История появления демона похоти Асмодея, близкого друга Люцифера

Асмодей – один из главных демонов, приближенных к Люциферу. Главной миссией Асмодея на Земле является распространение похоти как среди обычных людей, так и божественных существ. Имя этого демона фигурирует во многих ветхозаветных преданиях, апокрифах, средневековых трактатах и иудейских легендах.

Согласно древним поверьям, Асмодей занимает самую вершину адской иерархии и обладает огромной силой, способной влиять на естественный ход событий и человеческие судьбы. Даже сегодня среди магов и эзотериков ведутся неугасаемые споры касательно того, кто такой Асмодей, каковы его истинные цели и как зовут демона похоти в библейских текстах.

История Асмодея – одного из старейших демонов и трактовка его имени

Первые упоминания о демоне Асмодее восходят к старинным библейским писаниям. Исследователи полагают, что имя этого адского существа произошло от авестийского божества Аэшма-дэва, возглавляющего верховную триаду сил зла. В мифологии разных народов мира Аэшма является воплощением греха, разбоя, насилия и буйства.

У персидских народов он был известен под именем Заратоса — бога войны. Существуют предположения, что культ Заратоса продолжает практиковаться даже сегодня. Следует отметить, что последователи бога войны достаточно кровожадны и несколько раз в год приносят своему идолу жертвоприношения.

В книге Товита можно встретить подробное описание того, как Асмодей из-за порыва ревности убил всех семерых мужей прекрасной Сарры в первую же брачную ночь. В Талмуде его именуют «князем демонов», то есть самим Сатаной. Источник утверждает, что прогнать существо можно с помощью курения из рыбьего сердца и печени, при этом саму курильню следует изготовить из тамарискового дерева. Именно так архангел Рафаил советовал поступить Товию, который впоследствии смог прогнать демона в Древний Египет.

Пребывание Асмодея в верхних странах Египта оставило заметный след в культуре этого государства. Долгое время ему поклонялись в некоторых поселениях и даже соорудили в его честь храм.

Это интересно!Существует миф о том, что Асмодей и змей, соблазнивший Еву, — это одно и то же существо.

Демон Асмодей — адский король

Упоминания о демоне Асмодее есть в большинстве гримуаров — как средневековых трактатов, так и разнообразных ветхозаветных преданий и апокрифов. При этом практически все эти книги не расходятся в трактовке положения Асмодея в демонической иерархии. Он всегда фигурирует как один из верховных демонов. Весьма подробное описание дается ему в Малом Ключе Соломона, оно же встречается и в прочих средневековых трактатах.

Являясь, как и демон Баал, одним из королей Ада, он, согласно этому гримуару, входит в четверку наиболее приближенных к Люциферу демонов. Его голова имеет три лика — бычий, человечий и ослиный, на ногах у демона — гусиные перепонки, а ездит он верхом на драконе. Любое из своих обличий он может принимать полностью по своему желанию, являясь перед людьми в наиболее выгодном для него свете. Одна из главных его стихий — это разрушение, недаром он считается демоном-покровителем воинов.

Помимо покровительства ратному делу, Асмодей также упоминает о том, что его основное призвание — это разрушение семей, в первую очередь — молодых. Его излюбленное занятие делать девственниц некрасивыми и уродливыми, чтобы они не познали мужчины вплоть до своей старости, а также просто разрушать семьи, заставляя супругов изменять друг другу и уходить из семьи. В связи с такой двойственностью данного демона, к его помощи часто обращались воины, не обремененные семейными узами. В таком случае демон практически не мог, да и не хотел им навредить. Кроме этого, Асмодею также приписывают власть над азартными игроками и считают его распорядителем всех игорных заведений Ада.

Как выглядит демон Ада

Асмодея описывают как трехликое существо. Он располагается в преисподней. На латыни его называют luxuria, что в переводе означает похоть. Интересно, что в английском языке есть похожее слово и его значение иное — комфорт.

Как же выглядит внешне устрашающий Асмодей:

у него есть три головы, одна из них, человеческая, две принадлежат животным (овце и быку);

его человеческое лицо имеет острые зубы и уши;

изо рта он может извергать пламя;

его шея похожа на драконью и у него есть крылья;

ноги описывают как крупные лапы, схожие с птичьими;

есть хвост, который покрыт чешуей.

Асмодей способен принимать любой из трех обликов. Свои владения он осматривает верхом на драконе черного цвета.



Некоторые мифы описывают демона как красивого юношу, который хромает. Это объяснялось тем, что у него куриная лапа.

Образ Асмодея

Его называют — похоть во плоти. Асмодей отнюдь не является красавцем с соблазнительной внешностью, он уродлив и страшен. Образ его описывают так:

три головы — козла, быка и человека;

туловище напоминает человека;

уши заостренные, большие;

хвост змея;

лапы петушиные;

зубы заточены;

крылья дракона;

из пасти вырывается пламя;

перемещается на драконе.

В более поздние времена демон стал являться в образе привлекательного молодого человека, но с одной петушиной ногой. Во время ходьбы Асмодей прихрамывает, потому что неудобно ходить на разных ногах.

