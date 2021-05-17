Почему золото не надо кусать, из-за чего оно меняет цвет: 11 малоизвестных фактов

Золото - один из самых древних и дорогих металлов на планете.

Его использовали как деньги, изготавливали драгоценные украшения, за него сражались и считали признаком достатка.

Именно поэтому добыча драгоценного металла не прекращается ни на минуту, а за всю историю люди извлекли из месторождений свыше 161 тысячи тонн.

1. Чистое золото хорошо тянется

Чистый элемент настолько эластичен, что 1 унцию золота можно растянуть на целых 80 км

Чистый элемент настолько эластичен, что 1 унцию золота (около 30 г) можно растянуть на целых 80 км. Правда, нить будет едва видимой, зато неразрывной. А если проделать аналогичный эксперимент со всем золотом на планете, металл опоясает Землю 11 млн. раз!

2. Нобелевская премия на самом деле золотая

Прошло уже более сотни лет, а награда по-прежнему изготавливается из настоящего золота

За выдающиеся достижения в физике, химии, медицине, литературе и гуманизме с 1901 года лауреатам вручается почетная медаль с изображением Альфреда Нобеля. Прошло уже более сотни лет, а награда по-прежнему изготавливается из настоящего золота. Правда, в 1980 году пробу драгоценного металла понизили с 23 карат до 18, и теперь медаль весит 175 г.

3. Золото использовалось в медицине еще с древних времен

В Древнем Риме из металла изготавливали зубные мосты, а позже начали вставлять золотые зубы

В Древнем Риме из драгоценного металла изготавливали зубные мосты, а сама технология появилась благодаря древнейшей цивилизации этрусков.

4. Слитки заливают при огромной температуре

Позже начали и вовсе вставлять золотые зубы. В ХХ веке золото использовали не только для внешних «работ», но и внутренних. Например, врачи делали внутримышечные инъекции из соединений металла, которые оказывали противовоспалительный эффект, снимали отеки и помогали пациентам с ревматоидным артритом. Даже сегодня онкологи используют золото, чтобы уменьшить раковые опухоли.

Чтобы получились идеально чистые золотые слитки, из металла нужно удалить все примеси

Чтобы получились идеально чистые золотые слитки, из металла нужно удалить все примеси. Само по себе слово «слиток» происходит от латинского bullitus, то есть «кипение» и неспроста. Избавиться от нежелательных примесей в золоте можно лишь при колоссальной температуре в 2856 градусов Цельсия.

5. В США хранится 147,3 млн унций золота в слитках

В золотом хранилище США Форт-Нокс находится запас стоимостью свыше 130 млн. долларов

В золотом хранилище Соединенных Штатов Форт-Нокс находится запас стоимостью свыше 130 млн. долларов. При этом, переведя унции в килограммы, объем драгоценного металла в слитках получается около 4 млн кг. К слову, в хранилище настолько серьезная система безопасности, что побывать в нем довелось только одному президенту. В 1933 году Франклин Рузвельт решил приостановить золотой стандарт в Штатах, чтобы положить конец Великой депрессии. А в 1971 году страна полностью отказалась от свободного обмена бумажных денег на золото.

6. Золото способно менять цвет

От природы элемент желтый, однако при смешивании с другими металлами он может менять оттенок

От природы элемент желтый, однако при смешивании с другими металлами он может менять оттенок, а заодно и становиться прочнее. Например, в белом золоте есть палладий или никель, а на оттенок розового влияет добавление меди. Бывает даже зеленый металл, в который примешивают серебро, кадмий или цинк. Лайфхак: если хотите узнать, сколько золота содержится в кусочке, поделите караты на 24 и помножьте на 100. Полученный процент будет равняться количеству металла в составе.

7. Китай - главный золотодобыватель в мире

В 2017 году Поднебесная побила исторический рекорд по общей добыче драгоценного металла

Первенство долго удерживала Южная Африка, но в 2017 году ее обогнал Китай. Поднебесная побила исторический рекорд по общей добыче драгоценного металла. Однако желаннее всего было отыскать монокристалл - редчайшее геометрическое образование в виде золота. Обнаружили его несколько десятилетий назад в Венесуэле, а весил кристалл с металлом 217,78 г.

8. Золотую медаль не надо кусать

Раньше считалось, что проверить наличие золота можно, укусив медаль

Золотыми медалями удостаивают не только нобелевских лауреатов, но и спортсменов на Олимпийских играх. Разница лишь в том, что драгоценного металла в них практически нет. Раньше считалось, что проверить наличие золота можно, укусив медаль. Если останутся следы от зубов, металл есть, но никто не учитывал, что другие элементы тоже могут быть мягкими. Так что кусать чемпионские медали нет никакого смысла. С 1912 года олимпийские награды перестали делать из золота, заменив металл на серебро. К примеру, медали 2016 года состояли из драгоценного металла всего на 1,2%.

9. Часть золота поступает из канализации

B канализации города-миллионника ежегодно можно найти золото и серебро на общую сумму 2,6 млн. долларов

Удивительно, но сточные воды - один из источников драгоценного металла. В 2015 году, проанализировав осадок в очистных сооружениях, американские исследователи обнаружили там много золота. Согласно их подсчетам, в канализации города-миллионника ежегодно можно найти золото и серебро на общую сумму 2,6 млн. долларов.

10. Человечество добыло около 80% мирового ресурса

На астероиде 16 Психея можно добыть металл на поистине космическую сумму в 700 квинтиллионов долларов

Всего в мире насчитывается около 244 тысяч тонн золотых запасов и 80% на данный момент уже успешно добыты. Примерно 20 млн. тонн хранятся на дне морей и океанов, однако они остаются нетронутыми из-за дорогостоящего освоения. Но и это еще не все, ведь золото есть даже в космосе. Например, на астероиде 16 Психея можно добыть металл на поистине космическую сумму в 700 квинтиллионов долларов. У этой цифры получается восемнадцать нулей.

11. Пирит - золото дураков

Внешне пирит очень похож на золото, поэтому часто вводит добытчиков в заблуждение

Пирит - минерал, используемый для производства железного купороса и серной кислоты. Внешне он очень похож на золото, поэтому часто вводил добытчиков в заблуждение. Обычно минерал находился рядом с драгоценным металлом, но шахтеры переставали копать, поэтому рисковали и правда оказаться в дураках. Сегодня элементы отличают по кубической форме кристаллов, а также проверяют на металлоискателе (на пирит не реагирует).

Источник

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть :

Из проституток в коммунистки (https://otari.mirtesen.ru/blog/43784266431/)

Мужчины с какими болезнями могут родить ( https://otari.mirtesen.ru/blog/43899369039

Алексей Брусилов: как царский генерал предал Белую армию https://otari.mirtesen.ru/blog/43812319115