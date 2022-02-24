 Почему в 1807 году возмущенный русский народ и европейцы рисовали странные карикатуры на Александра I и Наполеона

"Встреча в Тильзите". Английская карикатура неизвестного художника, 1800-е годы.
Плюсы соглашения:
1) Белостокская волость стала частью Российской империи;
2) Бонапарт гарантировал, что не станет помогать Швеции в конфликтах с Россией, тем самым дав карт-бланш на присоединение Финляндии к РИ (1809 г.);
3) Наполеон обещал прекратить помощь Турции в Русско-турецкой войне (1806 – 1812 г.г.);
4) Французский император хотел полностью ликвидировать государственность Пруссии, но Александр потребовал, чтобы она хоть в усеченном виде, но сохранилась;
5) Наполеон и Александр поделили Европу на зоны влияния. Франции отошла западная часть, России – восточная;
6) РИ получила необходимый ей мир, так как отсутствовали финансы на войну (Англия и Австрия обещанную помощь не дали). Ведь численность армии Наполеона почти в два раза превышала российскую: 180 тыс. против 100 тыс.
Вот только Бонапарт пошел на данные уступки не просто так.
Тайные пункты договора:
1) Париж и Петербург стали союзниками и теперь должны были оказывать друг другу всяческую военную помощь;
2) Россия присоединилась к экономической блокаде Британских островов и отказалась от торговли с Англией, хоть та и являлась важным торговым партнёром.
3) Ионические острова и бухту Каттаро передали под контроль Франции. Тем самым блистательные победы Ушакова и Синявина над турками свелись на нет.
Имелись и негативные последствия мира: а) Российская империя официально признала все завоевания Наполеона; б) Была сломана Вестфальская международная система, которая сложилась ещё в 1648 году; в) Ликвидация законно созданных государств и создание искусственных стало мировой нормой.
Кулон с изображением "лучших друзей". Работа неизвестного русского умельца.
Отношение в России к Тильзитскому миру.
Верхушка российского общества и простой люд крайне раздражительно и даже гневно отнеслись к договору между Александром и Наполеоном. Хоть территориальные потери отсутствовали, но по большому счету Россия войну проиграла и вынуждена была следовать пожеланиям французов. Теперь хозяином положения являлся Наполеон. И именно он диктовал Александру свою волю.
"… Тильзитский мир произвёл в сердцах какое-то неизъяснимое, мрачное уныние. Народ великий дорожит более славою отечества, чем собственным спокойствием и мнимою безопасностью"."Воспоминания о жизни и деяниях графа И. А. Каподистрии". Автор А. С. Стурдза, Москва 1864 г.
До этого 15 лет, с 1792 года Россия входила в различные коалиции. Всего их к тому времени было четыре. И все они преследовали цель задавить Французскую революцию и восстановить в Париже власть короля, чтобы революция не расползалась по континенту. И вот вчерашний враг стал лучшим другом и союзником, а Англия – "лучший друг" до этого, стала врагом. Теперь же из-за блокады Англии, основного торгового партнера, помещики, купцы и российский бюджет несли огромные убытки.
Подобная зависимость тяготила русское общество, оно считало, что Тильзит хуже и позорнее Аустерлица. Кроме того, было очевидно, что большая война с Францией в скором времени по причине непомерных амбиций Наполеона неизбежна."Свидание императоров в 1807 году", автор – некто Вольф.
Карикатуры.
Пылая гневом и не имея возможности из-за цензуры критиковать открыто, в обществе стали рисовать карикатуры на Александра, где он почти всегда был изображен вместе с Бонапартом. На шаржах императоры, как правило, либо обнимались, либо танцевали в паре. Поводом послужило то, что император Александр чрезмерно восхищался гением Наполеона и гордился дружбой с ним. И вполне естественно, что это заметили.
Также причиной недовольства стала встреча правителей один на один на плоту посреди реки Неман. Ну и то, что в начале встречи два императора, вчерашние враги, горячо обнялись, что сильно задело современников. Третий фактор: Александр жил на французской территории в Тильзите, где императоры практически не разлучались, и почти во всём шёл Наполеону на уступки. По рукам ходили и европейские газеты с сатирическими рисунками на Александра и Наполеона. Ведь многие аристократы и просто богатые люди из России уже тогда предпочитали отдыхать в Европе, откуда привозили сомнительные карикатуры.
