Святой Давид Гареджийский: жизнеописание, чудеса, дни памяти

Святой Давид Гареджийский - известный христианский монах, считается учеником Иоанна Зедазнийского, который пришел в Иверию из Антиохии, чтобы проповедовать веру в Христа. Считается одним из тринадцати сирийских отцов, основателем грузинского монашества. В этой статье мы приведем его жизнеописание, расскажем о чудесах, которые с ним связаны, а также о днях памяти святого.

Обстановка с христианской верой в Грузии

Святой Давид Гареджийский появился в Грузии по повелению Божией Матери. В эту страну он пришел в середине VI века из Сирии в компании с преподобным Иоанном Зедазнийским в числе дюжины его учеников.

Первоначально святые отцы поселились неподалеку от Мцхеты, на горе Зедазени. Спустя три года Иоанн отправил своих учеников и сподвижников в разные уголки Грузии, чтобы проповедовать христианское учение. Давид вместе со своим учеником Лукианом обосновался на горе Мтацминда, лежащей в окрестностях Тбилиси.

К тому времени Грузия уже была два века, как крещена святой Ниной. Но на протяжении всего этого времени она испытывала сильное давление со стороны Персии, постоянно подвергалась опустошениям из-за нашествий персов, некоторое время находилась на осадном положении. Первоначально персы пытались мечом вытравить христианскую веру, затем стали действовать хитрее.

Повсюду они принялись насаждать маздеизм, то есть огнепоклонство. Купцам и ремесленникам, которые принимали эту религию, предоставлялись всевозможные льготы и поощрения.

В результате доходило даже до того, что капища огнепоклонников, размещали около входов в христианские храмы. В связи с этим появлением отцов-сирийцев в Грузии некоторые даже называют вторым крещением страны, так как к тому времени положение христианской веры сильно пошатнулось.

Рождение камня

Поселившись неподалеку от Тбилиси, грузинский святой Давид Гареджийский начал регулярно выходить к местным жителям, наставляя их на путь христианства. Как правило, он каждый четверг спускался с горы в город, чтобы обращать грузин обратно в лоно церкви. Многие последовали за ним.

Огнепоклонники, естественно, были недовольны таким положением вещей. Тогда они подкупили павшую девицу, чтобы она оклеветала Давида, назвав его виновником в том, что она стала падшей женщиной.

Жители вызвали святого Давида Гареджийского в суд. Лицом к лицу он встретился с этой девушкой, прикоснулся к ее чреву посохом и спросил, является ли он отцом. Оттуда раздался голос, который ответил, что нет, а затем назвал истинного виновника падения девушки. После этого на глазах у изумленной толпы она родила камень.

Это удивительное чудо надолго осталось в памяти местных жителей. А сам святой Давид Гареджийский в память о небесном заступничестве попросил у Господа открыть целебный источник на горе, где он обосновался. К нему до сих пор приходят женщины со всей страны, которые страдают от разнообразных гинекологических заболеваний.

Жизнь в глуши

После этого происшествия Давид вместе со своим учеником покинули окрестности Тбилиси и отправились на юго-восток. Они обосновались в пустынной местности под названием Гареджи. Здесь монахи выкопали в горе кельи для себя и поселились в них.

Со временем вокруг них начали появляться другие отшельники, желавшие молиться Богу рядом со святым Давидом Гареджийским в Грузии. В результате обосновалась знаменитая до сих пор Давидо-Гареджийская лавра.

Паломничество в Святую Землю

Незадолго до своей смерти Давид отправился в Святую Землю для поклонения. Оказавшись уже на горе, с которой открывался вид на Иерусалим, святой вдруг заявил своим спутникам, что недостоин ступать на те места, в которых бывал Спаситель.

Вместо этого он попросил за него помолиться у Гроба Господня, а сам взял три камня, сложил их в свою котомку и вернулся обратно.

В это время к иерусалимскому патриарху явился ангел, который передал, что возлюбленный Богом Давид забрал всю благодать этого места, велев снарядить за ним скорохода, который забрал бы обратно два камня у преподобного.

Так и произошло. Третий камень Давид принес в свою лавру, он в ней хранится до сих пор. В настоящее время камень находится в сокровищнице Троицкого кафедрального собора грузинской столицы.

