Почему, согласно народным поверьям, нужно закрывать окна на ночь?

Согласно народным поверьям, на ночь необходимо запирать не только двери, но и окна (в деревнях ставни).
Однако городские жители не жалуют подобного, особенно в летнюю жару.
Если днем можно закрыться и включить кондиционер, то как быть ночью, когда становится прохладнее и нужен воздух?
Старые люди настаивают: нельзя сидеть с открытым окном после захода солнца.
Каковы же причины?
Ночь считается временем, когда по земле разгуливает нечисть
А если человек самолично распахивает окно, то фактически приглашает черта к себе на огонек.
Некоторые пытаются найти компромисс: приоткрывают раму, но не полностью.
Кто-то уверен, что разного рода сетки на окнах спасают от демонов, поэтому оставляют все открытым. Но это самообман, особенно когда хозяева не просто демонстрируют легкомыслие, но и засиживаются за полночь.
Можно привлечь внимание ведьмы
У черных колдунов есть специальные тайные заговоры для тех, кто не спит по ночам и ведет себя несерьезно.
В деревнях многие ясновидящие занимаются темными делами именно в ночной тиши.
Они перевоплощаются в животных и свободно разгуливают по населенному пункту. Есть такие, которые выполняют чью-то просьбу (привораживают, наводят порчу. рассорить).
А есть и более подлые, которые просто пакостят по собственному желанию. А любители открытых окон становятся потенциальными жертвами, потому что привлекают внимание.
В то время, когда все спят, они сидят, смеются, разговаривают и шутят. Их дом и выбирает ведьма-перевертыш для своих дел (подклада, сглаза, проклятья).
Из вышесказанного видно, что поверья, связанные с закрытыми по ночам окнами, имеют под собой реальную основу.
Да, если люди живут в квартире многоэтажного дома, то для них нормально иногда их открывать.
Но сложно представить себе скромный деревенский дом, в котором все нараспашку. Ведь для нечисти не существует зимы или лета, она объявляется в любое время года. В жару ее даже больше, как утверждают сельские жители.
Таким образом, не стоит засиживаться с открытым окном после наступления темноты.
Отголоски данного поверья можно найти в хэллоуинских традициях, когда считалось, что в вечер всех святых на землю опускаются злые духи.
Источник : https://mistika.temaretik.com/2388531422599318348
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