А вы знали об этом?

1.

Надежда Пешкова считалась первой красавицей Москвы, однако завидовать её успеху не решался никто. О её взаимоотношениях с Максимом Горьким ходили самые нелицеприятные слухи. После того, как не стало мужа Надежды Максима Пешкова, она могла бы выйти замуж, однако ей не позволили этого сделать. После смерти мужа чрезмерное внимание Ягоды к Надежде Пешковой стало совершенно невыносимым, однако какое-то время молодую женщину защищал от домогательств наркома авторитет свёкра. После смерти Максима Горького в июне 1936 года Надежда осталась один на один со всеми своими проблемами.На судебном процессе бывший нарком Ягода сознался, что избавился от Горького и его сына из-за любви к Надежде Пешковой. После смерти мужа и свёкра ухаживания мужчин за Надеждой Пешковой вовсе не прекратились. Среди них был и маршал Тухачевский, и писатель Алексей Толстой. Однако участь претендентов на руку и сердце надежды Пешковой была весьма печальна: всех их в итоге репрессировали.Дочь Надежды , Дарья Пешкова, вспоминала о том, что маме не давали устроить личную жизнь по приказу Иосифа Сталина. Якобы так он мстил Тимоше за её отказ обратить внимание на вождя.

2.

В 1943 году советский изобретатель и музыкант Лев Термен, находясь в сталинской тюрьме, изобрел эндовибратор «Златоуст» — подслушивающее устройство без элементов питания, которое передавало информацию за счет технологии высокочастотного резонанса.

Сталин лично попросил Термена изобрести компактное устройство для слежки. Но одно дело разработка, а другое — внедрение. Предпочтение было отдано страсти американского посла Аверелла Гарримана к деревянным изделиям. С этой целью был изготовлен герб США из нескольких редких сортов древесины. Внутрь герба искусно спрятали «Златоуст». «Троянский» герб сумели вручить послу Гарриману во время торжественной его встрече с пионерами лагеря «Артек». Так началась тайная операция «Исповедь». Из двух соседних с посольством зданий выселили жильцов, а в их квартирах поселились агенты НКВД и технический персонал, который семь лет вел непрерывную «прослушку». Сам герб несколько раз обследовался американскими специалистами, но прослушивающее устройство так и не было обнаружено . Примечательно, что за семь лет прослушивания успели смениться четыре американских посла. Каждый из них кардинально менял интерьер кабинета: от мебели до паркета, но герб неизменно продолжал висеть над столом посла. Но все тайное рано или поздно становится явным. Более того американцы не раз заявляли об утечках информации, но никто не мог понять, откуда она идет. Возможно, «жучок» еще годами оставался бы незамеченным, если бы «Златоуста» не сдал американцам завербованный ЦРУ советский подполковник ГРУ Петр Попов. Долгое время американцы пытались понять принцип работы устройства Термена и только спустя время изобретатель в области шпионажа Питер Райт все же сумел разгадать загадку работы «Златоуста», которая крылась в тонкой пленочной мембране, вибрирующей от воздействия звуковых волн. В 1960 году Генри Кэбот Лодж, представитель США в ООН, во время чрезвычайной сессии Организации показал герб и продемонстрировал «Златоуста».После этого герб с «жучком» как позорная печать американским службам безопасности никогда не выставлялся!

3.

Мало кто знает, что именно Сталин активно содействовал приходу Гитлера к власти, поскольку главным своим противником в европейских странах он считал не фашистов, а социал-демократов, которые своими прогрессивными социальными программами выбивали почву из-под ног европейских коммунистов, что делало невозможным осуществление мировой революции в Германии! Фашистская же диктатура рассматривалась Сталиным как последняя стадия загнивания буржуазной демократии, после которой неизбежна пролетарская революция и поэтому он сделал все возможное , чтобы к власти пришел Гитлер! Вот к чему привела его бредовая тактика разжигания мировой революции в Европе, которая стоила советскому народу миллионы жизней !

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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