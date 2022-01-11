Почему, согласно народным поверьям, нужно закрывать окна на ночь?

Согласно народным поверьям, на ночь необходимо запирать не только двери, но и окна (в деревнях ставни).

Однако городские жители не жалуют подобного, особенно в летнюю жару.

Если днем можно закрыться и включить кондиционер, то как быть ночью, когда становится прохладнее и нужен воздух?

Старые люди настаивают: нельзя сидеть с открытым окном после захода солнца.

Каковы же причины?

Ночь считается временем, когда по земле разгуливает нечисть



А если человек самолично распахивает окно, то фактически приглашает черта к себе на огонек.

Некоторые пытаются найти компромисс: приоткрывают раму, но не полностью.



Кто-то уверен, что разного рода сетки на окнах спасают от демонов, поэтому оставляют все открытым. Но это самообман, особенно когда хозяева не просто демонстрируют легкомыслие, но и засиживаются за полночь.

Можно привлечь внимание ведьмы

У черных колдунов есть специальные тайные заговоры для тех, кто не спит по ночам и ведет себя несерьезно.

В деревнях многие ясновидящие занимаются темными делами именно в ночной тиши.

Они перевоплощаются в животных и свободно разгуливают по населенному пункту. Есть такие, которые выполняют чью-то просьбу (привораживают, наводят порчу. рассорить).

А есть и более подлые, которые просто пакостят по собственному желанию. А любители открытых окон становятся потенциальными жертвами, потому что привлекают внимание.

В то время, когда все спят, они сидят, смеются, разговаривают и шутят. Их дом и выбирает ведьма-перевертыш для своих дел (подклада, сглаза, проклятья).

Из вышесказанного видно, что поверья, связанные с закрытыми по ночам окнами, имеют под собой реальную основу.

Да, если люди живут в квартире многоэтажного дома, то для них нормально иногда их открывать.

Но сложно представить себе скромный деревенский дом, в котором все нараспашку. Ведь для нечисти не существует зимы или лета, она объявляется в любое время года. В жару ее даже больше, как утверждают сельские жители.

Конечно, когда темнеет рано (осень и зима), то иногда приходится нарушать это правило, но после десяти вечера желательно закрываться и выключать свет.

Отголоски данного поверья можно найти в хэллоуинских традициях, когда считалось, что в вечер всех святых на землю опускаются злые духи.

Правда, она обычно проявляет себя не ночами, а в полдень или в послеобеденные часы.Таким образом, не стоит засиживаться с открытым окном после наступления темноты.

Источник : https://mistika.temaretik.com/2388531422599318348

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