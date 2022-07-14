Игорь Острецов: «Если Россия гибнет, США не будет в течение года»

Кто стоит за аварией на Чернобыльской АЭС? Почему распад СССР предотвратил крах США? Что объединяет аварию на АЭС «Фукусима-1» и гражданскую войну на Украине? Как Иран стал членом ядерного клуба? На вопросы корреспондента EADaily отвечает доктор технических наук, специалист по ядерной физике и атомной энергетике Игорь Острецов.

— Предлагаю начать беседу с самого болезненного вопроса.Почему распался Советский Союз?

—Основная проблема, решенная созданием СССР, состояла в предотвращении сценария «золотого миллиарда», вызванного тем, что численность населения планеты растёт на фоне энергетического дефицита. После Октябрьской революции функция Советского Союза на протяжении всего XX века была в том, чтобы оттянуть время ради усиления за его спиной третьего мира.

Через распад Союза был специально заложен отход человечества от демократического поиска новых технологий, когда рентабельны богатые. Я это называю технологическим этапом развития. Когда он заканчивается, Запад поступает как обычно: приезжает к индейцам и истребляет их. Так было в Америке, Африке, Австралии… И нет проблем.

Ведь Карл Маркс писал свои работы для Западной Европы, но там его идеи не прижились. Зато пригодились они в России, но теория Маркса оказалась неверна: изменение социальной структуры произойдёт не в результате противостояния бедных и богатых, а в результате того, что кончился технологический этап развития разума.

— В каких отраслях СССР лидировал?

— В той же атомной энергетике. Например, мы создали эффективные системы разделения урана, а США не создали. Они пошли по ошибочному пути, и в конце века американские технологии стали нерентабельными. Поскольку урана в США достаточно мало и создавать заново промышленность бессмысленно, американцы сделали ставку на разрушение СССР. И первое, что они подписали сразу после распада страны, — соглашение Гора и Черномырдина по поставкам урана в США.

На востоке страны у них до 40% электрогенерации осуществляется на основе атомной энергетики. Если туда не поставлять российский уран, Соединенных Штатов не будет в течение года.

— Кроме России, они откуда-то еще закупают уран?

— Неоткуда. У России 50% мирового производства по самым эффективным технологиям.

В чем главное противоречие США и Китая? Люди часто говорят всякие глупости по поводу энергетики, а того, что в фундаменте, не видят. Вот в МГИМО меня пригласили выступить в 2005 году. Когда очередь дошла, я сказал: «Главное мировое противоречие состоит в том, что китаец потребляет 1 тонну топлива, а американец — 16 тонн топлива».

Напротив сидел немец, атташе по науке. Он говорит: «Нет, американец 20 тонн топлива потребляет. А мы, немцы, потребляем только 4−5 тонн». Говорю ему: «Спасибо. Ход ваших мыслей понятен». Он спрашивает: «Какой же вы выход видите из ситуации?» Я ответил: «Такой же, как и вы — уничтожение социально-экономической инфраструктуры Соединенных Штатов». Немец головку опустил. Профессура МГИМО аж до потолка подпрыгнула. С тех пор меня туда больше не приглашали (улыбается).

Новые энергетические технологии устроены так, что их освоение обнуляет Запад. Вот я с 1996 года пытаюсь продвинуть безальтернативную энергетическую технологию, которая должна действовать в XXI веке. Чем дольше ее внедрение будет затягиваться, тем больше будет крови.

— Что вы предлагаете?

—Предлагаю делить не 35-й уран, которого очень мало, а 38-й. У меня есть действующий патент. Когда американцы узнали, они нам тоже сделали патент. Причем по военным применениям. $ 70 млн они выделили. Я работать не стал, работал мой сотрудник, которого я поставил. Думал, если на американцев начнём работать, то я сделаю этот контракт для всего мира. Нам до сих пор запрещают это делать.

— Кто запрещает?

— У нас в стране — самая высшая власть. А запрещают в конце концов американцы, которых мы слушаем. Дворковича почему убрали? Потому что он сказал, что «высшим приоритетом России является финансовая устойчивость США, а высшим приоритетом американцев — устойчивость России». Если Россия гибнет, Америки не будет в течение года.

— Из-за урана?

— Да. В моей практике был такой эпизод. Как-то меня знакомая пригласила на мероприятие. Там сидел мужик. Я быстро понял, что он сотрудник ЦРУ. Спрашивает меня: «Я — бизнесмен. Посоветуете мне работу в Юго-Восточной Азии?»

