Депортация или геноцид Сталиным героического чеченского и ингушского народов ?

Одним из самых трагичных дней в истории чеченцев и ингушей считается 23 февраля 1944 год, когда началась операция «Чечевица». В этот трагический день вооруженные солдаты стали врываться в дома людей, давая им два часа на сборы. Разрешалось взять с собой минимум вещей, а оставшееся имущество порой разграблялось и уничтожалось, после чего людей загружали в грузовые машины, и везли на железнодорожную станцию.

Накануне депортации сильный снег завалил дороги и люди не могли выбраться из горной местности, что сильно затягивало операцию, поэтому многих просто убивали на месте. Вблизи Галайн-Чожского озера в процессе депортации было расстреляно и брошено в озеро 600 детей, женщин и стариков. В больницах калек и больных на стационарном лечении нелюди в военных мундирах убивали прямо на месте, не щадя ни детей, ни женщин, ни стариков.Так в центральной урус-мартановской больнице, где в общей сложности набралось 72 больных, всех живьём сбросили в овраг и засыпали мусором. После сбора основной массы депортируемых, началась кровавая и беспощадная охота за оставшимися и прячущимися жителями.

Их находили везде: в опустевших домах, на дорогах, в окрестностях сёл, в оврагах и т.д.. Полностью озверевшие сталинские палачи подрывали депортируемых на минах, сжигали, топили, травили.

Пригодные для употребления продовольственные припасы сжигались, а вместо них разбрасывалась отравленная пища, жертвами употребления которой становились преимущественно голодные дети.

Разве прогрессивное человечество может забыть и простить чудовищные злодеяния в чеченском селении Хайбах,в котором по горькой иронии судьбы был колхоз имени Берия, и в котором

700 жителей были заперты в колхозную конюшню и строение было подожжено.Когда же под натиском людей ворота конюшни рухнули, обезумевшая толпа детей, больных, стариков, беременных женщин, хлынула наружу, где их стали расстреливать не каратели СС, а куда более свирепые и жестокие сталинские душегубы!

И сегодня, смотря кадры об этом жутком злодействе, заснятом на киностудии в Грозном фильме "Приказано забыть" (рабочее название - "Пепел"),трудно без содрогания и жалости смотреть на эту зверскую расправу! К сожалению, из-за боязни развязывания национальной розни в связи с неимоверным сталинским варварским злодейством фильм был запрещен к прокату в России!

Физически уничтожался не только народ, но и его культурные ценности.Например, в Шатойском районе было подорвано 200 культурных объектов. В Грозный со всех концов республики свозились древние рукописи, религиозно-философские трактаты, древние манускрипты из библиотек, которые сжигались в центре города. В горах уничтожались этнографические памятники, кладбища, сотни тысяч надгробных стел.

В лютые февральские морозы почти полмиллиона человек были выгнаны из своих домов, погружены в вагоны для скота и отправлены на смерть в степи Казахстана.В таких условиях депортируемым пришлось провести целый месяц в пути, в результате чего от голода, обморожения и разрыва мочевого пузыря(поезд останавливался редко и возможности сходить в туалет просто не было) в вагонах погибли полторы тысячи человек.Тела умерших не позволяли хоронить, их просто выбрасывали прямо из вагонов, а некоторые обезумевшие родители везли тела своих погибших детей с собой. Железная дорога от Грозного до Казахстана в то время была усыпана трупами людей, которых палач народов и изувер Сталин решил образцово наказать!За время следования родились 60 детей. На новых местах переселенцы оказались без жилья, без средств к существованию и это также стало причиной высокой смертности. За весь период изгнания, погибло около 200 тысяч чеченцев и 30 тысяч ингушей, что почти каждый второй чеченец или ингуш.

Вместе с тем кровавый диктатор Сталин день 23 февраля выбрал намеренно, поскольку именно в этот день произошел кочующий по календарю "Пурим" - еврейский праздник массовых кровавых человеческих жертвоприношений Иегове (Сатане). Поэтому вряд ли Сталин - главный палач-убийца целой страны, или как говорил о нем Гитлер "еврей, ставший тираном народов", случайно выбрал именно этот день !

