Может ли христианин стать донором крови для мусульманина

Различные вероучения и конфессии налагают на своих адептов те или иные ограничения, связанные с питанием, поведением, одеждой и образом жизни. А некоторые религиозные запреты и предписания касаются вопросов здравоохранения. Например, неоднозначное отношение к переливанию крови отмечено у многих верующих людей. Ислам – не исключение, и мусульманам часто необходимо уточнять: как духовенство относится к тем или иным медицинским процедурам.

Кровный вопрос

Сама по себе кровь человека или животного с точки зрения исламского вероучения является наджасом, то есть нечистотой и скверной, соприкасаться с которой без особой необходимости строго запрещено. Наряду с мертвечиной, мясом свиньи, вином и другими подобными продуктами, мусульманину нельзя пить кровь или использовать ее для приготовления каких-либо блюд. Но эти ограничения теряют свою силу, когда речь идет о спасении жизни человека или другой крайней необходимости.

В священной книге мусульман Коране говорится: «Он (Аллах) запретил вам мертвечину, кровь, мясо свиньи и то, что принесено в жертву не ради Аллаха. Если же кто-либо вынужден съесть запретное, не проявляя ослушания и не преступая пределы необходимого, то нет на нем греха. Воистину, Аллах – прощающий, милосердный» (сура 2 «Аль-Бакара, аят 173).

Исламские богословы единодушны во мнении, что вынужденное употребление в пищу запрещенных продуктов или соприкосновение с нечистотой, когда нет никакой другой возможности помочь нуждающемуся человеку, не является грехом.

Духовно-просветительский портал «Ислам и Семья» 14 февраля 2019 года опубликовал статью «Переливание крови по шариату», в которой содержится еще одно предостережение для братьев и сестер по вере. Мусульманам советуют по мере возможности отказываться от медицинских препаратов, которые изготавливаются из крови человека или животных. Это гематоген, спленин, актовегин, плазмол и т.п.

Ради спасения жизни

Авторитетный саудовский богослов Мухаммад ибн Ибрахим Аль аш-Шейх (1893-1969 гг.) разъяснил вопрос о допустимости переливания крови в своей работе Al-Idtirar ila’l-at’imah wa’l-adwiyah Al-muharramah Al-Turayqi. Он отметил, что переливание крови разрешено, если от этой медицинской процедуры зависит жизнь человека, пострадавшего в результате болезни или полученной травмы, и нет никакой другой возможности помочь пациенту.

При этом ни в коем случае нельзя допустить вреда здоровью или благополучию донора. Абу Саид Саад ибн Малик аль-Худри – один из сподвижников пророка Мухаммеда – передал братьям и сестрам по вере следующие слова посланника Аллаха: «Нельзя ни наносить вред, ни воздавать вредом» («Не причиняй вреда ни себе, ни другим» – по другой версии). Это изречение вошло во многие сборники хадисов, процитировал его и авторитетный богослов Абу Абдуллах Мухаммад ибн Язид аль-Казвини (824-887 гг.), известный как Ибн Маджа. («Сунан ибн Маджа», хадис 2341).

При этом отдавать деньги медицинскому учреждению за кровь донора разрешается, лишь если нет никакой другой возможности для спасения жизни больного. Согласно мусульманским традициям, запрещено наживаться на оказании помощи нуждающимся, и платить за такую «благотворительность» не принято, чтобы своим кошельком не потворствовать греху.

Донор-христианин

Представители различных конфессий часто с недоверием или предубеждением относятся к людям, придерживающимся других религиозных взглядов. Поэтому многие верующие, не только мусульмане, но и христиане или иудеи, опасаются переливания крови чужаков. В некоторых исламских странах даже работают специальные банки крови, в которых принимают лишь доноров-мусульман. Например, в Турции созданием подобного медицинского учреждения озаботилась общественная организация «Красный полумесяц».

Мусульмане хотят быть уверены, что получают кровь братьев и сестер по вере, поскольку представители других религий могут употреблять продукты и напитки, запрещенные для последователей ислама. Многие люди считают, что донорами часто становятся алкоголики, безработные и бездомные граждане, польстившиеся на небольшое вознаграждение, которое обычно выдается в медицинских учреждениях. Кровь этих людей якобы содержит некую «негативную биологическую информацию», способную нанести ущерб духовной чистоте правоверных.

Впрочем, исламские религиозные деятели и ученые-богословы признают, что вероисповедание донора не имеет определяющего значения при переливании крови, поскольку необходимость спасения жизни и здоровья человека гораздо важнее. Главное, чтобы медицинские учреждения тщательно проверяли все биологические материалы на наличие вирусов, ведь кровь должна быть безопасной для больных.

Но, разумеется, предпочтительно, чтобы в качестве донора выступал брат по вере. При этом желательно, чтобы и врач, оказывающий медицинскую помощь при переливании крови, тоже был мусульманином.

«Если по каким-то причинам невозможно узнать мнение мусульманского врача, то нет ничего неправильного в том, чтобы положиться на мнение врача иной религии, будь он евреем или христианином (или любой другой религии), если он надежный и достаточно опытный в медицине», – написал вышеупомянутый Мухаммад ибн Ибрахим Аль аш-Шейх.

Достойное дело

Во многих исламских странах представители духовенства призывают своих правоверных и здоровых сограждан безвозмездно сдавать кровь ради помощи нуждающимся людям. Сложно найти религию, которая не выступала бы за следование гуманистическим ценностям. При этом исламские банки крови не могут работать на коммерческих началах.

В нашей стране тоже есть республики, большинство населения которых исповедуют ислам. Жителей этих регионов России также призывают сдавать кровь с благородной целью спасения жизни больных или травмированных людей. Так, на официальном сайте ГБУ «Республиканская станция переливания крови» (Ингушетия) 3 декабря 2018 года была размещена статья «Донорство в исламе», в которой сдача крови обосновывается с точки зрения исламских традиций.

Представители медицинского учреждения сослались на мнение, которое известный саудовский богослов шейх Абу Абдуллах Мухаммад ибн Салих аль-Усаймин (1925-2001 гг.) привел в своем сочинении «Аль-ликъа’у шухри». Он написал: «Нельзя никому из людей отдавать часть своего тела кому-либо, как при жизни, так и после смерти, кроме одной вещи, и это кровь. Разрешено людям отдавать свою кровь, но с условием – чтобы это не принесло вреда донору и не способствовало болезни».

Кроме того, мусульманам предписано предпринимать все возможное для исцеления от любых хворей. Так, Усама ибн Шарийк – сподвижник пророка Мухаммеда – сообщил братьям и сестрам по вере следующие слова посланника Всевышнего: «Да, рабы Аллаха, лечитесь, ибо, поистине, Аллах не сотворил ни одной болезни, не сотворив излечение от неё, кроме одной. И это старость». Данное изречение пророка Мухаммеда содержится во многих сборниках хадисов, например, в вышеупомянутой книге «Сунан ибн Маджа» оно помещено под номером 3436.

А значит, донорство – дело достойное, поскольку оно способствует исцелению людей.

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Подробнее об этом (https://otari.mirtesen.ru/blog/43667606689/)

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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