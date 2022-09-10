Юмор в исламе: какие 6 запретных тем для шуток существуют у мусульман

Не зря говорят, что восточная и западная цивилизации абсолютно не похожи. Это выражается во многих культурных и этнографических аспектах. В том числе, это касается и юмора - у мусульман к нему очень строгое отношение. Шутки там не запрещены, мусульмане любят и умеют посмеяться над собой, но далеко не все они проходят «цензуру» Корана. Какие же "приколы" считаются у мусульман "табу".

Нельзя шутить над патриотическими чувствами человека

Высмеивать любовь к родине, а также другие народы, при этом ставя их в унизительное положение, мусульманам запрещено. Национализм неприемлем как и в их священной религии, так и в шутках. Русские же вряд ли покраснеют, произнося очередную шутку о простодушии чукчей или пылкости кавказцев.

Нельзя шутить о браках и разводах

Мусульмане верят, что даже в шутку заикаться о разводе не стоит, ведь он тут же станет более чем возможным: «В трёх вещах серьезность и шутка равнозначны: брак, развод, и возвращение разведённой» (Абу Дауд, ат-Тирмизи). Чего нельзя сказать о наших соотечественниках, пристрастия к «семейному» юмору у нас не отнять.

Нельзя в шутку пугать другого человека

Вероятно, каждый из русских рано или поздно успеет побывать героем какого-нибудь розыгрыша. Прятать вещи, пугать ложными сообщениями от начальства — всё это уже давно вошло в «золотой фонд» нашего юмора. В исламе приводить своего ближнего в замешательство с помощью уловок не принято: «Пусть никто из вас не берёт даже палку своего брата ни в шутку, ни всерьёз! А тот, кто взял палку своего брата, пусть вернёт её ему» (Ахмад, ат-Тирмизи).

Нельзя использовать злые шутки

У кого из русских в детстве не было обидных прозвищ? А кто из нас не смеялся, когда наш товарищ случайно упал или потерял что-то ценное? Среди мусульман вы не встретите тех, кто будет смеяться над чужими неудачами и уж тем более физическими недостатками. Выказывать своё превосходство, обесценивая других, им не подобает. Ведь мусульмане верят, что сами могут пострадать от того, что высмеивают в других людях.

Нельзя шутить над грехом

Если для русских измена может быть поводом для шуток, то в исламе тема супружеских отношений под запретом. Также презрение заслужит и тот, кто попытается использовать в своих анекдотах пошлый юмор или нецензурную брань. Сравнивать с русскими здесь даже не приходится, чего только стоит особая роль бранных слов в нашей культуре.

Нельзя сплетничать даже в форме шутки

В исламе сплетни не разрешены ни в каком виде, анекдоты, в основе которых лежат ничем не обоснованные слухи, вряд ли смогут кого-то рассмешить: «Горе тому, кто рассказывает что-либо и при этом лжёт, чтобы насмешить людей. Горе ему, горе ему!» (Абу Дауд, ат-Тирмизи). У русских же многие шутки строятся как раз на «перемывании косточек» кому бы то ни было, ведь проигнорировать чужие недостатки или курьёзные случаи мы вовсе не в силах.

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А вы знали об этом?

Как известно целый ряд сказочных героев существовал на самом деле. В этом списке особенно выделяется Белоснежка, чья сказочная судьба практически полностью повторила жизни реальной девушки. Самое невероятное, до сих пор существует замок, в котором жила девочка, ставшая прототипом Белоснежки, а волшебные предметы из сказки, включая говорящее зеркало, туристы могут увидеть и сегодня. Девочка, чья жизнь легла в сюжет знаменитой сказки Братьев Гримм, жила в Баварии в городе Лор-на-Майне.

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