Говорю ему: «Нет. Представьте себе, что мы советники Обамы. Что мы ему порекомендуем? То же самое, что он сделал на „Фукусиме“, устроить в Персидском заливе. Нефтяную промышленность накрыть, цены на нефть вскочат на непомерные величины. Все развивающиеся страны загнутся. А США на своих сланцах пару лет просидят и будут командовать парадом».

Он глаза вылупил и не мог понять, почему Белый дом на это до сих пор не пошел. Я пояснил: «Ещё в 2005 году я китайцам сказал, что если вам Америка надоест, двиньте миллион человек в Забайкальский край, там в Краснокаменске находится обогатительный урановый завод. По кирпичику его разберите и через год США перестанут существовать» (смеется).

На заводе в Краснокаменске держится весь мировой баланс. Его построили рядом с Китаем, как можно дальше от Запада. А у нас, в европейской части России, 40% электрогенерации приходится на атомные электростанции. Тоже будет каюк.

Однако Запад все равно должен быть уничтожен, поскольку он финансово элитарен и он же не решает продуктивных задач. Основная задача человечества — не жрать, а развивать разум. Впереди стоят очень сложные задачи перед людьми.

— Вы говорите, что американцы устроили взрывы на «Фукусиме». В чём их логика заключалась?

— Кончалась программа Гор — Черномырдин. Обогащенного урана на заводах не хватало. Программа России и США предполагает также поставки урана, переработанного из боеголовок. 50% американских атомных электростанций работают на топливе с завода в Краснокаменске, а оставшиеся 50% — за счет боеголовок. Американцы заранее готовились. Запасы подготовили. В 2011 году они взорвали «Фукусиму». На эту тему я даже статью опубликовал в научном рецензируемом журнале.

— Всё-таки взорвали?

— Фактов немерено. Во-первых, Китай об этом заявил сразу после взрыва. Они сказали, что японцы провели неудачное несанкционированное испытание атомной бомбы, чтобы войти в ядерный клуб. Токио же было запрещено после войны входить в ядерный клуб, но целый ряд стран уже нарушили данное предписание.

Во-вторых, немцы и французы объявили, что они зафиксировали радиоактивный выброс. В-третьих, переоблучился там экипаж американского корабля. Суды идут до сих пор, но об этом мало говорят. Судно находилось недалеко от эпицентра. В-четвертых, я привел в своей статье сейсмограммы.

Формально взрывы произошли из-за того, что отказали дизельные генераторы. Военные привезли оперативно генераторы, но их не смогли подключить — разъемы не подошли. Дядя Ваня как делает: обрубает и скручивает концы. А японцы якобы не догадались.

— То есть эта версия не выдерживает критики…

— Разумеется. В мире было всего три крупные аварии, одна из которых произошла по глупости — у американцев. Авария на АЭС Три-Майл-Айленд в 1979 году. Они по дури расплавили свой реактор.

Остальные две аварии являются рукотворными — Чернобыль и Фукусима. У японцев каждый атомный блок дублируется тепловым, поэтому они сразу же переключились. Япония попала в тяжелое финансовое положение и стала просить разрешения включить мощности. Ей разрешили. После «Фукусимы» соглашение Гор — Черномырдин продлили до 2017 года. Закончилось ли соглашение сейчас, не знаю, у меня нет данных.

Отключать дальше можно было либо на Украине, либо в Корее. Но Китай сразу предостерег от того, чтобы бардак устроили на Корейском полуострове. Скорее всего, теперь будут отключать на Украине.

— В смысле — остановят атомные станции?

—Да, на Украине 52% атомной генерации электроэнергии.

— А оставшийся уран вывезут в США?

— Ну конечно. Сборка на Украине осуществляется американской компанией Westinghouse, а уран чей в этих сборках?

— Российский уран.

—Естественно. Поэтому с Украиной никак не разберемся. Надо сказать им: если Порошенко не уберете завтра, значит уран из России больше не будет поставляться. Никто догадаться до этого не может. Тупые все. Якобы Westinghouse поставляет Иран, у которой в США ни одной центрифуги нет… (улыбается). Весь уран из России. Все просто, если людям мозги не парить.

— Здесь понятно. А зачем США ударили по Японии?

