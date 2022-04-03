9 отвратительных привычек людей Средневековья, о которых неловко вспоминать

Страшное, темное, дикое — почему-то именно такие ассоциации возникают у людей на слове «Средневековье». Да, до современных устоев и комфорта им было далеко, но изобретательность и базовые понятия о жизни помогали людям выжить даже в такое непростое время. Была ли сплошная антисанитария в Средние века? Неужели они никогда не мылись? Носили ли белье или даже не думали начать ухаживать за телом и здоровьем? Посмотрите сами на обычный уклад жизни средневековых жителей. Рождение детей

Фото: DR

Церковь отрицала любое, даже врачебное вмешательство в процесс деторождения. Считалось, что на все воля Божья — необходимое иногда кесарево сечение делать строго воспрещалось. Рожали женщины обычно не в самых приятных условиях: никаких удобств, уксус вместо обезболивающего. Если вставал выбор о спасении либо матери, либо ребенка, церковь всегда была на стороне последнего. Если же младенец погибал еще в утробе, то его крестили прямо в матери с помощью специального крестильного шприца — так вероятность, что его душа попадет в рай, была выше. Кормление новорожденных

Фото: DR

Женщина часто отказывалась кормить своего ребенка грудью — считается, что так организм будет дольше восстанавливаться в репродуктивном плане, а средневековая дама хотела в очередной раз быстрее забеременеть.

В богатых семьях принято было нанимать кормилиц — крестьянок, которые параллельно с ребенком хозяйки кормили еще и своего собственного. Гигиена

Фото: DR

Несмотря на истории о полном отказе от ванн, люди даже в Средние века понимали, что гигиена важна. Купаться согласно официальному документу о чистоте следовало зимой и весной. Горячая вода считалась опасной — поры раскрывались, появлялся шанс заразиться чем-нибудь и умереть. А вот долгое купание, считалось, вообще приводило к смерти. Те, кто мог себе позволить, мылись дома с личных ваннах, а те кто победнее предпочитали общественные бани. Уход за волосами

Фото: DR

Женщины очень следили за состоянием своей шевелюры. Для блеска и мягкости наносили на волосы различные масла и даже делали маски из жира, соли и ячменя. Считалось, что так волосы будут лучше расти. Нижнее белье

Фото: DR

Обычно нижнее белье могли позволить себе только очень богатые женщины или мужчины: выбора тканей, тем более деликатных, тогда не было. А трусы, брюки и все прочее и вовсе считалось признаком мужской силы. Так что большую часть времени женщинам приходилось обходиться без белья. Уход за зубами

Фото: DR

Чистили не щеткой, а куском льняной ткани — натирали им зубы и десны. Пасты использовали самодельные, обычно их готовили из угля или соли, чего-то с абразивными частицами, и добавляли отдушину в виде мяты, корицы или муската. Дезодоранты

Фото: DR

Вместо антиперспиранта и духов использовали маленькие засушенные букетики пахнущих цветов. Их вешали на шею, надевали на запястье или просто подносили к носу, чтобы не чувствовать “ароматов” толпы. Туалетные дела

Фото: DR

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