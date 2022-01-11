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Почему, согласно народным поверьям, нужно закрывать окна на ночь?

Согласно народным поверьям, на ночь необходимо запирать не только двери, но и окна (в деревнях ставни).

Однако городские жители не жалуют подобного, особенно в летнюю жару.
Если днем можно закрыться и включить кондиционер, то как быть ночью, когда становится прохладнее и нужен воздух?
Старые люди настаивают: нельзя сидеть с открытым окном после захода солнца.

Почему, согласно народным поверьям, нужно закрывать окна на ночь?

 Каковы же причины?

Ночь считается временем, когда по земле разгуливает нечисть

Почему, согласно народным поверьям, нужно закрывать окна на ночь?


А если человек самолично распахивает окно, то фактически приглашает черта к себе на огонек.
Некоторые пытаются найти компромисс: приоткрывают раму, но не полностью.


Кто-то уверен, что разного рода сетки на окнах спасают от демонов, поэтому оставляют все открытым. Но это самообман, особенно когда хозяева не просто демонстрируют легкомыслие, но и засиживаются за полночь.

Можно привлечь внимание ведьмы

Почему, согласно народным поверьям, нужно закрывать окна на ночь?

У черных колдунов есть специальные тайные заговоры для тех, кто не спит по ночам и ведет себя несерьезно.
В деревнях многие ясновидящие занимаются темными делами именно в ночной тиши.

Они перевоплощаются в животных и свободно разгуливают по населенному пункту. Есть такие, которые выполняют чью-то просьбу (привораживают, наводят порчу. рассорить).
А есть и более подлые, которые просто пакостят по собственному желанию. А любители открытых окон становятся потенциальными жертвами, потому что привлекают внимание.
В то время, когда все спят, они сидят, смеются, разговаривают и шутят. Их дом и выбирает ведьма-перевертыш для своих дел (подклада, сглаза, проклятья).
Из вышесказанного видно, что поверья, связанные с закрытыми по ночам окнами, имеют под собой реальную основу.
Да, если люди живут в квартире многоэтажного дома, то для них нормально иногда их открывать.
Но сложно представить себе скромный деревенский дом, в котором все нараспашку. Ведь для нечисти не существует зимы или лета, она объявляется в любое время года. В жару ее даже больше, как утверждают сельские жители.

Правда, она обычно проявляет себя не ночами, а в полдень или в послеобеденные часы.
Таким образом, не стоит засиживаться с открытым окном после наступления темноты.

Конечно, когда темнеет рано (осень и зима), то иногда приходится нарушать это правило, но после десяти вечера желательно закрываться и выключать свет.
Отголоски данного поверья можно найти в хэллоуинских традициях, когда считалось, что в вечер всех святых на землю опускаются злые духи.

Источник : https://mistika.temaretik.com/2388531422599318348

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