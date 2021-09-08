О сравнении нацизма и сталинизма

Вообще-то, европейские парламентарии ничего особенно нового не сказали. Почти полвека назад ученые-обществоведы ввели в оборот понятие "тоталитаризм", подразумевая, что сталинизм и нацизм были двумя разновидностями одного строя.

Советский Союз и демократический Запад отличались разительно и во всем. Помните известную формулу: "Два мира - два образа жизни"?

Зато советский человек 1930-х годов нашел бы в тогдашней Германии (а немец – в сталинском СССР) очень много знакомого. Обожествляемый вождь. Руководящая роль единственной партии. Бутафорский парламент. Всемогущие свирепые "органы". Слежка, доносы, пытки и казни. Вражда к остальному миру и подчеркивание безусловного превосходства всего своего. Постоянная пропагандистская обработка населения, особенно молодежи (юнгфольк-гитлерюгенд/пионерия-комсомол). Массовые демонстрации с изъявлениями преданности и восторга. Красные флаги: у них со свастикой, у нас с серпом и молотом. Пуританская мораль и культ атлетического телосложения. Любовь к бравурным маршам и мрачно-помпезной архитектуре.

Когда кинорежиссер Ромм снял документальный фильм "Обыкновенный фашизм", по большей части состоявший из кадров трофейной хроники, Суслов спросил его: "Михаил Александрович, за что вы нас так не любите? ".

Отправить "на полку" антифашистскую картину, сделанную к 20-летию Победы, было решительно невозможно, но "прокатили" ее быстро, во второстепенных кинотеатрах, без рекламы и широкого обсуждения.

Наверно, нацистских бонз сходство их реальности с большевистской Россией тоже смущало, но устранить его они не могли: оно было не внешним, а сущностным.

Смыслом и целью обоих режимов являлось мировое господство. Подданные обязаны были сплачиваться в борьбе и жертвовать своими интересами, правами, свободой, а если потребуется, и жизнью. Тех, кто не хотел, "учили родину любить" вплоть до высшей меры.

Конечно, имелись и важные различия. Нацисты уничтожали людей по национальному признаку, а большевики - по социальному. Гитлер хотел завоевать существующий мир для немцев, Ленин и Сталин – разрушить его "до основанья" и воздвигнуть на руинах небывалую утопию, исторические параллели которой можно найти разве что в Древнем Египте, Спарте и фантазиях Платона. Гитлеровцы причиняли зло прежде всего другим народам, хотя досталось и немецкому, коммунисты - своему собственному, поскольку до него было проще дотянуться и подвергнуть "перековке".

Мне сдается, официальная Москва хотя бы отчасти тоже сознает, что оправдывать Сталина - не комильфо. На резолюцию ПА ОБСЕ, конечно, отреагировали, но лишь несколько дней спустя, и без воодушевления. Первые лица государства от комментариев воздержались, и от имени МИДа выступил не Сергей Лавров, а министерский пресс-секретарь, и российские СМИ освещали инцидент глухо.

Иногда можно услышать, что нынешние руководители России чуть ли не сталинисты в душе. Думаю, это диссидентское преувеличение. Людям, давно освоившим образ жизни американских миллионеров, сталинские порядки могут только в кошмаре привидеться.

Авторы резолюции особо и не скрывали, что метят не во внутреннюю, а во внешнюю политику Сталина.

Историк Михаил Восленский вспоминал, как однажды в конце 1940-х годов он, молодой сотрудник Совинформбюро, наивно спросил начальника: почему до сих пор засекречены многие документы царской дипломатии аж столетней давности?

"Потому, - ответил тот, - что при всех классовых различиях имеется преемственность методов решения некоторых внешнеполитических задач, и нам нет нужды их раскрывать!"

Российская Федерация сильно отличается и от царской империи, и от Советского Союза, но в том, что касается великодержавности, преемственность налицо.

