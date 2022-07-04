Был самым тяжелым бойцом в мире (почти 400 кг), но выиграл только 1 бой по ММА

Сегодня поговорим о человеке, для которого фитнес, бодибилдинг и ЗОЖ всегда были чем-то чуждым. И это сыграло с ним злую шутку. Эммануэль Ярборо в Книге рекордов Гиннесса числился самым тяжелым единоборцем на планете и спортсменом в целом.
Добряк с мечтой о спорте
Гигант с лицом ребенка при росте в 203 сантиметра весил в зрелом возрасте от 268 до 397 килограммов. Ярборо выступал по четырем видам единоборств – смешанные поединки, борьба, сумо и дзюдо. Большинство людей со столь аномальной массой десятилетиями ведут малоактивный, сидяче-лежачий образ жизни.
Эммануэль был создан для сумо, не для ММА
Ярборо был исключением из правила – с самого детства он восхищался спортсменами и мечтал быть на них похожим. Именно спорт позволил ему хоть как-то бороться с лишними килограммами. Когда в 15 лет вес Эммануэля достиг почти 170 кг, он с фанатизмом занялся борьбой и дзюдо.
В борьбе Ярборо стал обладателем титула All American в супертяжелом весе, в двух категориях. В дзюдо его наилучший результат – серебряная медаль на чемпионате Соединенных Штатов Америки.
Жена Мэнни следила за его здоровьем больше, чем он сам
Поединки в ММА
Но широкой публике Эммануэль стал известен в качестве бойца ММА, хоть и провел всего три профессиональных поединка.За колоритную внешность он получил от зрителей прозвище Человек-гора (официальное "второе имя" – Мэнни).
Первый бой состоялся в 1994 году. В тот период бои ММА еще напоминали бои без правил, где сходились бойцы самых разных стилей и габаритов. Поединок с каратистом среднего веса длился меньше двух минут – тот измотал Человека-гору и отправил в нокдаун.
Такими были смешанные поединки в 90-х
Эммануэль был по-детски огорчен и четыре года не выходил в ринг, однако успел за это время стать чемпионом мира по сумо.
Вернувшись в смешанные поединки в 1998 году, он бился уже с борцом – и вышел победителем. Ярборо буквально лег на противника, задавил его своим весом и провел удушающий. Но наиболее запоминающимся поединком Мэнни в ММА стал бой с оппонентом весом 75.5 кг. Сам Ярборо весил 270 кг.
Увы, феноменальная масса не сделала Мэнни звездой ММА
Разница в весе почти два центнера – такого противостояния в ринге на тот момент еще не видели! В этот раз габариты Человека-горы снова не помогли: более быстрый соперник почти издевался над ним, еще и завершив поединок в партере.
Безжалостный враг – лишний вес
После этого Ярборо поставил бойцовскую карьеру на паузу. Без тренировок и турниров он стал стремительно набирать вес и достиг своих рекордных 397 килограммов.Мэнни мечтал быть бойцом, а не просто крупным мужчиной
Штанги, гантели, турники, фитнес – ко всему этому Эммануэль относился негативно, заниматься не хотел даже после советов врачей. К сожалению, сердце не справилось с аномальным весом, и жизнь Мэнни оборвалась, когда ему был всего 51 год (в 2015-м). Знакомые Эммануэля говорили, что это был добрейший, отзывчивый человек, всегда готовый помочь окружающим.
А вы знали об этом?
Норвегия - одна из тех "продвинутых" стран мира, где наряду с мужчинами, тянут на общих основаниях армейскую лямку и женщины. Наряду с Израилем, КНДР и Малайзией. В Норвегии просто считается, что оба пола абсолютно во всем должны быть равны. В том числе в деле защиты Родины. Норвегия со своим призывом женщин в армию даже в НАТО такая одна! Такое вот гендерное суперравенство... В армии Норвегии дамы исполняют ровно те же задачи, что и мужчины. Проходят ровно такую же подготовку в тренировочных лагерях. При этом, в отличии от многих других ВС, в Норвегии солдаты разных полов не просто рядом служат, но еще и живут, едят, спят, моются, ночуют, по сути в одних и тех же казармах! В одних и тех же спальнях!
Уважаемые друзья! Если вам понравилась статья — поставьте лайк и ,пожалуйста, подпишитесь на канал.
Рекомендую также прочесть:
Почему на Руси не здоровались через порог https://otari.mirtesen.ru/blog/43566889409/
Ваше мнение для меня важно. Буду весьма благодарен за ваши комментарии!
Свежие комментарии