю наш ответ Чемберлену.

В последний раз откликнулась так:

"Восемь подвигов Путина.

1. Путин спас Русский Мир, Русскую цивилизацию от БЕССЛАВНОГО исчезновения.

Этого мало?

Если этого кому- то мало,

то этот " кто- то" - НЕ РУССКИЙ ЧЕЛОВЕК.

2. Путин надежно защитил уже разваленную "партнерами" Россию, создав самую сильную армию мира (по аналитике Китая) с самым современным оружием ( по признанию США).

3. Путин выплатил огромный внешний долг всего СССР, - в чудовищно трудные времена, когда ВСЕ бывшие республики повтыкали свои ржавые ножики в спину России и порвали с ней все существовавшие корпоративные связи.

4, Путин восстановил экономику России, разрушенную теми же заклятыми "партнерами" и закабаленную ими же на десятилетия вперед.

Причем даже не так, - не восстановил, а создал САМУЮ современную, мощную и уверенно развивающуюся экономику в мире.

5. Путин сделал убыточное с/х России прибыльным, обеспечил продовольственную безопасность страны и поставил весь Запад в очередь за хлебом.

6. Путин развернул Китай от США - к России.

Со всеми вытекающими.

США безнадежно просит Китай опомниться, но Китай - с Путиным.

7. Путин вернул Крым.

Когда там уже строилась натовская база и вооруженные до зубов укрофашисты мчались туда устроить одесскую резню.

8. И главный подвиг Путина (после обмазывания "новичком" трусов Навального):

он смог сдержать себя, и не выслал ДО СИХ ПОР из России всю либерастню

- бесплатно, за гос. счет и с лишением российского гражданства, навсегда.

Кстати, ДЕВЯТЫЙ ПОДВИГ ПУТИНА:

9. Путин спас 1 500 000 русских от истребления и концлагерей в Донбассе

22 февраля 2022 года ,

да так, что восхитился даже Трамп, - практически без потерь.

А вы, все вы, дружно поносящие Путина,

- ЧТО вы сделали для России?

Автор - Ирина Щепет

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

В новейшей истории России , пожалуй, не было столь выдающегося руководителя страны, как Путин ! На мой взгляд, главная заслуга Путина перед российским народом это то, что он вернул былое величие ДЕРЖАВЕ РОССИЙСКОЙ, единственной уцелевшей части Великой страны , которую в виде сателлитных осколков с лакейским энтузиазмом пытался преподнести Западу «товарищ» Горбачев и ему подобные западные марионетки. Именно они способствовали распаду СССР, изолировав Россию от союзных республик, а сейчас пытаются обложить ее НАТОвскими базами, чтобы впоследствии поделить ее территорию (подобная карта России уже существует).

Если бы не целеустремленная и последовательная политика президента Путина, этот план давно уже осуществился бы. Именно поэтому с презрением и недоверием отношусь к прозападным недальновидным оппозиционерам Путина, в числе которых , например, некоторые , похоже, выжившие из ума актеры кино, музыканты, журналисты и даже известный когда-то шахматист Каспаров, не выражавший никакого протеста против коммунистической диктатуры и произвола , а теперь почему-то его русофобия прямо зашкаливает.

Увы, многие советские диссиденты, яростно боровшиеся с советской властью, с энтузиазмом кинулись подыгрывать прозападным врагам России, ставя свои амбиции выше интересов государства! Всем этим оголтелым русофобам трудно понять, что Путин — уже дано стал исторической фигурой и после того, что он сделал для России , любые нападки со стороны политических противников смотрятся просто жалко.

Разве можно сравнивать президентскую деятельность Путина с деятельностью предыдущих руководителей страны? И разве он выгодно не отличается от палача и садиста Сталина,устроившему геноцид своему народу, необразованного колхозника Хрущева,слабовольного орденоносца Брежнева ,предателя и губашлепа Горбачева и ,наконец-то ,от позорного алкоголика Ельцина, позорящего страну на весь мир?

Приоритетным направлением сегодняшней российской политики является улучшение благосостояния россиян и предотвращение военной угрозы со стороны Запада, который обложил Россию практически по всему периметру натовскими ракетами , готовыми в любой момент для нанесения глобального удара ! Именно поэтому , безусловно, были своевременными и дальновидными действия Путина , предотвратившие размещение военно-морских баз НАТО в Крыму и как патриотично прозвучали его слова: «После тяжелого, длительного и изнурительного плавания Крым и Севастополь возвращаются в родную гавань, к родным берегам, в порт постоянной приписки – в Россию»!