Начиная, как минимум, с Полтавской битвы, 300-летие которой мы только что отметили, сильная внешняя политика для России всегда была важнее внутреннего развития. Растратив силы, страна не радовалась отдыху, и даже знаменитое горчаковское: "Россия сосредотачивается! " звучало как: "Ужо мы вам! "

На днях на совместной пресс-конференции с Бараком Обамой Дмитрий Медведев говорил о "совместном лидерстве" России и США, от которого "зависит решение мировых проблем".

По мнению спикера Совета Федерации Сергея Миронова, надо "заставить Штаты понять, что у нас есть тоже, простите, сферы влияния, особенно рядом с нашими границами".

Но если освобождение Восточной Европы и Балтии советской армией значило одновременно новую оккупацию и другую разновидность тоталитаризма, то их вступление в ЕС и НАТО – акт исторической справедливости.

Если СССР несет, пусть и не равную с Германией, но существенную долю ответственности за развязывание войны, то Москве надо не о мировом лидерстве и сферах влияния думать, а грехи замаливать.

Создание НАТО в 1949 году имело две цели. Явную – сдерживание СССР. И другую, о которой все знали, но лишний раз предпочитали не говорить: нейтрализацию Германии, установление международного контроля над внешней политикой и вооруженными силами ФРГ, чтобы не допустить возрождения немецкого экспансионизма.

Мне кажется, современные немцы живут лучше и правильнее, чем их предки при Гитлере и при кайзере.

Конечно, они отказались от имперской идеи не добровольно, так что пример не вполне показателен. Но британцы вроде войны не проигрывали, а расстались же со "сферой влияния", над которой, бывало, не заходило солнце. Не без некоторого сожаления на первых порах, но, в общем, спокойно. Просто на каком-то этапе поняли, что империя – скорее бремя, чем удовольствие.

Однако в чем я не сомневаюсь – в том, что Россия по этому пути не пойдет. Теоретически могла бы, но это должна была бы быть "другая Россия".

Так что ждем новых споров, резолюций и заявлений по поводу прошлого – а на самом деле, будущего.

Артем Кречетников

Источник : https://www.bbc.com/russian/interactivity/2009/07/090713_blo...

Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Уважаемые друзья! Кроме перечисленных сходств нацизма и сталинизма необходимо особо отметить , что главным сходством этих режимов являются устроенные ими геноциды ! Как это не чудовищно, но советский режим по данным экономиста Ивана Курганова прямо или косвенно в период от 1917-1991 года унес жизни 110 миллионов человек! Причем большинство этих жертв русские (их более 65 миллиона, что фактически равносильно геноциду) и относятся к периоду правления кровавых диктаторов Ленина и Сталина!

Ведь именно по этой причине сегодня россияне, населяющие самую большую территорию в мире, имеют столь малую по сравнению с другими странами численность населения! Ведь недаром великий русский ученый и общественный деятель Дмитрий Иванович Менделеев в своем труде «К познанию России», всесторонне проанализировав демографическое и экономическое положение Российской империи, предсказывал , что к 2000 году в России должно проживать 600 миллионов человек!

Причем этот геноцид надо признать самым варварским и чудовищным истреблением собственного населения в истории человечества, чем ,собственно, он и отличается от уже признанных геноцидов, в которых турки и немцы уничтожали представителей других национальностей, а не свой народ !

Вместе с тем хотелось бы также коснуться выступления министра иностранных дел Сергея Лаврова , который осудил резолюцию Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, приравнявшую сталинизм к нацизму.В первую очередь хотелось бы посоветовать господину Лаврову выражать свои мысли таким образом, чтобы ни у кого, а особенно у его оппозиции, не возникали бы провоцирующие вопросы!

Уважаемый министр, пока власти России официально не признают, что Советский Союз во Второй мировой войне был не только жертвой агрессии, но и вместе с Германией являлся агрессором и инициатором пересмотра международных границ, то весь прогрессивный мир будет считать и нынешнюю Россию агрессором и недемократической страной, тем более что однозначно сегодняшние власти страны не виноваты в кровавых преступлениях палача народов Сталина, именно из-за которого многие страны и сегодня ополчились на Матушку-Россию и стали недолюбливать все русское!