И после всего этого ужаса, у некоторых псевдоисториков и одурманенных сталинской пропагандой фанатиков поворачивается язык говорить о депортации? Нет господа! Это была не депортация, а обыкновенный геноцид чеченского и ингушского народов, который в 2004 году совершенно справедливо признал Европарламент! Сегодня мало кто в цивилизованном мире верит в советский миф о депортации этих народов, а массовое выселение целых народов считается обыкновенным варварством, которое мог совершить только величайший злодей современности Сталин !Именно поэтому чеченцы и ингуши не только с горечью вспоминают депортацию 1944 года, но и живут этой трагедией по сегодняшний день, постоянно вспоминая своих злодейски убиенных родных и близких! Кроме того, этот геноцид стал сильным ударом для групповой психологии некогда изгнанных народов и впоследствии оказал очень серьёзное влияние на их мировосприятие.

И разве можно оправдать подобное злодеяние, если чеченцев и ингушей не только выселяли и истребляли, но и пытались отобрать у этих народов Родину, раздавая ее земли представителям других народов!Об этом однозначно свидетельствует указ Президиума Верховного Совета СССР 7 марта 1944 года, согласно которому полностью ликвидирована Чечено-Ингушская АССР!На месте районов, населенных чеченцами, был создан Грозненский округ в составе Ставропольского края.Часть территории республики была поделена между Грузией и Северной Осетией. Были репрессированы все ингушские топонимы - их заменили русскими и осетинскими названиями.

Однозначно, если бы не подох величайший злодей современности Сталин ,то эти героические народы однозначно потеряли бы свою Родину и Чечено-Ингушская АССР была бы полностью вычеркнута из истории, не оставив даже следов на карте! Однозначно подобного злодеяния еще не знала история человечества и именно поэтому лживые сталинские пропагандисты , не зная как назвать подобное чудовищное варварство , назвали это почему-то «депортацией»!А ведь под депортацией подразумевается принудительная высылка лица или целой категории лиц в другое государство или другую местность!Обратите внимание, что речь в данной трактовке не идет о выселении целого народа, поэтому это была не депортация, а обыкновенный геноцид народа и что еще хуже ликвидация из истории целого государства!

И разве это не геноцид , когда глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, который в день 72-й годовщины депортации чеченского народа проклял Иосифа Сталина и Лаврентия Берию, официально подтвердил , что во время этой варварской депортации погибли 54% коренного населения Чечни!Его же ингушский коллега Юнус-Бек Евкуров однозначно назвал депортацию геноцидом, а обвинения, выдвигавшиеся против ингушей и чеченцев - ложными!

Любопытно, что в ходе депортации власти столкнулись с одной курьезной дилеммой. Как поступать с некоторыми представителями этих народов, на момент переселения жившим в других регионах СССР? Как ни странно, но «мудрый палач народов» и эту проблему решил свойственной ему подлостью и циничностью,приказав заменить национальности в паспортах чеченцев и ингушей ! Ничего не скажешь – «заботливый» и «всемогущий» вождь, грудью «защищающий» честь и достоинство своего народа!Подробная информация об этой страшной трагедии приводится в книге Авторханова «Убийство чечено-ингушского народа», изданной в 1952 году и ставшей основным источником, разоблачающим во всем мире зловещие преступления сталинского тоталитарного режима!

Единственным вайнахским народом , который избежал выселения, были кистинцы, которых в 1944 году грузинские власти объявили самостоятельным не чеченским этносом, благодаря чему они избежали насильственной депортации. Избежали депортации и бацбийцы – единственный вайнахский народ, исповедующий православие. Причем, их спасло то, что, в отличие от кистинцев, грузинские власти великодушно объявили их грузинами!

В этом отношении любопытно также, почему злопамятный палач народов Сталин не депортировал осетин, которые, судя по изданной в 2019 г. книге Лорса Дарьяльского «Осетины на службе Третьего рейха» активно сотрудничали с фашистами в годы Великой Отечественной войны? Именно этот факт подтолкнул многих историков на то, что Сталин ,видимо, был осетином по отцу и поэтому не решился депортировать своих соплеменников! Вместе с тем непонятно, почему Сталин, например, выселил балкарцев, а кабардинцев почему-то оставил, выселил карачаевцев, а черкесов оставил. Получается, что палач народов считал, что коллаборационизм свойственен только отдельным народностям, хотя уроки Великой Отечественной войны показали обратное .

