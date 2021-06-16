Как ошибки взрослых ломают жизнь детям

По утверждению специалистов чуть ли не у половины детей, которых приводят на прием с подозрением на расстройство психики, проблема одна — их родители.



Психолог Екатерина Кибкало подметила самые частые ошибки и дала советы, как их избежать.

Дети — копии родителей, это правда

Помню, привели маленького Макса, который в саду бил одногруппников, оскорблял воспитателей. Но ребенок просто копировал манеру общения взрослых. Грубым словам научился у отчима, а нежности не знал: родители считали, что он уже взрослый (в 4 года!) — обнимать и целовать его нельзя, вдруг вырастет геем. И еще: бессмысленно учить ребенка не курить и не ругаться матом, если вы сами все это делаете. Если что-то не устраивает в поведении ребенка, посмотрите на себя, скорее всего, эти раздражающие черты есть в вас самих.

Бабушки современным детям все чаще заменяюти маму, и папу, и няню

Но проблема бабушки в том, что подсознательно она понимает: у ребенка есть родители. И сделай она что-то не так, будет кому смотреть на неё с укором. Эта ответственность заставляет перестраховываться — отсюда ошибки. Любая мелочь: убрал за собой стакан, помыл руки, поздоровался — все повод для похвалы. Стоит внуку пустить слезы — телевизор и компьютер в его распоряжении.

«Вася отличник, а у тебя тройки, непорядок»

Итог: ребёнок растет эгоистом, слова «нет» не существует.Не злоупотребляйте бабушками, поговорите со свекровью и тещей, что чрезмерная забота идёт во вред. Ребёнок должен чувствовать себя нужным, но никак не главным в доме!

Это мы тоже любим: «Вася отличник, а у тебя тройки, непорядок». Считаем, если ставить в пример ребенку другого, более успешного, он за ним потянется. Но быть, как Вася, ваш сын вряд ли захочет, ведь Вася конкурент, которого, ко всему прочему, предпочли родные родители. Произойдет обратный эффект — малыш почувствует себя хуже, у него снизится успеваемость.Вместо этого сравните ребенка с ним самим, вспомните его успехи: «В прошлом диктанте ты сделал четыре ошибки, а в этом всего две. Молодец! А в следующий раз постарайся написать ещё лучше».

Даже у взрослых требование сделать что-то вызывает протест

Всех в детстве ставили на стул и требовали читать стихи — и ничего, скажете вы. А я скажу: не стоит заставлять ребенка что-то делать на публике. Родители забывают, что малыш — личность. И уж тем более нельзя ругать ребенка за отказ и извиняться перед окружающими за сына или дочь. Даже у взрослых требование сделать что-то вызывает протест.

Предлагайте ребёнку демонстрировать свои умения, но если он не захочет — отступите.

Ребёнок не научится самостоятельности

С этим чаще всего перегибают палку именно папы, причем дочерей: с Колей не общайся, он двоечник, губы не крась, в восемь вечера домой. Намерения, понятно, благие. Но в итоге родители получают послушного и абсолютно не готового к жизни человека. Ребёнок не научился самостоятельности, не обжигался — за него все решали.

Результат будет печален. С одной стороны, у него растет комплекс неполноценности. С другой — он вырвется из-под опеки, и тогда держись все, кто может, потому что ребёнок будет стремиться нарушить сразу все родительские запреты.

Пойди поиграй, кино посмотри — мы часто так говорим детям

У нас же сумасшедшая работа, расслабиться хочется… И в итоге намеренно подсаживаем их на компьютер, телевизор, но не хотим этого признавать. Родители моих маленьких клиентов очень похожи — хотят сделать ребенка удобным для себя. Была у меня на приеме мама с сыном: мальчик грубит, отца не уважает. Но проблемы у женщины не с сыном, а с мужем: она боялась, что тот уйдет к другой, во всех конфликтах принимала его сторону, а сын оказывался всегда виноват. Желание было одно — сделать его тихим, не раздражающим отца. Но у такого удобного ребенка вряд ли проснется стремление как-то состояться в жизни. И комплекс неполноценности ему обеспечен.

Хотите вырастить достойного человека — прилагайте усилия, находите время на общение, совместный отдых и прочее.

Папа поставил в угол и лишил компьютера, мама объявила «амнистию»

Каждый из родителей считает, что именно он правильно воспитывает ребенка, а о единой политике договориться не могут. Пример из практики. У 10-летнего Дениса в школе произошел конфликт с одноклассниками, папа посоветовал разобраться по-мужски, а мама сказала, что агрессией проблему не решить, и предложила самой поговорить с хулиганами. Конечно, Денис последовал совету мамы, так ему выгоднее — за него все решат взрослые. А отца просто стал игнорировать.

Согласовывайте свои действия: если наказывать за что-то, то вдвоем, прощать — тоже.

Многие мечтают, чтобы их дети выросли олимпийскими чемпионами и нобелевскими лауреатами

Сил на это не жалеют: с первого класса после школы танцы, лёгкая атлетика, английский, со второго еще плавание и музыкалка. Примерно так было у одних моих пациентов: с детства родители воспитывали из дочки гения, а когда ей исполнилось 14, мама заметила на страничке в соцсетях статусы на тему смерти, девочка замкнулась в себе. Дочь поняла, что не сможет соответствовать образу идеальной Оли, созданному родителями, и впала в депрессию.

Ослабьте хватку, не стоит заставлять ребенка быть совершенством. Разве вы сами идеальны? Многие дети уходят в протест: выбирают плохую компанию, забрасывают учёбу.

Это ещё одна модная фишка:

«Мы с дочкой лучшие подруги, всем делимся, никаких секретов»

Была у меня недавно история. Девочка в школе дубасила пацанов, не жалея сил. Расстройство гендерной идентификации? Как бы не так. Просто мама рассказывала ей о своих кавалерах, случайных связях, обидах. А девочке всего 10. Вот она и решила: взрослая жизнь — это череда мужчин и скандалов. Зачем ей такая? Поэтому мальчик ей — комплимент, а она ему — по лицу.

Рассказы о гулящем отце семейства, ссорах с начальником на работе обсуждайте со взрослыми, всё это знать ребенку вообще не нужно.

Я взрослый — значит, всегда прав

Я взрослый — значит, всегда прав. По такому принципу многие воспитывают детей. Сын говорит, что не хочет больше ходить на курсы по математике, а маме-бухгалтеру это кажется глупостью и ленью: «Я учила, и ты будешь». Это называется купированием диалога, продолжить его у ребёнка шансов нет — разговор мама закончила. Хотя под нежеланием учиться, скорее всего, скрываются мотивы: конфликт с учителем или одноклассниками. Но мама уже не узнает об этом: ребёнок перестанет верить в вашу любовь и затаит обиду.



Давайте высказаться, научитесь слушать — это вообще главное правило. Начните с него, а потом можно приниматься выполнять и остальные советы.



Попробуйте пообщаться с ребенком, следуя этим рекомендациям, хотя бы неделю, и вы увидите, как все изменится. Ваш сын или дочь больше не будут невозможными.

Источник : https://nashideti.temaretik.com/2235780250603882777/

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть :

Парадокс Ферми: одиноки ли мы во Вселенной (https://otari.mirtesen.ru/blog/43887494084/)

Ищите в Церкви только Христа (https://otari.mirtesen.ru/blog/43960679881/(

Магические свойства лунного камня (https://otari.mirtesen.ru/blog/43153659796/)