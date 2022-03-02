Безымянный палец без кольца: почему вы не хотите замуж

Ты уже сломала не один каблук на свадьбах подружек и не знаешь куда деться от сочувственных взглядов старших родственников.

Так вышло, что с законным браком пока не сложилось. Но самое интересное, что тебя это совершенно не беспокоит.

Это нормально — потому что тебе есть чем заняться и без подготовки к свадьбе.

Ты независима

Тебе не нужна пресловутая каменная стена, о которой мечтали героини фильма «Москва слезам не верит». Ты вполне справляешься сама со сломанными посудомоечными машинами, оплатой счетов (в том числе ресторанных) и сбором шкафа из Икеи. В наши дни с заменой перегоревшей лампочки справляются даже первоклассники, а все трудные и непонятные работы вроде установки смесителя или сборки нового дивана выполняют специально обученные люди. И ты достаточно зарабатываешь, чтобы оплатить их труд.

Тебе некогда

Ты делаешь карьеру, получаешь второе высшее, собираешься поехать волонтером в Тибет, чтобы там учить английскому деревенских детей, осваиваешь плетение на коклюшках, португальский, итальянскую кухню или планируешь трип по Южной Америке по следам юного Че Гевары. Конечно, правильно выбранный муж никакой бурной деятельности не помеха. Но вот как-то пока не до него и даже не до его поисков.

Тебе не нравится его семья

Даже удивительно, как у этого сборища странных людей мог родиться такой славный мальчик. Если на правах подружки можно запросто не следовать их семейной традиции ездить на дачу каждую субботу в шесть утра (и на другие закидоны тоже внимания не обращать), то жене отвертеться от всего этого вряд ли получится. В некоторых семьях статус невестки — это зеленый свет для потока поучений, как нужно правильно жить, стирать ковры вручную, вытирать пыль на люстре и не перечить. Боже упаси с этим всем породниться!

Тебе не нравится он

То есть, конечно, нравится. Он отличный парень, с ним весело. Но, положа руку на сердце, ты не уверена, что готова провести остаток дней и чинно стареть именно с ним. Ты ещё рассматриваешь варианты и будешь рассматривать до тех пор, пока не случится озарение, как в сказках: «Вот он!». Или пока не надоест.

Это дорого

Платье, лимузин, ресторан, отель и куча других ожидаемых и непредвиденных расходов - на «свадебные» деньги может примерно месяц ни в чем себе не отказывать небольшое африканское государство. Да и ты сама можешь выучиться на кого-нибудь полезного в Лондоне, купить новую тачку, живого коня (вдруг надо!) или пару месяцев валяться сарделькой на карибском побережье со стаканом мохито в зубах. Ну, или можно в один день нарядиться в неудобное платье-торт, послушать женщину в костюме из шторы про ячейку общества и накормить ужином несколько десятков дальних родственников, которых видишь впервые в жизни. Все такое вкусное, что бы выбрать?

Ты туда не хочешь

Вот так просто. И для взрослого человека в здравом уме и трезвой памяти этого аргумента вполне достаточно. Может, тебе пока больше нравится ходить на свидания. Может, вам с бойфрендом и так нормально, и вы оба не очень понимаете, зачем уведомлять государство, что вы вместе спите. Может, тебе жаль денег на свадьбу. Любой вариант подходит: пока нет весомых аргументов «за» — в регистрации брака отказать (и в ответе на вопрос «Почему ты не замужем?» — кстати, тоже).

Источник : https://otnosheniya.temaretik.com/2416913170235132444/b

Уважаемые друзья! Обязательно подписывайтесь на сайт, ставьте лайки и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть:

Священник, который думал о монашестве, но Господь указал иной путь https://otari.mirtesen.ru/blog/43056956822/

Сбылись ли прогнозы Ленина, Энгельса, Коллонтай и Троцкого о будущем (https://otari.mirtesen.ru/blog/43212237031/)