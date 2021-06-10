Топ-10: самые прекрасные и самые странные природные явления

Каждый уголок нашей планеты полон своих неповторимых чудес. Например, многие из вас наверняка наслышаны о северном сиянии, а кто-то даже регулярно им любуется. Но есть в мире и такие феномены, которые скрываются где-то в далеких джунглях или в недрах океанов, доступные лишь очень немногим наблюдателям.



Некоторые такие явления подчас присущи только для самых удаленных мест на Земле, но в наше время у вас есть шанс заглянуть по ту сторону реальности благодаря интернету и самым отважным исследователям, приоткрывающим завесы самых невероятных тайн и чудес. Впрочем, иногда нечто совершенно уникальное можно обнаружить даже у себя на заднем дворе. Главное – быть внимательными и любопытными.



10. Пятнистое озеро



Фото: all-that-is-interesting.com



В Канаде есть одно очень необычное озеро. С виду оно напоминает детский рисунок или кожу пятнистой саламандры, и такое место прекрасно смотрелось бы на иллюстрациях к истории Льюиса Кэрролла про Алису из Страны чудес. Впрочем, оно существует в реальности, так что детские книги нам ни к чему. Пятнистое озеро Хилук (Khiluk) находится неподалеку от городка Осуюс (Osoyoos) в Британской Колумбии, и это очень необычный водоем, как вы уже могли догадаться. Поверхность озера покрыта гигантскими яркими пятнами, которые меняют свой цвет в зависимости от состава воды и времени года, окрашиваясь то в желтые, то в темно-синие оттенки.



Объяснение этого феномена кроется в том, что Пятнистое озеро (или Споттед-Лейк, Spotted Lake) на самом деле состоит из нескольких маленьких прудиков, в которых содержится очень много кальция, сульфата магния и других минералов. Оказывается, что это озеро и вовсе отличается самой высокой концентрацией минералов во всем мире. Местная вода настолько насыщенная, что во время Первой мировой войны здесь даже добывали сырье для военной промышленности. В самые жаркие летние дни, вода Хилука концентрируется в гигантские круги (всякий раз их почему-то получается ровно 365), а соли кристаллизируются и формируют между этими разноцветными пятнами настоящие мостики. В другое время года гладь озера ничем не отличается от любого другого водоема.



Коренные канадские индейцы из племени Оканаган (Okanagan) ценят этот уникальный источник за его целебные свойства и считают это место святым. В 1970-х годах здесь чуть было не построили спа-курорт, но этого удалось избежать. Сейчас Пятнистое озеро обнесено забором и защищается по закону. Впрочем, разглядеть невероятные пятна на поверхности воды можно даже издалека, ведь они достаточно крупные и яркие.



9. Океан в небе



Фото: thoughtco.com



Неспокойные волны обычно ассоциируются с морями и океанами, но не все знают, что они бывают и в небе.



Парящие на больших высотах эти облака Кельвина-Гельмгольца (Kelvin-Helmholtz) – настоящий шедевр природы. Воздушные волны формируются, когда сталкиваются два воздушных потока разной скорости, и с виду это зрелище напоминает как раз знакомое нам образование волн в океане.



Основа у этих облаков горизонтальная и плоская, а расстояние между воздушными волнами обычно почти одинаковое. Чаще всего это явление случается в ветреную погоду, когда разные слои воздуха с большей долей вероятности встретятся в одном и том же месте. Самый быстрый верхний слой преобразует облака в причудливые волны по мере того, как теплый воздух поднимается выше холодного.



Неустойчивость Кельвина-Гельмгольца – феномен недолговечный, и из-за скорости воздушных потоков и влияния разных температур облачное море совсем скоро рассеивается, оставляя о себе разве что воспоминания.



8. Мурмурация





На фотографии перед вами совсем не облако и не стая мух. Это тысячи птиц, собравшихся в одну упорядоченную стаю, и показывающих в воздухе истинные трюки высшего пилотажа. Необычные формы и размеры такого птичьего искусства способны поразить любого случайного зрителя, и встречается этот феномен не так часто, причем главными героями своеобразного воздушного танца обычно становятся именно скворцы.



Скворцы – довольно распространенный вид певчих птиц. Они питаются семенами и насекомыми, и этих красивых птиц с изумрудно-черным оперением нередко считают вредителями, ведь они способны разорить целые сельскохозяйственные поля и подчас летают на тех же высотах, что и самолеты.



Да-да, эти маленькие птички – отличное доказательство того, что сила в количестве. Начиная с осени, многотысячные стаи скворцов объединяются для исполнения мурмурации – особенного процесса, в котором каждая птица становится частью одной большой фигуры. Рекордное количество скворцов, принявших участие в мурмурации, было зарегистрировано в 1999 году в Сомерсете (Somerset, Великобритания). Тогда в небе объединилось свыше 6 миллионов пернатых танцоров.