Преподобный Давид умер 20 мая 605 года, в Вознесение. Эта дата и считается днем его памяти.

Кашвети

С именем святого связывают происхождение церкви Кашвети, которая сегодня расположена в центре Тбилиси. Она была построена с 1904 по 1910 год по проекту архитектора Леопольда Бильфельда, который основывался на средневековом соборе Самтависи.

Согласно житию святого Давида Гареджийского, именно на этом месте подстрекаемая язычниками женщина обвинила его в том, что беременна от него. Давид же в ответ заявил, что ее неправота станет очевидной, когда родит она камень. Так и произошло, после чего это место получило название "кашвети", которое происходит от двух грузинских слов со значением "рожать" и "камень".

Церковь святого Давида

В самом Тбилиси, на пантеоне Мтацминда, расположена одна из главных православных святынь страны - храм святого Давида Гареджийского.

Она была построена в период с 1859 по 1871 год. Освящена в честь христианского сподвижника VI века. В честь этого здесь ежегодно отмечают грузинский церковный праздник под названием мамадавитоба, который посвящен основателю грузинского монашества.

Отмечают его в день памяти святого - в первый четверг по Вознесении Господнем. Центральные мероприятия проходят в Тбилиси, а также на горе, где расположена пещера старца, а также источник, появление которого местные жители связывают с преподобным.

Источник бьет неподалеку от церкви, его вода считается целебной. Верующие убеждены, что она помогает избавиться от бесплодия. На северной стене храма большое количество небольших камней, которые прикрепляют для исполнения желания.

С 1929 года в церкви существует пантеон, на котором хоронят выдающихся людей Грузии, среди которых известные артисты, писатели, ученые.

Мужской монастырь

Связан с именем этого святого и одноименный мужской монастырь. Это целый комплекс пещерных монастырей, относящихся к VI веку приблизительно в 60 километрах от Тбилиси в районе грузино-азербайджанской границы.

Главным из них считается лавра святого Давида, расположенная на северном склоне горы. Это древнейший монастырь всего комплекса, основанный одним из тринадцати сирийских отцов в естественной пещере Гареджа.

В IX веке в окрестностях этого места были сооружены трапезная и Преображенская церковь. После этого монастырь не раз страдал от нашествий чужеземцев. В XI веке его разграбили сельджуки, а в XIII в. - монголы. В начале XV столетия он был сильно разорен Тамерланом, а еще примерно через век персидским шахом Аббасом I.

Первые попытки восстановить монастырь начал предпринимать царь Теймураз в конце XVII века. Фактически его возрождением считается 1690 год, когда его настоятелем стал преподобный Онуфрий Мачутадзе. Ему удалось восстановить монастырь в старых правах, вернуть ранее принадлежавшие ему земли, возвести крепостные стены для защиты от врагов, построить трапезные.

В XVIII веке монастырь вновь подвергался многочисленным нападениям и разорениям, затем интерес к нему пропал после появления светских и духовных школ в различных городах Грузии. Вспомнили о нем только во времена советского застоя. Сюда было проведено электричество, подведена дорога, построены несколько домиков для монахов.

Именно здесь хранятся святые мощи Давида Гареджийского. Православные грузины отмечают, что за долгие века своего существования монастырь многократно подвергался нападениям и разрушениям, но все-таки сумел выстоять, сыграв важную роль в духовном развитии Грузии.

Путь до монастыря

Этот знаменитый монастырь, который сегодня превратился в популярное место у паломников, расположен в 45 километрах к югу от Сагареджо по извилистой дороге. Чуть ближе - около 30 километров - он от Гардабани, но этой дорогой редко пользуются, потому что она сильно разбита, и времени на ее преодоление вы можете потратить значительно больше.

Раньше из Тбилиси в Гареджи ходили автобусы, но сейчас их отменили. Можно доехать на маршрутке до Сагареджо, а оттуда вызывать такси непосредственно до монастыря. С некоторыми таксистами можно договориться доехать до храма прямо из Тбилиси.

