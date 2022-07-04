Был самым тяжелым бойцом в мире (почти 400 кг), но выиграл только 1 бой по ММА

Сегодня поговорим о человеке, для которого фитнес, бодибилдинг и ЗОЖ всегда были чем-то чуждым. И это сыграло с ним злую шутку. Эммануэль Ярборо в Книге рекордов Гиннесса числился самым тяжелым единоборцем на планете и спортсменом в целом.

Добряк с мечтой о спорте

Гигант с лицом ребенка при росте в 203 сантиметра весил в зрелом возрасте от 268 до 397 килограммов. Ярборо выступал по четырем видам единоборств – смешанные поединки, борьба, сумо и дзюдо. Большинство людей со столь аномальной массой десятилетиями ведут малоактивный, сидяче-лежачий образ жизни.

Эммануэль был создан для сумо, не для ММА

Ярборо был исключением из правила – с самого детства он восхищался спортсменами и мечтал быть на них похожим. Именно спорт позволил ему хоть как-то бороться с лишними килограммами. Когда в 15 лет вес Эммануэля достиг почти 170 кг, он с фанатизмом занялся борьбой и дзюдо.

В борьбе Ярборо стал обладателем титула All American в супертяжелом весе, в двух категориях. В дзюдо его наилучший результат – серебряная медаль на чемпионате Соединенных Штатов Америки.

Жена Мэнни следила за его здоровьем больше, чем он сам

Поединки в ММА

Но широкой публике Эммануэль стал известен в качестве бойца ММА, хоть и провел всего три профессиональных поединка.

За колоритную внешность он получил от зрителей прозвище Человек-гора (официальное "второе имя" – Мэнни).

Первый бой состоялся в 1994 году. В тот период бои ММА еще напоминали бои без правил, где сходились бойцы самых разных стилей и габаритов. Поединок с каратистом среднего веса длился меньше двух минут – тот измотал Человека-гору и отправил в нокдаун.

Такими были смешанные поединки в 90-х

Эммануэль был по-детски огорчен и четыре года не выходил в ринг, однако успел за это время стать чемпионом мира по сумо.

Вернувшись в смешанные поединки в 1998 году, он бился уже с борцом – и вышел победителем. Ярборо буквально лег на противника, задавил его своим весом и провел удушающий. Но наиболее запоминающимся поединком Мэнни в ММА стал бой с оппонентом весом 75.5 кг. Сам Ярборо весил 270 кг.

Увы, феноменальная масса не сделала Мэнни звездой ММА

Разница в весе почти два центнера – такого противостояния в ринге на тот момент еще не видели! В этот раз габариты Человека-горы снова не помогли: более быстрый соперник почти издевался над ним, еще и завершив поединок в партере. Безжалостный враг – лишний вес После этого Ярборо поставил бойцовскую карьеру на паузу. Без тренировок и турниров он стал стремительно набирать вес и достиг своих рекордных 397 килограммов. Мэнни мечтал быть бойцом, а не просто крупным мужчиной Штанги, гантели, турники, фитнес – ко всему этому Эммануэль относился негативно, заниматься не хотел даже после советов врачей. К сожалению, сердце не справилось с аномальным весом, и жизнь Мэнни оборвалась, когда ему был всего 51 год (в 2015-м). Знакомые Эммануэля говорили, что это был добрейший, отзывчивый человек, всегда готовый помочь окружающим.