Мурмурация обычно связана с коллективным поиском места для ночлега в вечернее время суток, когда на землю уже опускаются сумерки. Зрелище это выглядит буквально гипнотически, но главная цель скворцов, конечно, состоит далеко не в том, чтобы впечатлить случайных наблюдателей. Замысловатый воздушный танец – это на самом деле уникальная система безопасности. Хищникам обычно сложнее сфокусировать свое внимание на одной конкретной жертве среди тысяч скворцов, когда все вместе они исполняют такие замысловатые синхронные маневры. Вдобавок чем больше колония, тем теплее ее членам будет спать в холодное время года. Ну и еще одно преимущество таких больших стай – это прекрасная возможность для социализации и обмена информацией о том, где можно найти еду, например.



Скворцы обладают превосходными навыками полета и ориентирования, поэтому о столкновениях в воздухе не может быть и речи. На реакцию им необходимо не больше 100 миллисекунд, и этого времени достаточно, чтобы рассчитать скорость и направление окружающих птиц и избежать разлада или толкучки в небе. Их умение адаптироваться и подстраиваться под общий темп настолько развито, что такие динамичные и фигурные стаи могут летать со скоростью 32 километров в час!



7. Полосатые айсберги



Фото: amusingplanet.com



Антарктида славится своими белоснежными айсбергами, чарующими ледниками и загадочными пещерами. Хотя иногда белый цвет этой вечномерзлой пустыни разбавляют странные полосы черных, коричневых, желтых и голубых цветов.



С виду такие льдины напоминают гигантские мраморные плиты, но на самом деле это айсберги. Узоры возникают только тогда, когда треснутая часть пресноводного льда соприкасается с соленой морской водой. В отличие от пресной воды, морская содержит большое количество минералов и всевозможных седиментов (наносы, мелкие частицы), и когда она вмерзает в лед, тогда-то и возникают эти удивительные полоски с фотографии. Айсберг формируется под воздействием волн и ветра, а разноцветные вставки продолжают появляться в новых местах в зависимости от расположения ледовой глыбины относительно поверхности морской воды.



Голубые полоски обычно получаются, когда вода вмерзает в трещину так быстро, что даже пузырьки не успевают появиться. Если в воде много водорослей, появляются уже зеленые кольца.



6. Поля и леса, покрытые паучьей сетью



Фото: Science Daily



На первый взгляд может показаться, что эти деревья как будто накрыты гигантской пыльной сетью или даже скорее огромным одеялом из полупрозрачного шелка. На самом же деле и дорога, и трава, и деревья захвачены самой настоящей паутиной, свитой тысячами крошечных пауков, оставивших это место в таком виде, как будто здесь снимали фильм ужасов про дом с привидениями.



Гигантская паутина иногда растягивается на десятки метров в длину, и появление таких полотен обычно связано с наводнениями или продолжительными ливнями, после которых паучкам приходится спасаться бегством и искать укрытие подальше от воды. Чтобы забраться повыше, эти насекомые выпускают тонкие нити, сплетающиеся в полотна, которые потом уносит ветром подобно воздушным шарам, наполненным теплым газом. Во время таких паутиновых путешествий тысячи крошечных арахнид перелетают через поля, приземляясь где попало, и пугая неудачливых прохожих, если таковые встречаются на их пути.



В некоторых случаях сети растягиваются на несколько сотен метров (до 800) и бывают такими плотными, что пробираться через них вам уж точно не захотелось бы. Феномен встречается по всему миру, включая США, Австралию, Великобританию и Пакистан. Иногда паукам не удается улететь достаточно далеко, потому что ветер закручивает их сети вокруг одних и тех же деревьев, превращая округу в настоящее паучье царство из ваших худших кошмаров.



5. Огненные радуги (окологоризонтальные)



Фото: National Geographic



Огненные радуги – это восхитительное зрелище, напоминающее размах ангельских крыльев посреди небес. В отличие от более привычной нам радуги, окологоризонтальные гало появляются намного реже, и для их формирования нужны более специфичные условия. Для появления огненной радуги необходимы перистые облака, которые наблюдаются обычно только в верхних слоях тропосферы. Вдобавок солнце должно быть выше 58 градусов над горизонтом, иначе не видать вам светового шоу.



Но и это еще не все. Кристаллы льда внутри перистых облаков должны быть конкретной формы (плоской шестиугольной) и располагаться строго определенным образом – самой широкой плоскостью «смотреть» вниз на землю. Если все эти условия соблюдены, солнечные лучи преломляются в льдинках, как в призме, и весь этот процесс обеспечивает спектральное разделение цветов, выражающееся в виде радуги бесподобной красоты.



