5 типов мужчин, которых хотят женщины

У каждой женщины свои предпочтения, скажете вы. Правда, конечно, в этом утверждении есть. Однако существуют такие мужчины, которые нравятся всем женщинам. Без исключения. Вот о них и пойдет речь.

1. Мистер Романтик

Он всегда появляется на вашем пороге с цветами, дарит вам милые открытки и цитирует наизусть стихи поэтов-романтиков. Немного старомоден. Ему гораздо ближе пение серенад под окнами возлюбленной, чем написание длинных SMS-сообщений.

Такие мужчины прекрасно знают, что хочет женщина. Они буквально считывают ее желания и исполняют их, как по мановению волшебной палочки. Однажды встретив такого мужчину, который чувственен и эмоционален, женщине редко хочется вернуться в отношения к грубому и безэмоциональному мужчине.

Минус романтиков в том, что часто в отношениях они любят не женщину, а свою любовь к ним (парадокс!). Романтики, сталкиваясь с трудностями и реалиями совместной жизни, могут уходить в себя.

2. Мистер Бонд

Он всегда одет с иголочки, у него дорогой парфюм, уверенный взгляд. Этакий агент 007. Женщины «улетают», глядя на этого мистера Бонда, одетого в дорогой костюм (который приобретался именно с этой целью).

Отношения с таким мужчиной похожи на фильм. Он приглашает свою даму в дорогие рестораны, заводит интеллектуальные беседы, учит ее чему-то новому.

Женщина в таких отношениях становится более уверенной в себе. Даже если с мистером Бондом ничего не сложится, из этого романа можно многое почерпнуть в интеллектуальном и эмоциональном плане.

Но и мистер Бонд не безупречен. К сожалению, ему сложно остановиться на одной женщине. Даже несмотря на сумасшедшую любовь, рано или поздно его внимание может переключиться на кого-нибудь еще.

3. Взрослый мужчина

Он – зрелый и мудрый мужчина, многое повидал и умеет ухаживать за женщинами. Он знает: чтобы завоевать даму, недостаточно отвести ее в ресторан и предложить бокал мартини. У него богатый опыт отношений, и он никогда не опаздывает на свидания.

С таким мужчиной всегда есть о чем поговорить. Его богатый жизненный опыт позволяет женщине узнать о многом. Неважно, как долго продлятся отношения с ним, вы, скорее всего, расстанетесь на дружественной ноте и будете периодически общаться.

Если в первое время вам будет комфортно с мужчиной, который старше вас на 10+ лет, то позже эта разница будет еще более заметна. Вы представляете себя с ним через 10 лет, а 20? Если да, то совет вам да любовь!

4. Мужчина в кубе

Он носит ваши чемоданы, защищает вашу честь (часто кулаками), и ему проще проглотить осколки стекла, чем позволить немного состричь волосы с собственной груди.

Рядом с таким альфа-самцом женщина проявляет все самые лучшие черты женственности. «Мужик сказал – мужик сделал», - вот его девиз по жизни. И если вы хотите быть покорной женщиной в отношениях, то вас ждет крепкий союз.

В противном случае вас будет раздражать, когда он не будет спрашивать вашего мнения по поводу субботнего досуга. Он просто купит билеты и поставит вас перед фактом, что вы идете болеть вместе с ним за ЕГО любимую команду.

5. Мистер Душа компании

Где бы он не находился, на ужине с друзьями или за семейным завтраком, он всегда становится центром внимания.

Он привлекает вас своим жизнелюбием. Вы много смеетесь и учитесь у него, как не замечать удары судьбы и продолжать радоваться жизни. Такой мужчина спонтанен, а это значит, что вы должны быть готовы ко всему – начиная от быстрого секса в неожиданном месте и заканчивая внезапным решением завтра отправиться на острова.

Мистер Душа компании имеет один недостаток: он так активно общается с людьми не потому, что любит это, а потому, что ему не хватает внимания и призвания. Если вы готовы всю жизнь восхищаться им и играть роль зрителя в театре одного актера, то, скорее всего, у вас все сложится.

Источник : https://otnosheniya.temaretik.com/2353919752439597266/

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