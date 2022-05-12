Откуда появилось выражение «Сирота казанская» и как оно связано с Иваном Грозным

Каждый хотя бы раз в жизни слышал крылатое выражение «Сирота казанская». Обычно так говорят о человеке, который прибедняется, прикидывается несчастным, чтобы пробудить в окружающих жалость и сочувствие. В толковом словаре Владимира Даля о данном выражении говорится следующее:

«Казанский сирота» — плут, прикидывающийся бедняком, от бывших мурз казанских». Из толкового словаря В. Даля

Взятие казанского ханства Иваном Грозным

И в данном определении есть намек на происхождение фразы. Мурзами (в переводе с персидского «принц») называли аристократов в Казанском ханстве и других тюркских государствах. В 1552 году русский царь Иван IV Грозный захватил Казань, и большая часть земель перешла под власть государства Российского.

Поверженным князьям из Казани не оставалось ничего иного, как принять новые реалии, и постараться завоевать доверие нового правителя. Многие из них не хотели терять титулы и состояние, другие же стремились к высоким должностям, почестям и наградам, а третьи хотели получить богатые дары, которые Иван Грозный обещал татарам, решившим принять православие.

Когда казанских князей представили царю, они вели себя униженно, очень скромно, всячески пытались угодить. Кто-то жаловался на жизнь, кто-то на отсутствие богатства.

Такое поведение мурз и породило устойчивое выражение «Сирота Казанская».

"Царь Иван Васильевич Грозный". В. Васнецов. 1879 год

Есть и другая менее радужная версия происхождения фразы, но она так же связана с именем Ивана Грозного и его крутым нравом. Согласно ей, когда царь захватил казанские земли, большинство взрослого населения было перебито, остались лишь старики и дети. Сирот приказано было пристроить в крестьянские и знатные семьи, где их и называли «сирота казанская».

Согласно еще одной версии, оставшимся без родителей детям приказано было скитаться по миру и рассказывать людям о победе русского царя. Грязные, голодные и оборванные они ходили по поселениям и жили подаянием, их и называли в народе «казанскими сиротами». "Взятие Казани Иваном Грозным" Г. И. Угрюмов. XVIII век "Взятие Казани Иваном Грозным" Г. И. Угрюмов. XVIII век Также существует предположение о том, что после захвата казанских земель войсками русского царя на улицах города осталось много сирот, просивших милостыню. В это время появились и не слишком добросовестные люди, лишь притворявшиеся обездоленными оборванцами ради подаяния. Интересный факт: существует и еще одна версия происхождения крылатого выражения, согласно которой приехавшей в Казань императрице Екатерине II был оказан очень радушный прием. Знатную особу одарили богатыми подарками, и Екатерине стало так неудобно, что она почувствовала себя казанской сиротой, о чем и сообщила приближенным. Правда, такое объяснение происхождения выражения не столь популярно, как версии, связанные с именем Ивана Грозного.