Личность Асмодея заслуживает к себе внимания. Во-первых, это могущественный демон, кровожадный и беспощадный. Он отвечает за смертный грех блудодеяния и похоти, который ведет душу к погибели. Поэтому в характере этого существа — хитрость, обман, изворотливость.

Он выбирает жертв, которые быстро поддаются вожделению, и губит их бессмертные души.

Во-вторых, помимо разжигания телесной похоти, Асмодей специализируется на азартных играх. Он разжигает интерес к выигрышу, оставляя доверчивых людей без копейки в кармане. Также он сталкивает людей, разжигает рознь и вражду, помогает разработать изощренный план мести.

Ученые полагают, что образ Асмодея был заимствован из персидского зороастризма и копирует Аэшма дэва. Аэшма дэв был одним из трех могущественных существ, отвечал за насилие и разбой. Слово «аэшма» переводится как «буйство, разнузданность».

Асмодей был укрощен царем Соломоном и привлечен к строительству Храма. Именно он дал червя по прозвищу Шамир, который обрабатывал камни для постройки. Дело в том, что по иудейским правилам камни для строительства храма нельзя было точить железными инструментами. Поэтому Соломон перехитрил Асмодея, выманив у него чудесного червя.

Как работал Шамир, доподлинно не известно. Некоторые исследователи Библии полагают, что он выпускал лазерные лучи.

Асмодей тоже сумел обмануть Соломона, когда увидел его прекрасных жён. Завладев его волшебным перстнем, он закинул царя далеко в пустыню, а сам мимикрировал под его образ. Царю удалось вернуть отнятое, когда он освободился из плена пустыни через несколько лет скитаний.

Некоторые эксперты полагают, что именно во время отсутствия настоящего Соломона были построены алтари демонице Астарте в Иерусалиме, в которых совершали жертвоприношения иудеи.

Также и умопомешательство Соломона в преклонные годы объясняют влиянием демона, ведь в здравом рассудке царь никогда бы не стал поклоняться идолам.

За что отвечает

Асмодей ненавидит традиции, связанные с семьей. Его называют искусителем за то, что он склоняет людей к плотским грехам и покровительствует свободным отношениям. Известно, что каждый из демонов отвечает за определенный грех. Асмодей направляет свою силу на то, чтобы у людей разрушались моральные устои, появились мысли о сладострастии и прегрешениях.

Самым любимым занятием демона является создание преград на пути девушек, которые хотят найти любовь, создать крепкий союз. Любит он провоцировать семейные пары на ссоры, измены, обманы, чтобы впоследствии пара разошлась.

Кроме склонения к похоти Асмодей разжигает в людях стремление получить легкие деньги и склонность к азарту. Он — покровитель казино. Демон способен провоцировать в человеке гнев и даже жажду кровопролития. Мусульманские воины в прошлом поклонялись ему.

Чем опасен

Что говорит о демоне Асмодее википедия? Основная его задача — разрушать семьи. Особенно его интересуют молодые супруги, недавно поженившиеся. Также он любит красть красоту у девственниц, чтобы они не были привлекательны для мужчин и остались незамужними до конца своих дней.

В его ведении:

ссоры между супругами;

разводы;

драки между супругами;

соблазнение на измену.

Он подталкивает супругов на измену друг другу, разжигает похоть и ревность, заставляет не доверять.

Также он затуманивает разум игрокам, заставляя их оставлять в игорном доме всё до копейки. Разорившиеся игроманы шли по миру, а многие накладывали на себя руки из-за позора и бесчестья.

Демон соблазняет людей могуществом и властью, которые он сможет подарить тем, кто его покорит. В результате люди теряют разум и жизнь, поверив лживым обещанием Асмодея. Кольцо силы, которое он сулит победившему, так ни кому и не досталось.

Где упоминался адский демон Асмодей

Первые упоминания о демоне по имени Асмодей появились в ветхозаветные времена. Они встречаются в ирано-персидских верованиях. Там его называли иначе Аэшма-Дэв. Это злобный дух-разрушитель, который занимал место в тройке сильнейших демонов в подземном мире.

В христианстве предания об этом демоне появились благодаря древним иудеям, а они в свою очередь получили их от персов. Каббалисты утверждают, что Асмодей — это падший ангел. По другому мнению, он сын Лилит. Также, в некоторых религиях присутствуют рассуждения о том, что у Асмодея есть дети. От земной девушки у него есть дочь Махаллат, она обладает невероятной силой.

Что же касается славянских традиций, то здесь о Асмодее узнали намного позже. Ранее его изображали в виде кентавра и называли Китоврасом. Позже его считали бесом с сильными помощниками и называли Енах.

Интересный факт. Исторически было задокументировано, что в средневековой Франции была эпидемия среди монахинь. Происходила массовая одержимость и считалось, что за этим стоял Асмодей со своими приспешниками. Демоны долго мучили своих жертв. Демон беспрепятственно общался со священослужителями и даже давал указания, как его изгнать.