— У Америки 100 блоков: 50 блоков работали за счет обогащенного урана из Краснокаменска, а оставшиеся 50 — из ядерных боеголовок. Когда бомбы перестали утилизировать, 50 блоков в США пришлось бы останавливать. И в Японии как раз 50 блоков. Вот японские блоки и остановили.

— Японцы тоже в России закупают уран?

— По Японии надо отдельно смотреть. Могу сказать лишь, что на долю России приходится до 50% мирового рынка урана. К примеру, Англия и Франция сидят на своем уране. Сейчас же Макрон заявил, что сворачивает атомную энергетику. Потому что Китай лапу на Африку уже наложил. Франция уран получает из Африки. У Пятой республики более 72% атомной электрогенерации. Там вообще катастрофа грядет, потому что из Африки французы через некоторое время уран уже не получат…

— Возвращаясь к Украине… Я правильно понимаю, что цель гражданской войны там тоже связана с атомной энергетикой?

—Чтобы иметь повод в будущем остановить атомные электростанции. Чтобы сослаться на тамошний бардак — якобы это всё хулиганы сделали, не какие-то там власти. Я уже массу писем написал на эту тему, чтобы не останавливали реакторы путем расплавления активных зон. Потому что это будет кошмар. Надеюсь, взрывать не будут, как в Японии.

— Давайте на простом языке: что значит «расплавление активных зон»?

— Как было на американской АЭС Три-Майл-Айленд. Я предлагаю им остановить реакторы по причине выхода из строя парогенераторов. Мы в 1980 годах их все заменили, они массово выходили из строя — там был дефект. Изготовить их Украина нигде не сможет, потому что на Западе другая технология, а у нас промышленность тоже развалили. «Атоммаш» уже такого количества не сделает, его разломали.

Не знаю, будут ли они это делать. Я слишком сильно это озвучил. Если произойдет, то всем станет понятно, что акция заранее спланирована.

— Останавливать придется в любом случае?

— Придется. Потому и творится бардак на Украине. Кроме того, Крым. Почему мы его взяли? Сами что ли взяли? Детский сад. Китай готовил свой инфраструктурный охват. Интенсивно в Краснодарском крае по-прежнему работает. Опять же, никто не знает, что в 20 километрах от Минска миллионный город находится, населенный китайцами.

— В 20 километрах от Минска есть миллионный город, населенный китайцами?

—Да, и никто якобы не знает про это. Китайцы мне сами говорили, что планировали от Минска торговый маршрут через южную и восточную Украину, собирались строить в Крыму два глубоководных порта. Как только Янукович подписал с ними это соглашение, нам было приказано взять Крым.

— Кто нам приказал взять Крым?

—Не знаю, даже не догадываюсь (улыбается)… Обычно банкомат приказывает.

— Хотите сказать, что имел место договорной «матч»?

—Нет. Договорной подразумевает участие двух сторон на равных правах. Это был приказ. На самом деле ситуация крайне серьезная, и она уже на подходе.

— Что думаете по поводу решения Трампа выйти из ядерного соглашения с Ираном?

- С начала века я говорю, что никто Иран не тронет. Все борются с обогащением урана и никто якобы не знает, что бомбу делают из плутония.

Как получать плутоний: под трибуной стадиона реактор собрал, графит и уран. Навалил природный уран, которого у иранцев до чертовой матери, и графит. Выделил потом плутоний и сделал бомбу. Если человеческих жизней не жалко, там особо и технологий не надо создавать — смену отработал и помер. Даже особый завод не обязательно строить. Так что бомба у Ирана давно есть.

— С какого примерно года?

— Грубо говоря, с 2000 года. Если бы Иран тронули, он бы немедленно ударил по Израилю ядерным оружием. Цель находится рядом. Я с иранцами беседовал на эту тему, они приезжали к нам. Спрашиваю их: «Ну что, где бомба у вас лежит?». Они хихикают в ответ.

— Зачем тогда Трампу этот спектакль?

— Парить же мозги людям надо. Кроме того, дело в том, что плутониевая бомба грязная, она светит очень сильно. Плутоний же из реактора. А урановая бомба, если его выделять из природного урана, — чистая. Поэтому, если есть чистый уран, как его ввезти в страну с целью ядерного терроризма — золотые кольца понаделал, зубы, браслеты. Потом это дело переплавил и изготовил бомбу. Чистый уран можно просто возить. Вот он чем опасен.

— А полоний возможно безопасно и компактно возить?