Однозначно США не удалось реализовать свою заветную мечту превратить Крым в «непотопляемый авианосец» , контролирующий всю акваторию Чёрного моря .Трудно даже представить, какая опасность грозила бы безопасности России, если бы это произошло ! Одновременно с этим вызывает возмущение оголтелая пропаганда русофобов всех мастей, которые осуждают эти шаги Путина, считая это аннексией Крыма . Конечно, их можно «понять», поскольку им и их заокеанским покровителям не удалось разместить военно-морские базы НАТО в этой части акватории Черного моря.

К сожалению, этого не могут понять и многие майданутые украинцы! На этом примере руководствам некоторых стран следовало бы сделать соответствующие выводы и усвоить , что непозволительно и небезопасно пытаться обеспечить собственную безопасность за счёт ослабления безопасности соседней страны , тем более , если эта страна — Великая держава !

Безусловно, выдающимся достижением Владимира Путина, вне всяких сомнений, является проводимая им внешняя политика. Так, например, согласно опросу Pew centr, большинство россиян считают внешнюю политику самым важным достижением Путина. Впечатляющим достижением , безусловно, было сохранение региональных интеграционных организаций, таких как Содружество Независимых Государств (СНГ) и Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) , а также создание новых международных организаций, таких как Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), Евразийский экономический союз и БРИКС .

Особо хочется отметить, что Путин вернул России историческое место на Ближнем Востоке, утраченное сто лет назад после Первой мировой войны. За время оказания помощи Сирии в борьбе с терроризмом и западной агрессии Путин стал для ближневосточных народов новым ориентиром для движения к миру и прогрессу. Известный политолог, экс-глава израильской службы «Натив» Яков Кедми в интервью «Аргументам и Фактам» заявил, что Путин сумел сделать на Ближнем Востоке то, что раньше не удавалось никому — он пришел помогать, а не захватывать !

Владимир Владимирович на протяжении почти десятка лет чуть ли не изо дня в день отражает экономические, политические, территориальные, а иногда и военные атаки со стороны Запада. Лидерские качества Путина как нельзя лучше дополнены его глубоким пониманием русской души и знанием того, как сохранить единство в стране. Президент РФ остается непревзойденным дипломатом, который не дает заинтересованным странам подорвать авторитет России и противодействует гегемонистской политике Запада!

Именно благодаря усилиям Путина США все труднее выполнять «тактику управляемого хаоса» Стивена Манна, которая поставлена в основу международной политики США и которая , безусловно, окончательно погубит Америку . Даже в условиях жесткого давления со стороны США, Россия продолжает идти вперед, налаживать сотрудничество с другими партнерами и отстаивать свои интересы на международной арене. Россия теперь защищена от внешних врагов и ,кроме того, появилась реальная возможность разобраться с внутренними проблемами.

На этом фоне Запад прекрасно понимает, что дряхлеющая на глазах мировая гегемония США еще одного президентского срока Путина просто не переживет, поэтому делает все возможное и даже невозможное , чтобы лишить его власти. Любопытно, что сам бывший глава ЦРУ Майк Помпео , заявил, что «Преступление состоит в том, что Владимир Владимирович Путин стремится восстановить величие России»!

Как не крути, а альтернативы Путину в России сейчас нет и думаю еще долго не будет, поэтому , дорогие россияне, берегите его и лелейте , чтобы он долго руководил страной. Не скрою, что ,говоря это , я , как гражданин Грузии, преследую и свой меркантильный интерес, поскольку недавно став дедушкой, я одновременно стал излишне сентиментальным и поэтому уверен, что в настоящее время не только России , но и всему миру нужен такой президент великой державы ,который в состоянии предотвратить Третью мировую войну, чтобы наши дети и внуки жили счастливо на мирной планете Земля!

Именно Путин во время своего правления спас мир от ядерной войны, лишив американцев ложного ощущения неуязвимости и зафиксировал конец американской гегемонии. Уважаемые россияне !Я знаю, как вам теперь трудно, но экономика и все остальное на сегодняшний день — это все второстепенное, по сравнению с миром на Земле и , если будет мир, все остальное поправимо. Единственный же человек на планете, который сегодня , на мой взгляд, может спасти мир и наших детей и внуков от приближающейся катастрофы — это , несомненно, Владимир Владимирович Путин !

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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