Так или иначе, громкая победа в войне 1812 года смыла позор Тильзитского мира, что в своём стихотворении отметил А. С. Пушкин:"Тильзит!.. (при звуке сем обидномТеперь не побледнеет росс)".
Справка: Тильзит – маленький городок, ныне находящийся на территории Калининградской области под названием Советск.
Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :
Что касается внешней политики Александра l,то именно из-за его некомпетентности Россия в 1812 году понесла такой материальный урон, от которого еще несколько лет не могла оправиться.Многие российские историки однозначно доказывают , что эту войну развязала именно Россия, а не Франция! Эту концепцию поддерживают крупнейшие историки эпохи Александра I: директор Института российской истории РАН Андрей Николаевич Сахаров и Николай Алексеевич Троицкий, которые утверждают, что Отечественную войну 1812 года развязал не французский император Наполеон, а фактически Александра I.
Русский царь еще в октябре 1811 году отдал приказы о выступлении в поход всем русским армиям, которые стояли больше года на границе с герцогством Варшавским. Однако после отказа короля Пруссии Фридриха Вильгельма III принять участие в войне против Наполеона Александра I не решился напасть на Францию. Кроме того, Александр I не решился тогда напасть на Наполеона, поскольку знал, что у него тогда фактически не было победоносных генералов, поскольку все русские генералы проигрывали Наполеону: Кутузов в 1805 году, Багратион в 1807 году.
Вместе с тем союз с Россией, не имеющей геополитических разногласий с Францией, против Англии всегда оставался внешнеполитической доктриной Наполеона. Только при содействии России он мог рассчитывать на мирное завершение континентального конфликта и успешную борьбу с Британией, которая являлась главным соперником Франции.Война 1812 года ничем не отличалась от антифранцузских коалиций, которые вели европейские страны с 1792 года с целью восстановления во Франции дореволюционных порядков.
Защищая завоевания революции, французская армия, преследуя русско-прусские силы, постепенно дошла до бывшей польско-российской границы.И тут Александр I был вынужден пойти на Тильзитский мир, условия которого он не хотел выполнять и продолжал готовиться к новой войне, поскольку ненавидел и завидовал Наполеону, который был кумиром всей Европы. Не забывал шизоидный Александр I и того, как он после поражения под Аустерлицем бежал с поля боя и свита нашла его под деревом в слезах и страдающего диареей...
О серьезности намерений Наполеона красноречиво свидетельствуют многие факты.Например, 18 июля 1800 года он предложил императору Павлу безвозмездно вернуть 6732 пленных российской армии, включая 130 генералов и штаб-офицеров; более того, он распорядился вернуть им оружие и выдать новые мундиры за счет французской казны. Позже, уже после возвращения России в стан противников Франции, он все равно продолжал проводить намеченную политику, практикуя столь же широкие жесты (в том числе после разгрома русских под Аустерлицем и Фридландом, когда Наполеон приказывал прекратить преследование).
Для современников не было тайной, что к убийству Павла, вступившего в дружеские отношения с Францией, была причастна Англия. Несмотря на это, Александр же изменил внешнеполитическую доктрину своего «предательски убитого» отца и начал затяжную борьбу с Наполеоном. Именно он был главным инициатором конфликта 1812 года.Таким образом, Англии все же удалось поссорить Россию со своим стратегическим и геополитическим противником Францией. Именно из-за борьбы за чужие интересы царя упрекал Карамзин в своем произведении «Записке о древней и новой России».
Интересно, что вначале Наполеон намеревался дойти только до Смоленска, однако остановить преследование русской армии означало бы для французов серьезное политическое поражение в глазах Европы. Немаловажно также, что если бы Наполеон намеревался полностью покорить Матушку- Россию, то он в первую очередь захватил бы ее столицу Санкт-Петербург! Вместе с тем, если бы эта война была оборонительной для России – русские бы не стали преследовать французов до самого Парижа. Тогда многие , включая Кутузова, были против. Правда он был против не из-за того, что хотел сберечь армию, а потому что, проиграв всё что можно, но вдруг оказавшись «спасителем отечества», ему совершенно не нужны были новые поражения.
Действительно ,Наполеон ещё раз разбил русскую армию под Лютценом и Бауценом весной 1813 года, но Кутузова к этому времени уже устранили.Важно отметить, что западные губернии империи (Литва, прибалтийские земли) встретили Наполеона с распростертыми объятиями. Примечательно, что в украинских и белорусских областях, недавно присоединенных к России, простое население встречало европейцев как освободителей, надеясь на воссоединение Речи Посполитой.
С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !
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