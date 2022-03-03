Экзотические виды древнего оружия, о котором многие и не слышали

В истории человечества оружие всегда занимало особое место. Ещё древние использовали оружие для охоты и для истребления себе подобных. Люди эволюционировали, а вместе с ними усовершенствовалось оружие.

Сегодня, когда речь заходит о древнем оружии, первое, что многим приходит в голову, это мечи, копья, топоры и луки. Но на самом деле существовали куда более необычные и экзотические виды оружия.

1. Макуауитль

Уникальное оружие: макуауитль.

Макуауитль - это оружие в форме деревянного меча. В его стороны были встроены призматические лезвия из обсидиана (вулканического стекла). Оно было похоже на большую деревянную дубину с разрезами по сторонам, в которые и вставляли заостренные куски обсидиана, затем закрепляющиеся клеем.

Длина макуауитля составляла от 90 до 120 сантиметров. Поскольку у макуауитля не было острого наконечника, его нельзя было использовать в качестве колющего оружия, однако зубчатые ряды обсидиановых осколков при рубящих ударах оставляли на теле врага глубокие рваные раны.

2. Кпинга

Уникальное оружие: кпинга.

Кпинга - многолезвийный метательный нож, используемый племенем азанде в Нубии. На таком ноже длиной до 55 см было три лезвия различной формы, а владеть им могли только профессиональные воины.

3. Пинути

Лезвия на кпинге располагали особым способом, который увеличивал шансы на поражение врага при броске.

Уникальное оружие: пинути.

Пинути — это меч, который применяли на Висайских островах в Филиппинах. Это оружие изначально было сельскохозяйственным орудием труда. Рукоять обычно делали из древесины гуавы, которая отличается своей легкостью.

Длина клинка — от 40 до 45 сантиметров. Когда пинути использовали в качестве сельскохозяйственного орудия, обычно лезвие было покрыто темной патиной, а когда оружие брали в бой, то фермеры затачивали лезвие до белизны.

4. Эмеичи

Уникальное оружие: эмеичи.

Это оружие использовали в традиционных китайских боевых искусствах. Эмеичи использовали для колющих выпадов. Это пара металлических стержней с острыми концами. Они, как правило, устанавливались на съемное кольцо, надеваемое на средний палец. Это оружие возникло на горе Эмэй и используется в ушу по сей день.

5. Чо Ко Ну

Уникальное оружие: Чо Ко Ну.

Китайское оружие «чо ко ну» фактически было предком автоматической винтовки. По сути, это был арбалет, только многозарядный. На его ложе был установлен специальный «магазин», в который вкладывалось 10 болтов. После выстрела тетива взводилась заново, а новый болт опускался в ложе.

По сравнению с обычным арбалетом, у чо ко ну был меньший радиус стрельбы, а также меньшая мощность, но он отличался гораздо более быстрой перезарядкой. Для большей эффективности некоторые из болтов смазывали ядом из смертоносного цветка аконита, также известного как волчий цветок.

6. Скиссор

Уникальное оружие: скиссор.

«Скиссоры» были типом римских гладиаторов, которые сражались с коротким гладиусом (мечом) в одной руке и скиссором в другой. Это оружие представляло собой два малых меча на одной рукояти или полую стальную трубку, которая одевалась на предплечье гладиатора и имела полукруглое лезвие на конце.

Ручка внутри трубки позволяла гладиатору удерживать оружие в разгаре битвы. Гладиатор мог использовать свою защищенную руку, чтобы блокировать удары противника и быстро контратаковать. Форма клинка была такова, что даже малейшее прикосновение могло вызвать серьезную рану.

7. Катар

Уникальное оружие: катар.

Ведущий свое происхождение из индийского штата Тамил-Наду, катар - это кинжал тычкового типа. Он характеризуется H-образной горизонтальной рукояткой, что приводит к тому, что лезвие кинжала находится над костяшками пальцев пользователя.

Церемониальные катары также использовались в ритуальных целях. Катар с первого взгляда имеет единственный клинок, однако, когда взводили триггер на ручке, лезвие разделялось на три.

8. Ловец людей

Уникальное оружие: ловец людей.

Следующий экзотический тип древкового оружия использовался в Европе еще в XVIII веке. Он состоял из шеста, на конце которого были два зубчатых окончания. У каждого зубца была подпружиненная защелка. Это было сделано, чтобы ловить между этими зазубренными окончаниями людей, которые затем не могли выбраться из ловушки. Оружие использовалось для стаскивания людей с лошади и «пришпиливания» их в беспомощном состоянии к земле.

9. Чжуа

Уникальное оружие: чжуа.

Невероятно странное китайское оружие выглядело как железная рука. На конце чжуа были изогнутые «когти», которые пронзали плоть, а затем вырывали целый ее кусок. Оружие было предназначено для того, чтобы стаскивать всадника с лошади и чтобы вырывать у противника щит из рук. А следующий удар был направлен ему в лицо. Стоит отметить, что самого веса чжуа было достаточно, чтобы убить врага.

10. Баг Нах

Уникальное оружие: «Коготь тигра».

Баг нах - это когтеподобное индийское оружие. Термин баг нах означает «коготь тигра» на хинди, поэтому это оружие также называют когтями тигра. Оно состоит из четырех или пяти изогнутых лезвий, прикрепленных к перекладине или перчатке. Баг нах предназначался для разрезания кожи и мышц.

Считается, что он был вдохновлен когтями больших кошек. Баг нах был впервые разработан в Индии, а его впервые использовал первый маратхский император Шиваджи, чтобы победить генерала Биджапура Афзала-хана. Впоследствии бенгальские девушки стали носить острое оружие, напоминающее баг нах, с собой в школу, чтобы иметь возможность защититься.

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