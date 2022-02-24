 Почему в 1807 году возмущенный русский народ и европейцы рисовали странные карикатуры на Александра I и Наполеона

"Встреча в Тильзите". Английская карикатура неизвестного художника, 1800-е годы.

Плюсы соглашения:

1) Белостокская волость стала частью Российской империи;

2) Бонапарт гарантировал, что не станет помогать Швеции в конфликтах с Россией, тем самым дав карт-бланш на присоединение Финляндии к РИ (1809 г.);

3) Наполеон обещал прекратить помощь Турции в Русско-турецкой войне (1806 – 1812 г.г.);

4) Французский император хотел полностью ликвидировать государственность Пруссии, но Александр потребовал, чтобы она хоть в усеченном виде, но сохранилась;

5) Наполеон и Александр поделили Европу на зоны влияния. Франции отошла западная часть, России – восточная;

6) РИ получила необходимый ей мир, так как отсутствовали финансы на войну (Англия и Австрия обещанную помощь не дали). Ведь численность армии Наполеона почти в два раза превышала российскую: 180 тыс. против 100 тыс.

Вот только Бонапарт пошел на данные уступки не просто так.

Тайные пункты договора:

1) Париж и Петербург стали союзниками и теперь должны были оказывать друг другу всяческую военную помощь;

2) Россия присоединилась к экономической блокаде Британских островов и отказалась от торговли с Англией, хоть та и являлась важным торговым партнёром.

Кроме того, наша страна должна была обязать еще ряд государств прекратить торговлю с Британией;Ионические острова и бухту Каттаро передали под контроль Франции. Тем самым блистательные победы Ушакова и Синявина над турками свелись на нет.

Имелись и негативные последствия мира: а) Российская империя официально признала все завоевания Наполеона; б) Была сломана Вестфальская международная система, которая сложилась ещё в 1648 году; в) Ликвидация законно созданных государств и создание искусственных стало мировой нормой.

Кулон с изображением "лучших друзей". Работа неизвестного русского умельца.

Отношение в России к Тильзитскому миру.

Верхушка российского общества и простой люд крайне раздражительно и даже гневно отнеслись к договору между Александром и Наполеоном. Хоть территориальные потери отсутствовали, но по большому счету Россия войну проиграла и вынуждена была следовать пожеланиям французов. Теперь хозяином положения являлся Наполеон. И именно он диктовал Александру свою волю.

"… Тильзитский мир произвёл в сердцах какое-то неизъяснимое, мрачное уныние. Народ великий дорожит более славою отечества, чем собственным спокойствием и мнимою безопасностью". "Воспоминания о жизни и деяниях графа И. А. Каподистрии". Автор А. С. Стурдза, Москва 1864 г.