Бронежилеты Романовых: почему дочерей Николая II не брала пуля

Как мы знаем, в 1918 году отрекшийся император Николай II был расстрелян вместе со своей семьей и несколькими слугами. Вокруг этого события существует много мистификаций и конспирологических теорий, однако есть деталь, которая особенно будоражит воображение обывателей – во время расстрела царская семья была в бронежилетах.
Сперва это звучит как бред сумасшедшего, однако не спешите делать выводы. Лучше давайте я покажу вам источник.
О царских бронежилетах мы знаем из воспоминаний Якова Юровского. За пару недель до расстрела он стал комендантом Ипатьевского дома и непосредственно руководил экзекуцией. Вот как он описывал процесс расстрела уже в 1934 году:
...Когда стрельбу приостановили, то оказалось, что дочери, Александра Федоровна и, кажется, фрейлина Демидова, а также Алексей были еще живы. Тогда приступили достреливать (чтобы было поменьше крови, я заранее предложил стрелять в область сердца). Алексей так и остался сидеть окаменевший, я его пристрелил. А в дочерей стреляли, но ничего не выходило, тогда Ермаков пустил в ход штык. И это не помогло, тогда их пристрелили, стреляя в голову.
Причину того, что расстрел дочерей и Александры Федоровны был затруднен, я выяснил уже только в лесу. Когда стали раздевать, то обнаружили, что на дочерях и Александре Федоровне были лифы, хорошо сделанные из сплошных бриллиантовых и других ценных камней, представляющие из себя не только вместилища для ценностей, но и вместе с тем защитные панцири. Вот почему ни пули, ни штык не давали результатов при стрельбе и ударах штыка
Я.М. Юровский
Эти строки из мемуаров Юровского уже много лет делят общественность на лагеря: одни обвиняют царскую семью в страшной жадности, другие относятся к истории с большим скепсисом, а третьи видят тут простор для конспирологии. Я даже натыкался на теорию, согласно которой вместо Романовых были расстреляны их двойники-простолюдины. Якобы только они могли быть настолько мелочны, чтобы зашивать драгоценности в нижнее белье.
Лично я призываю вас отнестись к этой истории со всей осторожностью: все-таки есть большие сомнения в том, что бриллиантовое шитье могло остановить пули. Да и жанр мемуаров как таковой никогда нельзя воспринимать в качестве достоверного источника.
Однако не поделиться этой удивительной историей я не мог. Как вам кажется, тут есть хоть доля истины? Или бриллиантовые панцири – это лишь больные фантазии Юровского?
Источник : https://pulse.mail.ru/article/
Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :
Друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!
Рекомендую также прочесть :
Октябрьский переворот или революция ?(https://otari.mirtesen.ru/blog/43585589318/)
Утопия и бездарность марксизма – ленинизма(https://otari.mirtesen.ru/blog/43703756663/)
Маздак — первый в истории человечества «коммунист» , совершивший социалистическую революцию(https://otari.mirtesen.ru/blog/432444019)84/
Свежие комментарии