Не надо также забывать, что именно палач народов Сталин активно содействовал приходу Гитлера к власти, поскольку главным своим противником в европейских странах он считал не фашистов, а социал-демократов, которые своими прогрессивными социальными программами выбивали почву из-под ног европейских коммунистов, что делало невозможным осуществление мировой революции в Германии! Фашистская же диктатура рассматривалась Сталиным как последняя стадия загнивания буржуазной демократии, после которой неизбежна пролетарская революция и поэтому он сделал все возможное , чтобы к власти пришел Гитлер! Вот к чему привела его бредовая тактика разжигания мировой революции в Европе, которая стоила советскому народу миллионы жизней (https://otari.mirtesen.ru/blog/43800388690/)!

И разве после того, как ,например, авторитетные и известные историки из разных стран мира, основательно исследовавшие тему Голодомора 1932-1933 годов, официально признали Голодомор на Украине актом искусственного геноцида против украинского народа, можно удивляться «пламенной любви» украинцев к русскому народу?Однозначно в этом виноват не сам героический русский народ, а в первую очередь кровавый диктатор и садист Сталин!

И разве после того, как россияне в стране величайших гениев выдающимся деятелем всех времён и народов выбрали психически больного педофила, стукача царской охранки, обыкновенного вора и грабителя ,серийного государственного убийцу, устроившему своему народу геноцид, необразованного человека неизвестной национальности, поскольку до сих пор точно не известно, кто все-таки зачал палача народов Сталина(порой кажется, что даже его мать точно не знает, от кого она нагуляла это чудовище ), россиян будут уважать и любить?!

Скажу больше, диктатор Сталин, захватив многие европейские страны, не собирался заканчивать победоносную войну и собирался начать новую войну, но уже против США и всего мира, и обязательно захватил бы его, если бы американцы первыми не сделали бы атомную бомбу!

В этом отношении насколько циничны и неадекватны заявления некоторых деятелей, которые и сегодня считают, что Сталин бескорыстно освободил Европу от фашизма. Безусловно, он это сделал, но одновременно с этим СССР оккупировал эти страны на многие годы, пытаясь навязать им утопический социализм ! А ведь и это лишний раз доказывает, что Сталин , придерживаясь тактики победы мировой революции,согласно разработанному Жуковым и Тимошенко плану операции «Гроза»,готовил наступательную операцию Красной Армии на цели , расположенные в Восточной и Юго-Восточной Европе с дальнейшим продвижения к историческим землям Германии.

Ведь именно поэтому Сталину нужен был пакт Молотова-Риббентропа в первую очередь для разжигания с помощью Германии кровопролитной войны в Европе, чтобы максимально ослабить европейские страны и потом уже оккупировать Европу, навязав ей утопический социалистический путь развития,что ,собственно, и произошло после окончания войны ! Осуществить же подобный заветный и коварный замысел можно было единственным способом –достигнув соглашения с Гитлером, который без страховки на Востоке никогда не напал бы на Польшу ,Францию и другие европейские страны! Причем, сам Гитлер не раз заявлял, что если бы не был заключен пакт с Советским Союзом, он никогда бы не напал на Польшу и тем более на СССР.

Безусловно, Сталин , готовясь к наступательной войне, допустил непростительный пpосчет , pазместив войска, основные запасы матеpиальных сpедств и аэродромы вблизи госудаpственной гpаницы , в результате чего они с пеpвых же часов войны оказались в зоне огневого воздействия пpотивника. Именно этим в первую очередь можно объяснить катастрофические потери в начале войны , поскольку советское военно-политическое руководство ничего не делало для надежной обороны страны. Кроме того, дожидаясь существенного ослабления европейских стран в результате кровопролитной войны с Германией , Сталин опоздал с готовящейся наступательной операцией, в результате чего Гитлер развел бездарного полководца Сталина как лоха и первым напал на СССР !

А может напомнить господину Лаврову страдания жителей многих якобы «освобожденных» европейских стран , которым навязали чуждую им идеологию и которые всячески боролись с советским режимом! На деле все оказалось иначе, поскольку до «освобождения» советскими войсками в европейских странах была цивилизованная рыночная экономика, существовала частная собственность, функционировал малый, средний и крупный бизнес, работали коммерческие банки. После же вторжения Советов европейцы в одночасье лишились всего и подверглись массовым арестам и конфискациям!

