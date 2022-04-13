Почему донские казаки отказывались заниматься коневодством - даже для себя

Неожиданно, да? Но внезапно - так и есть. Многие донские казаки в конце XIX века считали собственное коневодство нерентабельным.

Это даже не моя аналитика. Вот вам источник - напрямую оттуда, из этого времени. Это статья из журнала "Разведчик" (официального рупора царской армии, рекомендованного Главным Штабом), которая так и называется - "Станичное коневодство в войске Донском". 1896 год, номер журнала - 281. Кто не верит, может найти ее сам...))

Будут большие выдержки, приготовьтесь. От себя добавлять не стану ничего.

"В настоящее время Донские казаки являются на службу частью на собственных доморощенных лошадях (5-8%), частью же на купленных в своих или соседних станицах, и лишь незначительный процент (не более 6%) приобретает их у калмыков из Астраханской губернии.

...Но если взглянуть на существующие цены, то невольно придется призадуматься. Казак-армеец платит за строевого коня от 85 до 140 рублей, гвардеец же - от 130 до 200 рублей и дороже. Приняв во внимание общее обеднение казачества, нельзя не видеть всей трудности для казака расходовать на одного коня такую значительную сумму. В настоящее время уже около 5% выходящих на службу казаков покупают коней заимообразно из страничных сумм.

Приобретение лошадей не только у калмыков, но и у своих станичников, бесспорно, явление нежелательное, так как оно окончательно подрывает и без того ничтожное хозяйство казака.

Согласно "Положения о станичных табунах войска Донского", каждая станица обязана иметь свой станичный табун, состоящий из кобылиц и приплода, принадлежащих жителям станицы, и из жеребцов, принадлежащих войску. Число кобылиц определяется числом служилых казаков, причем на 10 казаков строевого и приготовительного разрядов жители обязаны непременно держать в табуне не менее 4-х кобылиц. Войско же обязано на каждые 15 маток давать жеребца.

Если бы были выполняемы эти требования Положения, то не только казаки не ездили бы в Астраханскую губернию для покупки лошадей, но и смело могли бы свой избыток в конях продавать ремонтерам. В действительности, хотя табуны и имеются в каждой станице, но число маток достигает едва только половины требуемого минимального числа. Войсковое начальство аккуратно дает по одному производителю на 15 кобылиц и настоятельно требует увеличения числа маток. Но увеличение это подвигается крайне медленно. Добровольно пускают маток в табун немногие, и станичным сборам приходится обязывать более зажиточных казаков иметь в табуне маток. Обыкновенно после каждого такого решения сбора к начальству сыпятся просьбы "об избавлении от матки, по бедному состоянию".

В чем же заключается причина такого нерасположения казаков к собственному коневодству? Уход и корм в течение весны, лета и осени для владельцев маток не стоит ровно ничего, так как в это время лошади ходят в табуне, на особо отведенных табунных отводах, под охраной табунной стражи, служба коей считается за действительную; производители же даются войском безвозмездно. Забота казака, следовательно, ограничивается затратой капитала (60-100 рублей) на приобретение матки и в уход за нею и приплодом только в течение зимы. Уход этот для казака нисколько не обременителен, так как матка с приплодом помещается во дворе вместе с упряжной лошадью, а корм у казака всегда есть, как и у всякого земледельца (продавать корм в большинстве случаев некому). Что касается до затраты капитала, то и это не должно смущать казака, так как если его матка будет давать строевых лошадей и плодовых кобылиц (даже и не каждый год), то затрата эта вознаградится сторицею. Все это прекрасно сознают казаки, но тем не менее упорно отказываются от приобретения маток, а понуждаемые к этому начальством - стараются купить кобыл как можно дешевле, лишь бы избавиться от неприятностей. Причин такого отношения к столь полезному делу - станичному коневодству - несколько. Главнейшая из них - неудовлетворительность войсковых жеребцов.

Существующий в войске Донском войсковой конный завод (Провальский) дает станичным табунам лишь около 30% ежегодно требующегося числа жеребцов, остальные жеребцы берутся у частных коннозаводчиков на войсковой Задонской степи. Коннозаводчики эти, пользуясь на льготных условиях войсковой землей, обязаны давать войску для станичных табунов по одному жеребчику от участка (2400 десятин - 60 маток) через каждые три года. Берутся эти жеребчики обыкновенно в трехлетнем возрасте, на год оставляются в войсковом заводе и затем передаются в станичные табуны. Лицам, командируемым для выбора таких жеребчиков, предоставлено право выбирать лучшие экземпляры из всех трехлеток коннозаводчика (коннозаводчику разрешается оставлять лучших трехлеток только для себя).

Казалось бы, что при таких условиях приемщики могли выбрать жеребцов вполне удовлетворительных своему назначению. В действительности выходит не так. Лишь очень немногие жеребчики оказываются годными в производители; большинство же низкорослы (от 2 арш. до 2 арш 1 1/2 верш. и редко выше) и порочны настолько, что не только не могут дать дельного приплода, но и сами зачастую не годны в строй. Результатом таких неудачных выборов является то, что лишь 3-12% от общего числа рожденных в станичных табунах коней годны для службы в первоочередных армейских частях. Вот главная причина нежелания казаков заниматься станичным коневодством." Подпись: Н. Б. Далее в цитируемой статье речь идет о том, что и сами войсковые приемщики не умеют выбирать хороших племенных жеребцов на заводах, что казаки "по невежеству" используют жеребых маток в работе, отчего те дают частые выкидыши, а войсковое начальство этому попустительствует, и о многих других проблемах казачьего коневодства. Блин, ну почему так? Как ни копнешь в глубину историю казачества - так и выясняется, что все у него на самом деле было не слава богу. То сабель нет, то лошадей, то винтовок, и сами казаки вовсе не выглядят лощеными героями с плакатиков. А выглядят они... Ну, мягко говоря, не очень...