— Его совсем чуть-чуть требуется. Это не уран, которого требуется 20−25 килограмм. Полония нужны миллиграммы. Положил в ампулу и провез. Как сейчас с Украиной? Об этом надо орать. Потому что начнут плавить активные зоны, что потом делать будем? Туда же после не подойдешь вообще. А Китай на Украине планировал создать зерновую житницу. Поэтому он туда и лезет. И Европу отгородить собирается, которую надо все равно от органики отключать. Куда деваться? Пик по всем видам органики уже прошли. Уже надо сокращаться с 2020 года.

— Вы утверждаете, что авария на АЭС в Чернобыле была срежиссирована в ЦК КПСС. Есть доказательства?

—Не знаю точно, из ЦК или другого ведомства. Но в ЦК сидел человек по фамилии [Георгий] Копчинский. Он работал на чернобыльской станции, а потом его перевели в ЦК. Проводился эксперимент. Чтобы взорвать АЭС просто затянули эксперимент, тогда реактор долго стоял и отравился. Это все понятно. Важно другое: сначала же пытались сделать аналогичную аварию на ленинградской станции.

— В каком году?

—В 1975-м. Но там масштаб получился небольшой — выброс произошел из одного технологического канала. Реактор не взорвался. И это в Советском Союзе, где был полный порядок. Стали ждать другого момента. Когда все уже созрели, кому было положено это дело, они и взорвали потом Чернобыльскую АЭС.

Причина состояла в том, что США был нужен уран. Если бы СССР продержался ещё немного, то Америка накрылась бы тогда. Однако это было невозможно, поскольку Советский Союз также являлся элитарной системой. Советская элита была дискредитирована, и народ уже ей не поверит.

— Американцы пишут, что Китай через пять лет может обогнать США в области искусственного интеллекта. Это реально?

— Нет, искусственного интеллекта никогда не будет. Основной вопрос состоит в том, чем живое отличается от неживого. Мы пока не понимаем эту разницу. Следующий этап — разум.

Машина никогда не будет живым организмом. Чем разум отличается от всего остального? Он способен верить. Вот машина никогда бы не сделала шаг, который сделал Эйнштейн. Потому что в машине заложен определенный алгоритм и все. Или то, что сделал слуга Фарадея, который открыл электродинамику.

Разум способен поверить и на базе веры создавать новое. Вот поверил в какую-то вещь, начинаешь создавать. Если сходится с ответом результат, значит, возникает наука. Машинного интеллекта не будет. А то, что в Китае уже сейчас самая мощная вычислительная техника в мире, — это факт. Ну, Китай и по ВВП на первом месте.

На чем держится глобальное равновесие? Две точки — Персидский залив и Краснокаменск.

— А в чем состоит значимость Персидского залива?

—Стоит только взорвать там бомбу и накрыть волной местную нефтянку, цены пойдут вверх и Китай накроется, у них нефти мало. А в США нефть есть. Они какое-то время там переживут. Венесуэла, опять же. Всё вокруг энергетики крутится.

— В Венесуэле какие цели у США и Китая?

—Нефть венесуэльскую контролировать.

— Американцы и так ее покупают…

— Ну, пока покупают. А если Китай возьмет всю нефть в свои руки, не будут американцы ее покупать.

— США уже на первом месте в мире по добыче.

— Так это сланцевая нефть. Сланцы может добывать тот, кто печатает ничем не обеспеченную бумагу, которую идиоты разбирают. Сланцевой нефти и газа в Китае гораздо больше, чем в Соединенных Штатах. Но пока у них не существует технологии ее рентабельной добычи. А американцы дотируют — печатают бумагу и идиотам ее раздают. Только за счет станка.

На Украине до чертовой матери сланцев, у нас в России много сланцевой нефти, но ее нельзя добывать — она слишком дорогая получается. А чем дороже нефть, тем более узкий круг покупателей, которые могут ее приобрести. Как только у американцев перестанет работать печатный станок, все закончится, они перестанут добывать сланцевую нефть.

— Что скажете по поводу вулкана Йеллоустоун?

—Это слабая точка США. Туда мегатонную бомбу бросьте, Штатов не будет. С начала XXI века я говорю, что Сахаров — великий человек именно потому, что он предложил сценарий «Посейдон». Подлодка подходит к берегу, ложится и взрывается, ликвидируя все, что надо.

