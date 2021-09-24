Как теоретики заговора доказывают свою идею о плоской Земле

Среди множества теорий конспирации иногда появляются такие, что противоречат здравому смыслу уж слишком явно.

Среди таких находится и теория о том, что наша Земля на самом деле является не шарообразной (если уж быть совсем точными, то форма Земли - геоид), а плоской.

Серьезные претензии

Время от времени теоретики заговора требуют к себе внимания научной общественности и обижаются, что их «неопровержимые» доказательства не принимаются всерьез.

Как же можно игнорировать настолько явные доказательства плоскости Земли, как попытки измерить искривление ее поверхности с помощью уровня (ватерпаса)?

Ниже представлены основные доказательства (и их опровержения) теории о плоскости Земли, которыми чаще всего пользуются ее ярые приверженцы.

Органы чувств

Сообщество теоретиков плоской Земли утверждает, что доказательства плоскости Земли могут быть получены из различных аспектов науки и философии. Самый простой и неопровержимый способ – полагаться на органы чувств, чтобы понять характер реальности, которая нас окружает.

Приверженцы этой теории конспирологии полагаются на исключительно эмпирический метод получения информации, то есть они верят только в то, что видят собственными глазами, слышат собственными ушами, трогают, нюхают и так далее.

Эмпирический подход кажется вполне разумным выбором, если исключить тот факт, что органы чувств человека крайне ненадежны, а сами люди очень легко поддаются чужому влиянию. Наука еще в период ее становления пришла к выводу, что невозможно использовать эмпирический метод в научных целях, не понимая его ограничения.

Если бы мы верили только в то, что можем видеть, слышать и пощупать, нам бы пришлось отказаться от беспроводного интернета, который полагается на невидимые радиоволны. Что уж говорить об электромагнитных полях, вирусах и микробах?

Но я не вижу искривления!

Еще один популярный аргумент, который только доказывает ограничение органов чувств человека и ограничение интеллекта некоторых представителей нашего вида.

Плоская Земля так выглядит, потому что мы являемся крошечными созданиями на поверхности планеты, размеры которой огромны.

Однако если вы хотите лично убедиться, что Земля не является плоской, просто поднимитесь на холм или на верхушку небоскреба, а еще лучше, прокатитесь на воздушном шаре - и вы лично увидите, как расширяется горизонт.

Основания облаков плоские

Иногда сложно поверить в то, какие идеи приходят в голову людям, пытающимся оправдать свои странные идеи.

Одно из главных «доказательств» того, что Земля является плоской – плоские основания кучевых облаков. Чтобы опровергнуть это, можно использовать любимый метод «теоретиков» – эмпирический.

Да, у некоторых облаков действительно плоские основания. Но у других – нет. И это не зависит от искривления Земли.

Плоское основание кучевых облаков связано с изменениями уровня давления и температуры в атмосфере. Водяной пар может конденсироваться только ниже определенной температуры и может подниматься вверх на тысячи метров (особенно в теплые дни). Когда это случается, воздух расширяется, и происходят перепады давления.

Движение Солнца

Наука может легко доказать, что Земля вращается и что другие планеты не могут вращаться вокруг нее. Но, по-видимому, все математические и даже эмпирические доказательства передвижения планет по орбите вокруг Солнца не достаточно хороши для приверженцев теории плоской Земли. Они же видят собственными глазами, как Солнце движется по небу, пока Земля стоит не шелохнется под их ногами, значит, движется не наша планета, а Солнце. В таком случае и визуальные иллюзии не являются картинками в формате Jpeg.

Представляете, что случится с приверженцами исключительно эмпирического метода получения данных, когда они окажутся у окна поезда в тот момент, когда на параллельных путях соседний поезд начнет движение в противоположную сторону.

Бедфорский эксперимент

В 1838 году президент Общества Плоской Земли провел эксперимент в Бедфорской долине в Англии. Он установил в конце долины флаг и утверждал, что с помощью телескопа мог увидеть этот флаг на расстоянии 10 километров, что оказалось бы невозможно, будь Земля шарообразной формы.

Тут даже сложно начать опровергать этот «факт»! Приверженцы теории плоской Земли отказываются верить доказательствам, представленным космическими агентствами, фотографиям со спутников, утверждениям космонавтов, уравнениям физиков и математиков, объяснениям астрономов, но зато с удовольствием доверяют одному-единственному эксперименту, описанному уже давно умершим англичанином, который был заведомо на их стороне.

Если уж эти теоретики так любят эмпирический метод, то специально для них в органы чувств стоило бы включить здравый смысл.

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