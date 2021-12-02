9 признаков, что партнер стал чужим

Почти все пары переживают кризисы. Одним удается их преодолеть и сохранить привязанность, другие расстаются. Иногда охлаждение бывает временным и можно все исправить, но в некоторых случаях лучше уйти, чем продолжать отношения через силу.

Одинаковых отношений не бывает, одни любят друг друга всю жизнь,другие расходятся. Так бывает, что притяжение исчезает у кого-то через годы, а у кого-то скорее. Мы погружаемся в рутину, ощущение застоя рано или поздно приводит к отчуждению.

Конечно, хотелось бы, чтобы все было «как раньше». Чтобы бабочки в животе и невозможно разомкнуть объятия. Это высшая точка притяжения, когда буквально не можешь жить без этого человека. Но проходит время, и партнер перестает казаться привлекательным. Возможно, вы спрашиваете себя: что случилось?

Пока вы росли как личность и чего-то достигали, отношения только крепли, потому что вы учились новому и приобретали опыт вместе. Но и в этом случае можно стать чужими. Однажды вы просто почувствовали, что прежней близости уже нет. Любить нелегко, универсальных решений не бывает. Но надо разобраться, что между вами происходит, тогда станет ясно, как быть дальше. За настоящую любовь стоит бороться, надо понимать, какие признаки говорят о возможности разрыва.

1. Вас все раздражает. Раньше вам нравилось, как они прихлебывают суп или бегут обниматься, но сейчас действует на нервы каждая мелочь: манера смотреть, одеваться, разговаривать. Не скрываются ли за раздражением более глубокие причины?

2. Думаете о других. Например, нравится коллега или приятель. Когда думаете о них, в животе порхают бабочки, и эти мысли совсем не хочется прогонять. А вот нынешний партнер уже неинтересен. Возможно, человек просто наскучил, нервируют его привычки или вы просто отдалились друг от друга. Но с вашим либидо все в порядке, просто конкретно к этому человеку вас больше не тянет.

3. Не понимаете, что в нем нашли. Думая о первой встрече, не можете понять, почему человек показался привлекательным, почему обратили на него внимание. Итак, пришло время разобраться, куда делись чувства. Надо же с чего-то начать, правда? Попробуйте немного покопаться в памяти, вспомните, чем партнер когда-то вас привлек?

4. Выводит из себя каждое слово партнера. Как только он открывает рот, вы заранее ожидаете, что прозвучит очередная глупость, пусть даже ваши мнения совпадают. Такое эмоциональное напряжение говорит о том, что вы готовы вычеркнуть человека из жизни и не хотите знать, что он думает.

5. Вы не скучаете по нему. Вначале, когда приходилось расстаться на день, вы не могли дождаться встречи. Сейчас можете уехать на несколько дней или недель, и ни разу не вспомнить о человеке, не узнать, как он поживает. Если вы не скучаете в разлуке, это может означать, что вместе вам делать нечего.

6. Вам все больше времени хочется проводить врозь. Обычно в парах все наоборот, но вы предпочитаете отстаивать право на личную жизнь. Время идет, дистанция между вами увеличивается. Это не признак здоровых отношений, вам хочется попрощаться.

7. Не видите партнера в будущем. Вначале будущее без него казалось невозможным, с ним были связаны все помыслы и стремления. Теперь не считаете нужным сообщать о планах и не нуждаетесь в одобрении. Готовы уйти, остался последний шаг.

8. Вы избегаете общения. Раньше вы звонили каждый день и рассказывали, чем занимались и что интересного произошло. Теперь делиться не хочется ничем. А за советом вы скорее пойдете к кому-то другому. Этот больше не тот, к кому вы обратились бы в первую очередь, он стал последним в списке. Откровенность предполагает близость, а раз ее нет, разрыв не за горами.

9. Вам не весело вместе. Когда-то вы падали со смеху от удачных шуток, но сейчас с трудом изображаете улыбку. Это сигнал, что притяжение исчезло, искра погасла. Если человеку не удается вас рассмешить, зачем сохранять отношения? Чувство юмора — огромный плюс, возможно, за это вы полюбили партнера.

Иногда мы не уверены в ощущениях и не можем разобраться, что они означают. Если чувствуете, что партнер становится чужим, вам есть о чем поговорить.

Источник : https://otnosheniya.temaretik.com/2358171354515114727/

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