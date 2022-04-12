Кольцо Хюррем-султан - где оно сейчас

Это довольно простое, на наш современный взгляд, но красивое ювелирное украшение стало знаком любви Хюррем и Сулеймана. Оно их обручило.

На протяжении сериала это кольцо пытались у Хюррем украсть — Махидевран считала, что оно должно было принадлежать ей. Один раз у нее это получилось, но пришлось вернуть. Второй раз Махидевран случайно нашла кольцо, оброненное Хюррем, и спрятала. Но потом опять-таки тайно вернула. И в третий раз кольцо Хюррем ее покинуло после спланированного Хатидже её похищения. Это кольцо обнаружил Сулейман на месте, где произошло нападение на его любимую.

Хюррем нашлась, кольцо султан ей вернул. Но самое интересное произошло дальше — это история кольца после смерти его владельцы. Его у мертвой Хюррем выкрала ее невестка Нурбану. А потом мы это кольцо видим уже в продолжении сериала у Сафие-султан — невестки Нурбану. Она передает его Кёсем-султан в знак того, что она — самая сильная женщина Османской империи сейчас.

Можно сказать, что это кольцо стало символом власти, так называемого женского султаната в Османской империи.

Но к сожалению, вся эта история с кольцом — не более чем выдумка сценаристов сериала «Великолепный век», красивая легенда. В исторических документах никакой информации об этом нет. Так что, оригинал кольца можно не искать. Да и не могло в те времена быть такого изысканного украшения с идеальной огранкой. Оно — работа современных ювелиров.

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