Князь Асмодей в истории разных народов

Первые исторические упоминания об Асмодее относятся к ветхозаветным временам. Так, считается, что он впервые был упомянут в ирано-персидских древних верованиях. Его имя изначально звучало как Ашмедай, или же Аэшма-Дэв, то есть злой дух — разрушитель. Древние персы считали, что он принадлежал к троице сильнейших злых духов и заведовал всеми аспектами разрушения. Также известен у персидских народов он был и под именем Заратоса — бога войны. Ходят слухи, что культ зотаросхимов дожил до наших дней. И до сих пор его последователи пять раз в год приносят своему владыке Асмодею кровавые жертвы — церковнослужителей и пленников, но никак не женщин и детей, которых тот терпеть не может.

Скорее всего, из иранских верований предания об Асмодее попали и в древнеиудейскую традицию, а оттуда — в христианство. Каббала считает, что Асмодей принадлежал к ангелам-серафимам до падения, а сейчас занимает пятое место по силе среди всех архидемонов. Однако некоторые источники утверждают, что Асмодей никогда не был ангелом, а является потомком отношений Адама и Лилит. Именно этот демон, по ветхозаветным преданиям, истязал древнееврейскую девушку Сарру, у которой он умертвил семерых женихов прямо в первую брачную ночь. Это предание можно прочесть во второканонической ветхозаветной «Книге Товита». Там же приводится и один из способов изгнания демона — согласно ему, Асмодей не переносит запаха курительной смеси из печени и сердца рыбы.

В славянской же христианской традиции имя Асмодея стало известно намного позже. В историях, где фигурировал этот демон, он назывался Китоврасом — возможно, это имя было созвучно кентавру, так как Асмодей иногда мог представать перед людьми и в таком облике. Кроме этого, называли славяне его и бесом по имени Енаха, у которого рядом всегда есть двое помощников — Пореаст и Ерахмидей.

Aсмодей картина Гойи

В средневековье к фигуре Асмодея внимание было привлечено, в первую очередь, во время французской эпидемии одержимостей. Тщательно задокументировано, что он вселялся в тело одной из монахинь, вместе с легионами других демонов. При этом Асмодей весьма охотно контактировал со следствием и инквизицией. Он давал указания по изгнанию его и других демонов из тела одержимой. Болеет того, он даже согласился фигурировать в судебном деле, дав показания относительно Люцифера и прочих демонов, что и было тщательно записано во французских судебных хрониках.

После окончания охоты на ведьм и прекращения деятельности Святой Инквизиции некоторое время к Асмодею обращали свои взгляды лишь деятели искусства, иногда используя имя демона как эпитет или название своим произведениям. Так, Асмодей — картина Гойи, французского художника, созданная им исключительно как личный труд для самого себя. Что интересно, сам художник не давал своим произведениям из цикла «Мрачных картин» никаких конкретных названий. Они все были придуманы его наследниками, близкими друзьями и искусствоведами, так что вряд ли данное художественное произведение каким-либо образом относится к демону. Не обошел также вниманием фигуру Асмодея и второй по известности русский поэт — Михаил Лермонтов. Именно он написал весьма колкое сатирическое стихотворение, посвященное реалиям того времени и имеющее название «Пир Асмодея». Впрочем, в этом стихе Асмодею уделяется внимание лишь вскользь, как главному среди пиршества бесов.

Асмодей и Соломон

Асмодей и Соломон

Считается, что Соломон — древнеиудейский ветхозаветный царь, отличавшийся своей мудростью и недюжинным умом, был первым человеком, который смог получить полную власть над демонами. Эта власть была дарована ему свыше за его благие поступки для строительства Иерусалимского Храма. По легендам, которые нашли отражение во множестве гримуаров, Соломон сумел покорить и поставить себе на службу всех известных демонов. В их числе был и Асмодей. При этом, Асмодей в этой притче фигурировал как дух ночи, хранивший у себя волшебного червя, который мог рассекать камень.

Этот червь нужен был Соломону, чтобы построить Храм в соответствии с божьим требованием. Известно, что при строительстве царю и кому бы то ни было запрещено было пользоваться инструментами из железа. В итоге, хитростью и мудростью царь заполучил червя, а демона заточил в башне. Но впоследствии Асмодею удалось выбраться, одурачить Соломона, забрать его перстень и самому принять царскую личину. В то же самое время истинный царь был вынужден несколько лет скитаться по миру как нищий.

Некоторые считают, что именно Асмодеевым правлением и объяснялось строительство алтарей богине Астарте в Иерусалиме. Он же повлиял и на период помешательства Соломона, когда тот якобы отвернулся от Бога и стал прислуживать языческим божествам, многие из которых впоследствии стали демонами в христианской и иудейской традиции.

Конечно же, нельзя не упомянуть тот факт, что Асмодей, как уже было упомянуто, занимает особое место и среди демонов Гоэтии — одного из разделов Малого Ключа Соломона. Там упоминается, что этот демон может вручить тому, кто покорит его, Кольцо Силы, сделать человека непобедимым, помочь найти клады и спрятанные сокровища, а также научить астрономии, арифметике, всем существующим ремеслам и геометрии.

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