10 бытовых предметов, обладающих обережной силой

Оказывается, некоторые бытовые вещи, с которыми мы сталкиваемся каждый день, обладают защитными свойствами. С их помощью можно оградить себя от неприятностей, бед и негативной энергетики.
Издревле люди знали, как бороться со злом, и не подпускали негатив близко к себе с помощью амулетов и оберегов. Изготавливались такие средства защиты из подручных материалов, которые постепенно стали неотъемлемой частью быта любого человека. Такие предметы призваны сохранять счастье своего обладателя и отгонять прочь беды. Однако человек должен знать об этой силе и искренне в нее верить. Каждый день мы сталкиваемся с обережными предметами, совсем не подозревая о том, какая могущественная сила сокрыта в них.
1. Ключ
Ключ использовался как оберег, закрывающий двери от вторжения злых сил, а также годился для иных магических «запираний». Ключ также имел место в привязывании к себе человека, приворотах. Помимо этого, ключ символизирует достаток и процветание. Такой оберег поможет обладателю обрести финансовую независимость и защитит от лишних убытков.
2. Гребень для волос
Защищает от порчи, сглаза и дурного влияния. Волосы издавна считались источником передачи информации высшим силам, поэтому их скрывали от посторонних взглядов.Многие женщины прятали свои волосы под платками или головными уборами. Считалось, что разрушительное колдовство можно передать через расчесывание волос. Однако если расческа принадлежит только вам, она станет заступником и поможет добиться полного внимания Вселенной к вашим просьбам.
3. Подкова
Сочетает в себе две могучие силы: способность отгонять неприятности и притягивать благополучие. Чтобы подкова работала как защита от зла, ее вешают над входом с уличной стороны концам вниз. Если ее поместить дома над дверью концами вверх, она станет символом полной чаши и будет выступать как талисман, привлекающий достаток и удачу.
4. Веник, метла
Это сильный домашний оберег, который помогает избавиться от любых напастей, прогнать недоброжелателей и вымести болезни, несчастья и зло. Его сила зависит от того, с какими эмоциями вы подходите к домашним делам. Светлые и добрые побуждения принесут вам истинное счастье. Подметая проблемы в плохом настроении, вы можете прогнать добрых хранителей вашего очага.
5. Застёжка, булавка
Оберегом может служить любой заостренный и колющий предмет, например, булавки, шпильки, заколки и так далее. Это личные обереги, которые служат только одному владельцу, защищая его от дурного глаза, злых языков и порчи. Иголки, которые крепятся на одежду, издавна служили оберегом от темных сил и отпугивали несчастье. А воткнутые в дверные косяки иглы не впускали беду, злые силы и не выпускали счастье из дома.
6. Соль
Соль способна поглощать зло и несчастья. Наиболее чудодейственными свойствами обладает четверговая соль (заготовленная в чистый четверг, который выпадает раз в году перед праздником Пасхи), которая выступает в качестве защитного средства от порчи, болезней и сглаза. Обычно соль оставляют дома в защищенном месте, поскольку присутствует большой риск по неосторожности рассыпать её, что будет очень опасным и может привлечь неудачи.
7. Монетка
Монетка — это сильнейший оберег, привлекающий деньги. Деньги тянутся к деньгам — это уже общеизвестный факт. Чтобы не испытывать нужды в деньгах, наши предки делали амулет из монеты.
8. Зуб зверя
Зубы и клыки – очень древний магический материал. Оберег, сделанный из зубов убитых животных, отпугивал всех возможных врагов и нечистые силы. Он хранил в себе всю жизненную силу животного, поэтому охотник, забирая себе зубы побежденных животных, забирал и их силу себе. Большой популярностью пользовались зубы очень больших животных.
9. Камни из святилищ
Кусочек алтарного камня из святого места часто использовался как оберег. Его носили на шее, иногда в сочетании с корочками хлеба или крупинками соли.
10. Нательный крестик
Крестик — не только свидетельство принадлежности к христианской вере, но и мощный защитный предмет. О его силе нашим предкам было известно задолго до принятия христианства. Крест символизирует четыре стороны света, с которых к его обладателю поступает божественное участие.
Какие вы знаете обереги и пользуетесь ли?
Источник : https://mistika.temaretik.com/2372621963465066817
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