Одна Россия к этому сценарию не уязвима. У КНР значительная часть промышленности расположена на берегу, в США — то же самое, Япония и Европа — вообще смешно. Если в Северном море взорвать, то Европы не будет сразу же. Все, кроме России. Это тоже высший разум предусмотрел. Что Россия не должна быть уничтожена.

— Без бомбы Йеллоустоун не взорвется?

—Это тоже угроза. Сейчас про Йеллоустоун меньше пишут в прессе. Правда, я не знаю, уменьшилось ли число публикаций из-за того, что приблизился данный сценарий. Если США рухнут и начнут делиться на части, то Аляску наши заберут.

Я несколько лет назад был в Анкоридже. Там, кстати, главная улица названа в честь Ленина и памятник стоит. Большая часть населения хочет присоединиться к России.

— А тоннель через Берингов пролив будет?

— Тоннель — уже дело техники. Это зависит от власти, когда люди начнут делом заниматься. Если будет экономически рентабельно, то построят. Там же всего 30 километров. Мост сделать не составит труда. Это копеечные вопросы.

Главный вопрос современности — схемы развития. А сегодня схемы развития — отказ от всяческой элитарности. Куда мы ни пытаемся вступить, везде вылезает этот вопрос. В первую очередь в энергетике. Если дело затянется, то придется серьезные вещи вырубать в энергетике, которые будут сопряжены с большими человеческими потерями.

— Можете привести пример?

- Вот Европу отключат от энергопотребления. Что с ней будет? Вопрос на сообразительность. И туда пришлых сейчас до чертовой матери. Будут резать «ненужное» белое большинство? Будут. Весьма интенсивно. Почему? Потому что сейчас не хотят соображать. Не хотят соображать, значит, будет кровь.

— Вы нарисовали мрачную картину капитализма. Всё так критично?

— Время рентабельности капитализма закончилось. Я про технологический этап. Например, зачем мне Абрамович? Объясните мне. Его нет в сценариях развития.

Сейчас перед человеком стоит задача работать в иррациональной области. Необходимо определиться, в каких еще формах может существовать разум и создавать новые миры. Потому что высший разум создал этот мир. Почему предопределен переход и невозможна ликвидация человечества? Человечество должно достичь потенциала высшего разума.

Тот разум, который создал этот мир, — результат развития человечества за всё время его существования. В иррациональном нет времени. Как не цепляйся за карман, человечество должно научиться создавать миры. Мы никуда от этого не денемся.

— В Бога верите?

— Что значит верю? Я просто знаю. Мир создан по определенному проекту не людьми, а высшим разумом. В терминологии христианства это называется Бог-отец. Я называю Его высшим разумом. Задача человечества — познать его законы и жить по ним.

В области естественных наук это сделано: никто же не прыгает с 10 этажа, не выпрыгивает из автомобиля на скорости 100 километров в час, потому что заранее знает результат. То же самое и в социальных науках.

Дело в том, что метод демократического поиска, когда каждый человек имел право на свое мнение, был до определенного момента рентабельным. А сейчас наступает время, когда нужно создавать социальные законы в связи с тем, что естественные законы мы уже познали. Поэтому следует исходить из фундаментальной аксиоматики, которая заложена в учении Иисуса Христа.

Меня это очень поразило, я же технарь. «Во имя Отца, Сына и Святого духа» — аксиома мироздания. Из этой аксиомы можно построить абсолютно всю науку, в том числе и социальную. В основе мира лежит разум человека, высший разум и иррациональная суть. Так это переводится на современный язык.

— Реально построить мир на основе ненасилия?

— Изменить мир может только насилие, потому что тот, кто нахапал, будет держаться за карман до последнего. Когда будет ликвидирована собственность, тогда и возникнет ненасильственный мир. Это разговор о свободе. А свободной должна быть не толпа, но коллектив, который работает над конкретной задачей. Толпа преступна и бессмысленна. Она орала: «Распни Его!»

Демократия даёт власть толпе и быстро подменяет ее деньгами. Я всегда считал демократию самой преступной формой общественной организации. Альфред Нобель говорил в своё время, что «демократия — стадо идиотов под управлением подонков».

Беседовал Саркис Цатурян

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Любопытно, что после того, как Сталин объявил Фрейда "мелкобуржуазным отродьем", Фрейд в ответ ославил русских большевиков, объявив, что лозунг "Пролетарии всех стран, соединяйтесь!" носит ярко выраженный гомосексуальный характер. После чего Сталин тут же заказал Мухиной гетеросексуальную статую "Рабочий и колхозница" !

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