4. Розы пустыни



Фото: geologyin.com



Нет, это не окаменевшие цветы, это кристаллы, и такие формации обычно встречаются только в сухих и песчаных областях. В знаменитой пустыне Сахара уникальные розы обычно образуются из гипсовых дисков или кристаллов барита, и на появление форм, напоминающих соцветие розы, уходят примерно десятки сотен лет.



«Цветочные» кристаллы формируются во время испарения воды в виде плоских пластин, диаметр которых в некоторых случаях достигает десятки сантиметров (до 1 метра). Кластеры песчаных кристаллов часто собираются в целые «букеты». Самая крупная единичная роза, когда-либо повстречавшаяся исследователям, была ростом 25 сантиметров и весила целых 57 килограммов, а самый большой песчано-кристаллический букет весил невероятные 454 килограмма.



Столь необыкновенные шедевры природы встречаются нечасто, и за это они очень ценятся частными коллекционерами.



3. Трехцветные кратерные озера



Фото: curiosity.com



У подножия индонезийской горы Келимуту (Kelimutu) разлилось три кратерных озера, почитаемых среди местного населения как загадочные миры, в которые люди попадают после смерти. Неудивительно, что островитяне их боготворят, ведь выглядят эти озера, действительно, как неземные порталы. Кстати, свой цвет каждый из водоемов может поменять почти в любой момент, и индонезийцы верят, что таким образом вода отражает настроение духов предков.



Озеро Стариков (Tiwu Ata Mbupu) обычно голубое, Озеро Юношей и Дев (Tiwu Nuwa Muri Koo Fai) – чаще зеленое, а Зачарованное Озеро (Tiwu Ata Polo) чаще всего принимает красные оттенки. Периодически, словно по волшебству, все они преображаются и окрашиваются в белый, черный, коричневый или бирюзовый цвета.



В случае с другими разноцветными озерами мира объяснение феномена обычно кроется в присутствии в них особенной водной бактерии и в высоком уровне концентрации солей, но индонезийские кратерные озера до сих пор не открыли нам все свои тайны. Ученые все еще не пришли к единому мнению, но многие соглашаются с тем, что магия этих водных бассейнов заключается во взаимодействии минералов и вулканического пепла, проникающего в водоемы.



2. Кровавые водопады Антарктиды



Фото: National Geographic



Этот с виду жуткий водопад находится на территории Сухих долин Мак-Мердо (McMurdo Dry Valleys) в Антарктиде. У самого истока вода водопада окрашена в темно-алый цвет, и когда полярники впервые увидели этот уникальный природный объект, им показалось, что перед ними настоящая кровавая река, текущая из недр зловещего ледника. К счастью, феномен связан с намного более безобидной причиной.



Примерно 2 миллиона лет тому назад ледник Тейлора (Taylor Glacier) накрыл колонию бактерий, которые в итоге продолжили свое существование в условиях полного отсутствия солнечного света и свежего воздуха. Однако даже без света, тепла и кислорода эти анаэробные организмы расплодились и продолжили процветать в самых экстремальных в мире условиях.



Впоследствии в леднике образовалась трещина, ставшая истоком для водопада, заключившего в себе целую экосистему. Вода здесь приобретает красный цвет из-за повышенной концентрации в ней железа и солей, что заодно объясняет и то, почему кровавый водопад не замерзает и продолжает течь из ледниковой трещины и по сей день – для столь насыщенной нутриентами жидкости местные температуры попросту не страшны.



1. Двулистник Грея



Фото: chemistryworld.com



Самое необычное в этих цветах – их реакция на воду. Когда белоснежные лепестки двулистника Грея соприкасаются с влагой, они становятся буквально прозрачными, как стекло. Неудивительно, что во время дождей эти с виду обычные цветы превращаются в россыпь кристаллов с едва различимыми прожилками.



Разгадка кроется в структуре лепестков двулистника. В дождливые дни, когда вода омывает лепестки цветка, очень сильно увеличивается их светопропускание, что в итоге и создает эффект прозрачности. Когда двулистник высыхает, он вновь становится белым. Редкое растение предпочитает прохладный климат, цветет на лесистых склонах гор и встречается только в четырех местах во всем мире – в Китае, Японии, на Сахалине и в североамериканских горах Аппалачи (Appalachi).



Кстати, достоинства своенравного цветка, его красота и удивительная реакция на воду, не остались незамеченными и учеными. Например, китайские технологи, вдохновившись свойствами двулистника, начали создавать прозрачные поверхности, которые под водой отталкивают маслянистые вещества. Изобретение оказалось полезным в сфере производства масок для подводного плавания и других оптических приборов.



Источник: https://bugaga.ru/interesting/1146764441-top-10-samye-prekrasnye-i-samye-strannye-prirodnye-yavleniya.html#ixzz6xPGksHTO



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