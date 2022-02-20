Почему отношения с мужчиной намного старше вас малоперспективны

Отношения с мужчиной намного старше стали в последние годы настоящим трендом. А что делать — демографический кризис достиг своего пика, и свободных мужчин в нашей стране намного меньше, чем женщин, желающих их окольцевать. Причем если еще десять лет назад такая тенденция наблюдалась в возрастной категории от 40 лет, то уже сегодня гендерное неравновесие добралось и до молодежи. 25 лет назад замужество юной девушки с мужчиной старше на десять лет считалось реальным мезальянсом. Сегодня пары, где жена годится мужу в дочери, никого не удивляют. Давай об этом поговорим.

Неправильно утверждать, что большая разница в возрасте между мужем и женой — однозначно плохо. Всегда найдутся счастливые пары, которые опровергнут этот стереотип, ведь все мы такие разные. Но и считать нормой подобные союзы тоже нет полного основания. В основном из-за того, что в большинстве случаев пары с серьезной разницей в возрасте по прошествии нескольких лет брака все-таки терпят крах. Почему это происходит?

1. Несовместимость темпераментов

Наверное, это главная причина краха неравных браков. Пока ей 18, а ему 38, все замечательно. И даже у него больше поводов быть недовольным, ведь у юной девушки сексуальность только просыпается, а ему хочется сразу всех прелестей Камасутры.

У женщины после 30 сексуальные аппетиты начинают прогрессировать в фантастическом темпе

Но проходит 10-15 лет, и его потребность в сексе постепенно снижается, во всяком случае, он уже не так ловок, не так настойчив, не так изобретателен и, если уж совсем честно, не так здоров. А у женщины после 30 сексуальные аппетиты начинают, наоборот, прогрессировать в фантастическом темпе.

Пика и расцвета своей женской сути женщина достигает к 40 годам: она необыкновенно хороша, чувственна, знает, что хочет, многое умеет, а рядом с ней — в 90% случаев пожилой нездоровый мужчина с пивным животом, вялой потенцией и претензиями ко всему свету и жене в первую очередь. Поэтому, выходя в 20 лет замуж за мужчину старше себя на целую жизнь, задумайся, насколько ваши чувства по-настоящему сильны, чтобы ты в расцвете лет не фыркала, глядя на стареющего мужа, а он не страдал от диссонанса и соответствовал тебе в активности и жизненной силе.

2. Разные интересы

Классика жанра: она молодая и активная, кроме дома и работы ей хочется сходить в кино и ресторан, в театр и на каток, прогуляться вечером вместо посиделок у телевизора, сходить в горный поход, выбраться на шопинг в Милан, сходить на танцы живота и шоу «Танцуют все». А у него интерес один: диван и телевизор.

Нет, есть, конечно, такие мужчины, что и к бриллиантовому юбилею напоминают того зайчика на батарейках из рекламы — вон, Хью Хефнер в свои 89 лет регулярно устраивает секс-вечеринки (на Хеллоуин планируется очередное грандиозное пати). Но то Хью Хефнер. А наша реальность свидетельствует, что мужчины в возрастном диапазоне 50-60 лет в подавляющем большинстве ведут пассивный и нездоровый образ жизни, не интересуясь ни спортом, ни культурой, ни саморазвитием.

Мужчины в возрасте 50-60 лет в подавляющем большинстве ведут пассивный и нездоровый образ жизни

Причем такая ситуация характерна не только для отечественных мужчин, как думают многие женщины, — в Европе и Америке, вопреки сложившемуся стереотипу, мужчины точно так же ведут злоупотребляют перееданием и гиподинамией. Хотя надо признать, что живчиков, гоняющих на байках в 60 лет и активно интересующихся путешествиями, искусством, танцами и прочим, за границей все же намного больше, чем у нас. Думай и еще раз думай, глядя на своего пока еще красавчика жениха, насколько гармоничными вы сможете быть спустя годы.

