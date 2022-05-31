Первая дуэль в истории России

Ранним утром 30 мая 1666 года близь Кукуевой слободки встретились четверо иностранцев на русской службе. Один из них – полковник Патрик Гордон накануне устроил у себя дома пир в честь царских именин. Некий гость, англичанин майор Монтгомери перебрав вина высказался весьма оскорбительно о хозяине дома и о его царском величестве – Алексее Михайловиче. Будущий прославленный полководец шотландского происхождения Гордон сдержался, и не стал портить вечер, но условился с пьяным Монтгомери разобраться на следующий день. На утро он отправился к наглому майору с секундантом и вызвал его на поединок. Монтгомери протрезвев, от слов своих отказываться не стал и вызов принял. Соперниками было решено выехать подальше от Немецкой слободы, которую москвичи еще называли Кукуево, и стреляться верхом на конях.

Недавно вспаханное поле мешало, копыта коней проваливались во взрыхленную землю, и тогда противники переменили место их предстоящего боя. Когда же была найдена подходящая территория, соперники разъехались друг от друга на расстояние ружейного выстрела. После сигнала Монтгомери и Гордон поскакали навстречу друг другу, грянули два выстрела(стрелялись на пистолетах), оба безрезультатных. Тогда решили продолжить выяснение отношения на боевых шпагах(они несколько длиннее и тяжелее церемониальных).

К этому времени про поединок стало известно в слободе и со стороны города прискакал полковник Аннанд со своей свитой, который остановил сатисфакцию и не позволил Гордону и Монтгомери нанести вред друг-другу. А на следующий день их примирили английские купцы. Так первая в России задокументированная дуэль закончилась бескровно. Примечательно, что оба её участника были иностранцами, и до этого поединка в России дуэли почти не случались.

Немецкая слобода. Не удивительно, что дуэли в России появились именно здесь. Большое количество иностранцев, представителей разных народов, находящихся вдали от своих обществ, делали местную публику весьма специфической. Сюда съезжались различные авантюристы, солдаты-наемники искавшие хорошую цену своему военному мастерству, лекари и ремесленники в надежде подороже продать свои навыки. Эдакая вольница на отшибе Москвы. Очевидно, что между ними случались ссоры, которые не могли быть решены в русском суде, при помощи русского права. Для того, чтобы эти конфликты как-то разрешались и начали проводиться поединки.

А что в России? До 18 века дуэли между русскими дворянами практически не происходили. Более того, когда царь Алексей Михайлович узнал о том, что в немецкой слободе происходят драки в ходе которых часто бывали смертоубийства, строго настрого запретил подобную практику под страхом смерти. Для русских людей было диким, что иностранцы убивают друг-друга за оскорбления.

В те времена представление о человеческой чести на Руси было тесно связанно прежде всего с родом. Многие конфликтные ситуации возникали от того, что кто-то оскорбил представителя семьи, после чего начиналось сутяжничество у государя, когда обе стороны писали доносы друг на друга, и в конце концов проигравшая сторона выплачивала денежный штраф и происходило зачастую это по приговору самого царя.

Иностранцы были лишены такой возможности улаживать свои споры, и тогда в Немецкой слободе и стали все чаще практиковать дуэли.

Даже такой прогрессивный правитель как Петр Первый счел нужным запретить дуэли под страхом смертной казни. Причем, если кто-то погибал на дуэли, его должны были повесить за ноги, а рядом разместить с петлей на шёё виновника гибели. Впрочем, история не знает ни одного приговора того периода, по которому дуэлянтов бы повесили. Говорит ли это о том, что жестокий указ царя возымел действие и дуэли немедленно прекратились? Нет, не говорит. Множество мемуаров того периода содержат упоминания про различные поединки чести, которые продолжали случаться в москве между иностранцами.

Что касается участников самой первой дуэли, то следы Мотнгомери затерялись, а вот Патрик Гордон в последующем сыграл весьма важную роль в русской истории. В время кризиса 1689 года он поддержал Петра Первого и одним из первых прибыл по зову царя в Троице-Сергиеву лавру, благодаря чему чаша весов склонилась в пользу будущего императора. Также Патрик Гордон сыграл весьма важную роль в формировании прославленной русской гвардии.

Ничего этого не было бы, если бы в то майское утро 1666 года, на поле близь Кукуева пуля британского майора Монтгомери оборвала бы жизнь прославленного полководца в первой в истории России дуэли.

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А вы знали об этом?

Место погребения для своего близкого друга Распутина в парке в Царском селе императрица выбирала лично. Учитывая огромный интерес и неоднозначное отношение к Распутину в народе, охранка царя пустила слух, что тело Григория будет вывезено на родину, в село Покровское в Сибири. В конце февраля Дума объявила о создании временного правительства, и Николаю II пришлось отречься от престола. Здесь в истории о судьбе захоронения старца начинаются расхождения. По рассказу дочери Распутина, группа радостных солдат разгромила захоронение её отца. Они сожгли тело Григория на костре и устроили вокруг него хоровод. Из ближайшей деревни к празднику подтянулись женщины, и всё закончилось оргией.

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