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Интересные, странные и необычные исторические факты

Канадский писатель и аэрокосмический инженер Эндрю Рейдер (Andrew Rader) — фанат истории. Он настолько увлечён этой темой, что даже создал учётную запись в Twitter, чтобы делиться самым странным, необычным и интересным историческим контентом, с которым он сталкивается.

Его страница с подходящим названием "Странная история" (Weird History) регулярно знакомит подписчиков с интересными фактами, которые обычно не встретишь в учебниках. Некоторые из них предлагаем вашему вниманию в этом посте.

Интересные, странные и необычные исторические факты


1. Единственный сохранившийся храм в древнегреческом стиле находится в Армении (Гарни)

Интересные, странные и необычные исторические факты


2. Отклонённые проекты Эйфелевой башни

Интересные, странные и необычные исторические факты

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3. Испытания истребителя Messerschmitt Bf 109 в аэродинамической трубе

Интересные, странные и необычные исторические факты


4. Класть еду между ломтиками хлеба придумал лорд Сэндвич, командующий британским флотом во время революции

Интересные, странные и необычные исторические факты


5. Штаб-квартира Национального совета по рыболовству Индии

Интересные, странные и необычные исторические факты (27 фото)


6. Вторым по величине потребителем взрывчатых веществ в мире после армии США является компания Disney

Интересные, странные и необычные исторические факты


7. 700-летний дом в Ираке, высеченный в скалах

Интересные, странные и необычные исторические факты


8. Юный скучающий принц Чарльз во время коронации Елизаветы II в 1952 году

Интересные, странные и необычные исторические факты


9. В городах-курганах Миссисипи жили десятки тысяч жителей — больше, чем в любом городе США до 1800 г.



Интересные, странные и необычные исторические факты


10. Первый ноутбук, Osborne, 1981 г.

Интересные, странные и необычные исторические факты


11. Нёрдлинген — немецкий город, построенный внутри метеоритного кратера возрастом 14 миллионов лет

Интересные, странные и необычные исторические факты


12. Возможно, самые великие умы человечества, собравшиеся в одном месте (Международная конференция физиков Solvay, 1911 г.)

Интересные, странные и необычные исторические факты


13. Как люди 1900-х годов представляли жизнь в 2000-х годах: прогулки по озеру с помощью воздушных шаров.

Интересные, странные и необычные исторические факты


14. Существо, похожее на Йоду, появилось более 500 лет назад в средневековых писаниях (XIV в.)

Интересные, странные и необычные исторические факты


15. На каждом томе собрания сочинений "Взлёт и падение Римской империи" изображается постепенно разрушающаяся колонна.

Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2362596849211673065/i

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