СУЛТАН ЭРДОГАН ВСЕХ ПЕРЕИГРАЛ. ТУРЦИЯ В ВЫИГРЫШЕ, РОССИЯ НАБЛЮДАЕТ

Зерновая сделка возобновляется. Мы получим какую-то выгоду или на мнение России наплевали? После получения письменных гарантий от Киева о неиспользовании "зернового коридора" для ведения боевых действий отправка судов с Украины по "зерновому коридору" возобновится 3 ноября.

Стрелять не обязательно

Заявление президента России Владимира Путина о приостановке зерновой сделки вызвало на Западе шок и панику. Заговорили о глобальном продовольственном кризисе, а также о том, что в странах Западной Европы, прежде всего в Англии, в ближайшее время резко подорожает хлеб – это при том, что он и так подорожал в октябре в среднем в полтора раза. Заговорили даже о перспективе настоящего голода, который грозит англосаксам на острове.

Это были удивительные разговоры – во-первых, потому, что англосаксы привыкли кичиться перед остальным миром и, в частности, перед Россией своим благосостоянием, во-вторых, потому, что, по утверждению западных политиков, как на уровне Евросоюза, так и на уровне ООН украинское зерно должно было пойти отнюдь не в Европу, а на помощь самым бедным странам.

Владимир Путин умело разоблачил это враньё, показал, что львиную долю украинского зерна получает как раз Европа. Он также доказал в своих заявлениях, что гуманитарный коридор для зерновой сделки был использован для нанесения террористических ударов по России, в частности, по нашему флоту в Севастополе.

Основания для того, чтобы закрыть украинские порты, были, что называется, железобетонные, и Россия твёрдо об этом заявила.

Некоторые вопросы оставались по конкретным мерам, которые придётся предпринять, чтобы остановить попытки "западных партнёров" продолжать вывозить украинское зерно вопреки российским заявлениям. По этому поводу высказывались различные мнения, в основном, достаточно жёсткие. Так, например, экономист и политолог Александр Дудчак в интервью Царьграду заявил:

На мой взгляд, если Россия выходит из сделки, значит, её позиция должна означать: всем стоять, никуда не двигаться. А они позволяют себе какие-то лишние движения. Это непорядок, конечно, это бунт на корабле…Обстреливать суда не обязательно. Но вот портовая инфраструктура, которая теперь стала частью военной инфраструктуры Украины, с помощью которой осуществляются террористические акты, вполне достойна разрушения.

О возможных атаках непосредственно на сухогрузы, которые будут перевозить зерно, практически не упоминалось. Серьёзные эксперты с самого начала были уверены, что игнорировать позицию России никто не будет и до подобных мер дело не дойдёт.

Приостановка до гарантий

Однако ситуация вокруг зерновой сделки становится всё более сложной. Сегодня речь идёт уже не о разрыве соглашений, а о том, что Россия покидает сделку временно. 31 октября Владимир Путин заявил:

Все сейчас там трещат по поводу того, что делает Россия, не вспоминая о том, чем это вызвано. А вызвано это созданием угрозы для этого гуманитарного коридора… Мы не говорим о том, что мы прекращаем своё участие в этой операции. Нет, мы говорим о том, что мы приостанавливаем.

1 ноября после телефонного разговора между президентом России Путиным и президентом Турции Эрдоганом официальная позиция России стала выглядеть так:

Россия может вернуться в зерновую сделку, если будет проведено детальное расследование нападения на корабли Черноморского флота в Севастополе, а Киев даст твёрдые гарантии о неиспользовании гуманитарного коридора в военных целях.

Как могут выглядеть "твёрдые гарантии" Киева, которому, во-первых, верить ни в чём нельзя и который, во-вторых, указом президента Зеленского сам себе запретил любые переговоры с Россией, совершенно неясно. На Украине, насколько можно судить, анализируя сообщения тамошних политиков и экспертов, уверены, что прервать вывоз зерна России не удастся. Там это, естественно, вызывает большую радость, причём по двум причинам. Во-первых, потому, что торговля зерном приносит Украине живые деньги, которых ей, мягко говоря, не хватает (падение ВВП, по украинским официальным данным, в 2022 году составит более 30%). Во-вторых, потому, что происходящее можно объявить победой Украины и поражением России.

Возможность для Украины объявить на весь мир о своей победе – это само по себе очень плохо. Но дело не только в этом.