Например, тогда только в Румынии по мере коллективизации под репрессии и депортацию попали около 30 тысяч мирных жителей (какая знакомая «воспитательная» сталинская тактика)! В этом отношении поучителен так называемый Мармеладный бунт , возникший в 1953 г. в Германии, когда из-за бездарной и неэффективной советской экономики, возникли проблемы снабжения населения мармеладом – основным настольным продуктом немцев .

И разве мало было пролито крови во время восстаний против ненавистного тоталитарного советского режима, например, в Чехословакии, Венгрии и т.д.? Неужели это можно назвать освобождением, когда тебя , освободив, вновь покоряет «освободитель», ущемляя твои права и насильно отбирая твою независимость ?

А может напомнить сторонникам изувера Сталина как доблестная русская армия царя - батюшки на самом деле освобождала европейские страны? В этом отношении разве можно забыть как французы встречали в 1814 г. Александра I в Париже как царя-освободителя, который освободил, но не оккупировал Францию после победы над Наполеоном !

Единственной же европейской страной, которую после выполнения своей освободительной миссии в сентябре 1945 г. покинули и не оккупировали советские войска была Норвегия, в которой из-за этого до сих пор бережно относятся к памятникам павших советских воинов и стихийно не рушат их — как во многих европейских «освобожденных» странах!

Безусловно, неспособность Сталина здраво оценивать внешнеполитическую ситуацию обошлась СССР по некоторым данным в сорок миллионов человеческих жизней. Несомненно, если бы не череда ошибок и преступлений сталинского руководства, Гитлер или вовсе не решился бы напасть на СССР, или немцы были бы разгромлены далеко от Москвы и многие европейские страны не были бы оккупированы кровавым сталинским режимом! Любопытно, что многие историки считают, что снятие с должности генерала Шапошникова было связано именно с его убеждением в необходимости готовится к обороне страны , а не к наступательной войне!

Говоря о победе в Великой Отечественной, мы почему-то в основном упоминаем Сталина, заслуги которого в этой победе ,безусловно, значительно преувеличиваются.Кстати,в этой войне победил не Сталин, а в первую очередь героический и угнетённый им советский народ, который этот кровавый изверг не перестал уничтожать даже после завершения этой кровопролитной войны!

Хотя о какой победе можно говорить, сравнивая собственные потери с потерями врага(как не парадоксально, но на одного убитого немца приходилось три и более советских солдата).В этом отношении поучительны слова царского генерала Деникина ,эмигрировавшего в США «Однозначно, начав борьбу не против большевизма, а против самой России, фюрер уже с самого начала был обречен на поражение»!

Господин Лавров! Исходя из всего вышесказанного, полагаю, как бы сегодня фальсификаторы истории не пытались бы скрыть все кровавые преступления палача народов Сталина им это никогда не удасться сделать, поэтому ,на мой взгляд, власти страны должны окончательно и официально признать все эти преступления кровавого сталинского режима !Особенно это ясно чувствуешь, когда стоишь у мемориала жертв сталинских репрессий, многие их которых к тому же посмертно реабилитированы!Разве это не кощунство , когда ставишь памятник жертвам незаконных кровавых репрессий и одновременно не возлагаешь ответственность на государственного преступника — главного виновника этих жертв, а также геноцида советского народа!

Именно поэтому на родине тирана, в Грузии, «благодарные» соотечественники, полностью разобравшись в преступной деятельности тирана , уничтожившего весь цвет грузинской интеллигенции, снесли главный памятник Сталина в городе Гори, выбросив его на «свалку истории»!

Вообще же, обеление режима кровавого диктатора Джугашвили должно приравниваться к преступлениям против человечности! Как тут не вспомнить слова отважной поэтессы и патриота своей страны Анны Ахматовой «То, что Сталин издох собственной смертью – позор для его современников». Господи, спаси и благослови Матушку-Россию !

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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