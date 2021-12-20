10 бытовых предметов, обладающих обережной силой

Оказывается, некоторые бытовые вещи, с которыми мы сталкиваемся каждый день, обладают защитными свойствами. С их помощью можно оградить себя от неприятностей, бед и негативной энергетики.

Издревле люди знали, как бороться со злом, и не подпускали негатив близко к себе с помощью амулетов и оберегов. Изготавливались такие средства защиты из подручных материалов, которые постепенно стали неотъемлемой частью быта любого человека. Такие предметы призваны сохранять счастье своего обладателя и отгонять прочь беды. Однако человек должен знать об этой силе и искренне в нее верить. Каждый день мы сталкиваемся с обережными предметами, совсем не подозревая о том, какая могущественная сила сокрыта в них.

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