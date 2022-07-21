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Байден заразился коронавирусом

Байден заразился коронавирусом

Президент США Джо Байден сдал положительный тест на COVID-19. Об этом сообщила официальный представитель пресс-службы Белого дома Карин Жан-Пьер, сообщение опубликовано на официальном сайте.

Она отметила, что президент находится в стабильном состоянии, симптомы коронавируса проявляются умеренно. Байден продолжит работать в дистанционном режиме в Белом доме до тех пор, пока его тесты на COVID-19 не станут отрицательными.

Сообщается, что Байден был полностью вакцинирован и ранее сделал две «бустерные» прививки.

Сотрудники администрации не уточнили, где президент мог бы заразиться коронавирусной инфекцией.

Ранее Байден в ходе встречи, посвященной борьбе с последствиями кризиса, вызванного климатическими изменениями, рассказал о своем онкологическом заболевании. Он объяснил, что жил в городе Клеймонт (штат Делавэр), рядом с которым было много нефтеперерабатывающих заводов. «Вот почему у меня — и многих других людей, с которыми я вырос, — рак. И вот почему в течение долгого времени в Делавэре был самый высокий уровень заболеваемости раком в стране», — сказал он.

Источник : https://news.mail.ru/society/52286668/gallery/8292436/

А вы знали об  этом?

Глядя на очередь из «доверчивых кандидатов », упорно обивающих порог ЕС,среди которых ,например, Турция,которая кандидат в Евросоюз с 1999 года, Македония – с 2005-го и т.

д.., то становится понятным, что скорей само ЕС распадется, чем сбудется заветная мечта украинцев и грузин стать виртуальными членами этой организации!Ведь именно поэтому Министр иностранных дел России Сергей Лавров справедливо назвал «статус кандидата»: членством, прости Господи, в членстве!И разве не кощунственны и циничны поздравления Бориса Джонсона – премьер-министра страны, которая совсем недавно с громким скандалом сама вышла из ЕС, президенту Зеленскому со статусом кандидата в члены ЕС ?

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