Дело в том, что если кто-то может получить от Киева какие-то гарантии и, в свою очередь, выступить гарантом того, что зерно будет вывозиться по гуманитарному коридору, на тех же судах не будет поставляться Украине оружие и т. д., – то это Турция.

Большой турецкий гешефт

После переговоров президентов Путина и Эрдогана и министров иностранных дел Лаврова и Чавушоглу последовали не только российские заявления.

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что отправка судов с Украины по "зерновому коридору" возобновится 3 ноября. А глава Минобороны Турции Хулуси Акар сообщил, что суда под турецким флагом продолжат вывозить зерно с Украины. Почему? Потому что Анкара озабочена тем, что если поставки зерна прекратятся, в развивающихся странах может начаться голод. Акар также заявил, что президенты Турции и России ведут телефонные переговоры: "Прогресс в этом направлении продолжается. По нашим оценкам, эта сделка будет продолжена".

Тут турецкий министр решил, что можно прекратить быть дипломатичным и стать откровенным. Господин Акар сообщил, что после подписания зернового соглашения цены на зерно резко упали, и Турция хочет, чтобы так продолжалось и впредь.

Хулуси Акар, таким образом, совершенно точно ответил на вопрос о том, зачем Турции спорить с Россией и вывозить с Украины зерно. Ничего личного, только бизнес – Турция увидела в происходящих событиях возможность стать крупнейшим торговцем зерном если не в мире, то в Европе и в Африке, создав хаб – единственный пункт, через который украинское зерно попадает на мировой рынок.

Цена вопроса достаточно велика, чтобы идти на риск испортить отношения с Россией – особенно в ситуации, когда Россия не хочет их портить и вынуждена договариваться. По данным Forbes, Украина, начиная с августа (с начала пресловутой зерновой сделки), поставляет на мировой рынок (максимальная оценка) примерно 4 миллиона тонн зерна в месяц. Общий объём поставок в 2022–23 гг. (с учётом зерна нового урожая) составит 45 миллионов тонн зерна. Если бы Россия остановила этот поток, Украина лишилась бы как минимум 5 миллиардов долларов (объём зернового экспорта Украины по ценам 2021 года). Для этой страны – колоссальные деньги.

А вот про голод в развивающихся странах в случае остановки зернового экспорта из Одессы – это, простите за каламбур, разговоры в пользу бедных. И потому, что реально это зерно, в основном, оказывается в Европе, и потому, что украинское зерно на мировом рынке легко заменить на российское, было бы желание.

Пока ситуация выглядит так, что желания России во внимание не принимаются. Зерновая сделка выгодна в первую очередь Турции.

У Эрдогана просто поразительный гешефт от этой войны,

– констатирует весьма недружественно настроенный к России израильский журналист Сергей Ауслендер, и с этой оценкой приходится согласиться.

Трудно себе представить сегодня в России человека, который обрадовался бы такому развитию событий. Пожалуй, общее мнение экспертов удалось выразить политологу Сергею Маркову, который написал:

Эрдоган дал честное слово, что Зеленский дал ему честное слово, даже письменно, что больше террористы не будут использовать зерновой коридор безопасности для терактов. А я почему-то не верю Зеленскому. И даже его честному письменному слову не верю. И мне почему-то горько. Сколько ещё Россия готова позволять, чтобы её нагло обманывали? Не исчерпан ли лимит?

Что с того?

На данный момент очевидно: самую большую выгоду – экономическую и политическую – от происходящих событий получает Турция вместе со своим президентом Реджепом Эрдоганом. Турция превращается в крупнейший хаб по перераспределению на мировых рынках украинского зерна. Турция демонстрирует, что в силах корректировать позицию России. Турция делает то, что не получается больше ни у одной страны НАТО. С оговорками, но приходится признать, что Россия во многом вынуждена соглашаться именно с турецкой позицией.

Правильно ли это? Даже когда страна ведёт войну, её политика может быть гибкой. Однако, даже будучи гибким по отношению к партнёрам, следует помнить о нескольких важных моментах.

Всё, что делается в международной политике, неизбежно отражается на моральном духе народа и армии. Все уступки России, чем бы они ни были продиктованы и мотивированы, сразу используются враждебной пропагандой.

Это означает, что есть вещи, которые – да, ради престижа страны и морального духа народа, то есть ради вещей совершенно нематериальных – нельзя приносить в жертву прагматической готовности договориться с перспективными партнёрами.

