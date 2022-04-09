Почему в СССР, да и сейчас, в армию берут с 18 лет

На протяжении российской истории призывной возраст, как и срок службы, менялся. Были времена, когда, например, двадцать дворов давали одного рекрута, которому приходилось служить и сражаться всю жизнь. Было, когда солдаты числились в армии 25 лет. По этому поводу даже песни сочинялись. Дескать, пришел старый солдат домой, а там ждет его молодая жена – ни капли не изменилось. Только выясняется ближе к концу, что это не жена, вовсе, а дочь. А жена уже давно в лучшем мире.

В СССР тоже призывной возраст менялся. Но с 1939-го стали призывать 18-летних. Курсантами военных училищ становились с 17 лет. Это дополнение в законодательство внесли в 1967 году.

Таким образом, уже очень много десятилетий в армию на территории нашей страны призывают с 18 лет. Почему так?

В законодательстве об этом ничего нет. Причины объясняет медицина, психология и социология.

Солдаты царской России / фото: aperturescience.ru

18 лет – это пик физического развития. Опираясь на статью В.С. Соловьевой «Рост человека» в «Большой советской энциклопедии», можно отметить, что мужчины растут до 18 – 20 лет – в среднем. То есть, действительно, на 18 лет приходится физический пик, а дальше – постепенный упадок. 18-летнему проще скакать по горам или другой пересеченной местности с полным боекомплектом и так далее. Фото: homad.ru Фото: homad.ru Важна и психология. 18 лет – это тот возраст, когда у человека уже есть некоторые убеждения, жизненные принципы. Недаром, совершеннолетним в РФ считается тот, кто достиг 18-ти. Это взрослый человек, который сам исполняет свои обязанности, несет полную ответственность и так далее. При это психика 18-летнего еще довольно пластична. Она легко подстраивается под новые условия. Представьте 30-летнего новобранца. В среднем, к такому возрасту о мире уже всё давно понимают и не витают в облаках. Привычки поменять сложно, как и образ жизни. Если даже взять невоенную сферу, то после 30 сложнее заводить друзей и строить отношения с противоположным полом. Кстати, верхний порог призывного возраста в РФ – 27 лет. То есть, государство считает, что 27 – 28-летних мужчин сложно отправить жить в казармы. Еще один момент: обычно, у 18-летнего ничего нет: ни работы, ни семьи – кроме родителей, естественно. Все дороги в мире открыты. Но сначала нужно исполнить долг перед Родиной. А там, может быть – на контракт остаться. Фото: neprizyvnoi.ru Фото: neprizyvnoi.ru Законодательством РФ предусмотрены военные сборы. И многим запасникам тяжело оставлять дом, работу, семью. У 18-летнего ничего этого нет. Нужно подчеркнуть, что глaвный нaучный coтpудник Инcтитутa вoзpacтнoй физиoлoгии PAO Вaлeнтин Coнькин ранее указывал: современные молодые люди подходят к оптимальным показателям не к 18, а к 19 – 20 годам. И упадок наступает не в 27, а чуть позже. Возможно, призывной возраст стоит поменять. Впрочем, Министерство обороны РФ этот вопрос не обсуждает.