В 13 километрах от этого святого комплекса находится поселок Удабно, что с грузинского языка дословно переводится как "пустыня". До него ведет асфальтированная дорога, но добраться можно только на личном транспорте.

Из Сагареджо заказать такси до монастыря можно приблизительно за 35 лари. За эти деньги вас отвезут туда-обратно, учитывая два часа ожидания.

В 2014 году появился автобус из Тбилиси, который отправляется ежедневно. Сесть на него можно в районе площади Свободы в 11 часов утра, на улице Пушкина. Стоимость проезда составляет 25 лари. За эти деньги вас доставят до монастырского комплекса, а через три часа отвезут обратно. По дороге автобус делает одну остановку в кафе "Оазис-Клаб". Рейс работает только в туристический сезон, примерно до середины октября.

Территориальный спор

Из-за того, что часть монастырского комплекса расположена на территории Азербайджана, между двумя этими странами на протяжении многих лет продолжается территориальный спор.

Грузинские монахи, которые живут на постоянной основе в монастыре, считают все частью плана, разработанного еще в советское время с целью поссорить между собой грузин и азербайджанцев.

Грузинские власти неоднократно отмечали, что желали бы разменять эту территорию, так как она представляет большое историческое и культурное значение для страны. Однако официальный Баку отказывает из-за стратегического расположения высот, заявляя, что данный вопрос даже не рассматривается.

Как вымаливают детей?

С давних времен считается, что святой способен помочь, если женщина долго не может забеременеть. В этом случае ей следует обратиться с молитвой к святому Давиду Гареджийскому.

Для этого совсем не обязательно отправляться в далекую Грузию. Регулярно соответствующие молебны совершают в храме Троицы Живоначальной на Грязех в Москве, где есть сразу две иконы святого Давида Гареджийского. Одна из них, содержащая частицу его мощей, хранится в алтаре. Ее выносят оттуда только на время молебнов, посвященных преподобному. Вторая икона с житийными клеймами помещена в большом резном киоте у левой стены самого храма.

На молебен святому Давиду Гареджийскому в храме в Москве верующие собираются каждый понедельник в 18 часов. В основном, это женщины, как молодые, так и пожилого возраста. Некоторые приходят с мужьями. Всех их объединяют просьбы, связанные с помощью в рождении ребенка. Вот о чем молятся святому Давиду Гареджийскому.

На эти молебны приходят не только москвичи, но и люди из разных уголков страны. Приезжают даже из соседних стран. Отмечается, что в Грузии очень ценят этого святого, почитая его сразу после Георгия Победоносца и равноапостольной Нины.

Молитва святому

С соответствующей молитвой следует обращаться к христианскому святому Давиду Гареджийскому. О чем молятся ему, вам теперь известно. С такими просьбами к нему каждую неделю приходят несколько десятков человек.

О, всесветле, богохвальне авва Давиде, святче Божий! Ты силою благаго Законоположителя явился еси нам, кознями лукавого связанным и обуреваемым, яко наставник в покаянии и помощник в молитве. Того ради дано тебе много даров благодати и чудотворения, разрешения грехов наших и прегрешений оставление, болезней исцеление и диавольских наветов отгнание. Темже твоею отеческою милостию в богоцарственном разумении, многотрудными молитвами и моленьми твоими, наипаче же непрестанным твоим заступлением о нас, да возставит Господь Бог ны, во грех впадшия, силою Своею непобедимою на всякаго видимаго и невидимаго врага, дабы благодаряще совершая святую память твою, желанием возжелали мы покланятися Превечному Богу в Троице Единому, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Как попасть в храм?

В Москве храм живоначальной Троицы на Грязех расположен по адресу: улица Покровка, дом 13.

Если вы добираетесь до святого места на общественном транспорте, то лучше всего воспользоваться метро. Доехать следует до станции "Тургеневская" или "Чистые пруды".

Отсюда нужно выходить к памятнику Александру Сергеевичу Грибоедову, а после проехать на любом трамвае еще две остановки в сторону храма.

Еще один вариант: доехать до станции метро "Китай-город". Оттуда выйти на улицу Маросейка и пройти по левой стороне пешком около десяти минут.

Источник : https://religiya.temaretik.com/2256836799767776045/

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