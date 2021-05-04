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Бронежилеты Романовых: почему дочерей Николая II не брала пуля

Как мы знаем, в 1918 году отрекшийся император Николай II был расстрелян вместе со своей семьей и несколькими слугами. Вокруг этого события существует много мистификаций и конспирологических теорий, однако есть деталь, которая особенно будоражит воображение обывателей – во время расстрела царская семья была в бронежилетах.

Сперва это звучит как бред сумасшедшего, однако не спешите делать выводы. Лучше давайте я покажу вам источник.

Бронежилеты Романовых: почему дочерей Николая II не брала пуля

О царских бронежилетах мы знаем из воспоминаний Якова Юровского. За пару недель до расстрела он стал комендантом Ипатьевского дома и непосредственно руководил экзекуцией. Вот как он описывал процесс расстрела уже в 1934 году: 

...Когда стрельбу приостановили, то оказалось, что дочери, Александра Федоровна и, кажется, фрейлина Демидова, а также Алексей были еще живы. Тогда приступили достреливать (чтобы было поменьше крови, я заранее предложил стрелять в область сердца). Алексей так и остался сидеть окаменевший, я его пристрелил. А в дочерей стреляли, но ничего не выходило, тогда Ермаков пустил в ход штык. И это не помогло, тогда их пристрелили, стреляя в голову. 
Причину того, что расстрел дочерей и Александры Федоровны был затруднен, я выяснил уже только в лесу.
Когда стали раздевать, то обнаружили, что на дочерях и Александре Федоровне были лифы, хорошо сделанные из сплошных бриллиантовых и других ценных камней, представляющие из себя не только вместилища для ценностей, но и вместе с тем защитные панцири. Вот почему ни пули, ни штык не давали результатов при стрельбе и ударах штыка

Я.М. ЮровскийЯ.М. Юровский

Эти строки из мемуаров Юровского уже много лет делят общественность на лагеря: одни обвиняют царскую семью в страшной жадности, другие относятся к истории с большим скепсисом, а третьи видят тут простор для конспирологии. Я даже натыкался на теорию, согласно которой вместо Романовых были расстреляны их двойники-простолюдины. Якобы только они могли быть настолько мелочны, чтобы зашивать драгоценности в нижнее белье.

Лично я призываю вас отнестись к этой истории со всей осторожностью: все-таки есть большие сомнения в том, что бриллиантовое шитье могло остановить пули. Да и жанр мемуаров как таковой никогда нельзя воспринимать в качестве достоверного источника.

Однако не поделиться этой удивительной историей я не мог. Как вам кажется, тут есть хоть доля истины? Или бриллиантовые панцири – это лишь больные фантазии Юровского?

Источник : https://pulse.mail.ru/article/

Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Разве можно простить кровожадным большевикам изуверское уничтожение российской царской династии, даже не удосужившись по-человечески и по-христиански придать земле останки царя-батюшки и его семьи, как это , например, сделали в свое время после убийства Карла I и Людовика XVI их восставшие поданные в Англии и во Франции?                                                                                                                                                 
Разве не позор и кощунство , когда до сих пор станция метро «Войковская» носит имя палача и садиста Войкова – участника убийства царской семьи, который даже после расстрела протыкал штыками несчастных раненых дочерей царя ?                                                                                                                                                         
Немаловажно также, что жестокому вдохновителю  уничтожения  российской царской династии изуверу и палачу Ленину не место  не только в мавзолее, но и в российской земле, которую он так люто ненавидел!И разве не позор для великой нации , когда агент иностранных спецслужб и обыкновенный злодей покоится в мавзолее с такими почестями.И разве не позор, когда россияне благотворят нехристя и иуду , который так охарактеризовал русский народ:«Среди русских мало умных. Если найдешь какого-нибудь годного человека, то непременно или еврей, или с примесью еврейской крови...» !                                                                                            
                                                                                                     
Большевики во главе с Лениным отобрали у России путь, по которому она шла долгими столетиями и парализовали  сознание советского  человека, данное богом,  и тем самым  приостановили его  восхождение к высотам цивилизации. Всего несколько лет понадобилось Ленину, чтобы не только свалить Россию в яму, но внедрить в сознание людей крепостнический строй, духовное рабство и порабощение.  сейчас можно встретить одурманенных поклонников  вождя , которые все еще слепо верят в торжество коммунизма. 
В этом отношении  заслуживает внимания позиция настоятеля храма Воронежского  святителя протоиерея  Митрофания Димитрия  Смирнова . Он сказал: «О личности Ленина могу только сказать, что это был самый большой злодей, который когда-либо ходил по русской земле,   поэтому ленинские останки  надо просто сжечь  и сбросить пепел в какую-нибудь забытую шахту, о местонахождении которой никто не знал бы !Кроме того,  я бы не стал разрушать мавзолей,  а превратил бы его в музей, в котором рассказывалось бы обо всех репрессиях»!    
С уважением, Отари Хидирбегишвили !

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