3. Круг друзей

Даже если ты и твой мужчина каким-то чудом найдете что-то общее, что будет вас объединять, то друзья у каждого из вас точно окажутся совершенно из разных миров. Твои ровесники и ровесницы, которым хочется обсудить, что происходит в жизни Пэрис Хилтон, когда стартуют распродажи на сайте модной молодежной одежды, в каких ресторанах мохито круче, на какой дискотеке диджей зажигает с отпадными сетами, вряд ли будут интересны и понятны твоему мужу, которого интересуют политика, рыбалка и футбол по телевизору. Походы в гости то к одним, то к другим похожи на мучение — седовласый мужчина среди молодых девушек будет чувствовать себя глупо, а ты затеряешься со своей юностью и живостью среди его таких же возрастных друзей и коллег.

4. Физиологические изменения

Твой избранник не последователь Поля Брега и здорового образа жизни? Тогда готовься к тому, что спустя 20 лет, когда ты еще будешь в самом соку, рядом с тобой будет жить и спать настоящий дедушка — с седыми волосами, морщинами, обвисшей кожей и прочими малоприятными артефактами старения.

Готова ли ты ухаживать за престарелым мужем, отказавшись от многих составляющих женской жизни?

Но это еще не самое критичное. Он может стать немощным, заработав инфаркт, инсульт, диабет. То есть тебе придется ухаживать за ним — в принципе это нормально. Но готова ли ты досматривать престарелого мужа, отказавшись от многих составляющих женской активной жизни? Задумайся над этими вопросами, прежде чем начинать отношения с мужчиной значительно старше.

5. Вы из разных поколений

Разница в возрасте свыше 15 лет явственно говорит о том, что вы принадлежите к разным поколениям, и психологи практически единодушно отмечают, что в таких парах разлады неминуемы уже только по этой причине. Между представителями разных поколений лежит громадная пропасть в социальном и ментальном планах. Разное воспитание, разные моральные и культурные ценности, разные взгляды на жизнь, разные интересы — все это создает практически непреодолимые барьеры, которые рано или поздно вылезут наружу, когда с глаз спадет пелена влюбленности.

6. Предрассудки окружающих

Начав отношения с мужчиной в возрасте, ты неизбежно столкнешься с предвзятым отношением окружающих. Недалекие люди будут говорить, что ты с ним с корыстной целью. А как иначе, какой же резон был выходить замуж за «старика»? И хоть на ехидные замечания соседок тебе искренне наплевать, рано или поздно, слыша такое, ты вполне можешь столкнуться и со своими внутренними сомнениями.

7. Он не сможет быть успешным, как раньше

Вполне возможно, что для тебя изрядную долю его привлекательности составляет его деловая репутация. Ты полюбила успешного мужчину, самодостаточного, профессионально реализованного и материально обеспеченного.

Однажды можно оказаться рядом с человеком с серьезными психологическими и материальными проблемами, умноженными на возраст

Но в жизни случается всякое — можно потерять и бизнес, и деньги, и репутацию, и банально здоровье, и не смочь больше работать. Мужчины, кстати, очень тяжело переносят низвержение с олимпа успеха, и ты запросто можешь в один прекрасный день оказаться рядом с человеком с серьезными психологическими и материальными проблемами, умноженными на возраст, который будет, как якорь, держать его на приколе, раздражать и его, и тебя, вносить диссонанс в вашу жизнь, тем самым разъединяя ваш союз.

Конечно, мир знает примеры успешных и гармоничных пар с большой разницей в возрасте — режиссер Андрон Кончаловский и актриса Юлия Высоцкая, певица Селин Дион и ее муж и продюсер Рене Анджелиль, популярные исполнители музыки нью-эйдж Дэва Премал и Митен. Наверняка и среди твоих знакомых есть хотя бы одна счастливая пара с большой разницей в возрасте.

Если люди полностью социально и профессионально реализованы, если в таком браке присутствует надежная материальная база, если оба супруга имеют собственное пространство, могут назвать себя счастливыми и гармоничными людьми независимо от присутствия в жизни друг друга, если оба развиваются и не выносят друг другу мозг и, конечно, когда оба любят, — тогда такой мезальянс имеет серьезные шансы на долговечность.

Источник : https://otnosheniya.temaretik.com/2416916176248506912

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