Неужели столь малочисленные, но гордые и героические народы представляли большую опасность для Великой Державы? Неужели противостоянием кучки, восставших против сталинского произвола людей, можно оправдать эту чудовищную и варварскую акцию? Вместе с тем непонятно, как эти народы могли массово сотрудничать с врагом, если ,например,Чечено-Ингушетия вообще не была оккупирована немцами. Кроме того, военной необходимости в депортации этих народов абсолютно не было, поскольку шел уже 1944-й и вермахт к тому времени был отброшен далеко от Кавказа и необходимости обезопасить свой тыл не было.

Именно поэтому нужно считать абсурдным стремление неадекватных сталинских холуев оправдать этот геноцид тем, что будто бы к 1944 году германское командование разработало план-операции наступления на Северный Кавказ, получивший кодовое название «Римская цифра II».Операция якобы являлась сверхсекретной и была рассчитана на помощь чечено-ингушским националистам в их национал-освободительной войне против СССР и освобождении Кавказа.И разве не абсурд , когда идут ожесточенные бои на западном фронте, а 120 тысяч военных (ведь это же фактически несколько дивизий) занимаются депортацией почти полумиллиона чеченцев и ингушей? Скажу больше, если бы определенная часть чеченцев и ингушей на самом деле активно сотрудничала бы с немцами , даже тогда это не даёт никому право наказывать и переселять весь народ!

Что же касается дезертирства и измены, то может напомнить сторонникам палача народов Сталина как 3.8 миллиона советских солдат сдались немцам в первые 3 месяца войны. Или сторонники депортации забыли предательство целой армии Власова,массовое противостояние казаков, зверства украинских бандеровцев и прибалтийских националистов, ревностно служивших Гитлеру? А может еще напомнить «забывчивым» сталинистам добровольный переход целого полка Ивана Кононова к немцам?

Любопытно, а знают ли товарищи сталинисты, что-либо о небывалом предательстве русских в лице Русской Освободительной Народной Армии, которая к концу 1942 года насчитывала 10 тысяч штыков? Речь идет не о предательской армии Власова, а армии ,которая сформировалась в,так называемой, Локотской республике – одной из первых русских автономий на оккупированной фашистами Брянщине. Удивительно, но она занимала территорию, превышающую по размерам Бельгию и на этой территории проживало 581 тысяча русских предателей своей родины, нанесенный ущерб которых несопоставим с предательством других народов СССР!

Именно эта армия советских предателей должна была подавлять партизанское движение на подконтрольных ей территориях и обеспечить Вермахт надежными транспортными коммуникациями.Локотскую республику возглавил Бронислав Каминский, который вел «успешную» войну против партизан. Только, весной 1942 года в операции «Цыганский барон» было убито и взято в плен около трех тысяч брянских партизан. Именно поэтому Каминского называли «хозяином Брянского леса»!

Хотелось бы также напомнить забывчивым сталинистам о массовом беспрецедентном сотрудничестве с немцами украинцев. С 21 августа по 15 ноября 1941 года на территории Украины возникла «Олевская республика», создателем которой стал украинский националист и руководитель «Полесской сечи» Тарас Бульба-Боровец. К ноябрю 1941 года численность казаков возросла до 10 тыс. и руководство 213 немецкой охранной дивизии легализовало антисоветскую деятельность украинских коллаборационистов. Правда , с «бандеровцами» армия «Полесской сечи» разошлась в идеологических вопросах и ее основными союзниками в антисоветской борьбе стали белорусские националисты из самообороны и украинские националисты, поддерживающие Мельника.Если же мы говорим о чеченцах и ингушах , которые были в составе вермахта, ни одного более-менее заметного подразделения, даже роты, сформированной из их числа, не было!

Заслуживают внимания исследования видного российского историка К. М. Александрова, по сведениям которого в период с 1941 по 1945 год в составе Вермахта воевало около 1,2 миллиона граждан Советского Союза. Из них не менее 400 тысяч человек были русскими по национальности. Остальные это украинцы (250 тысяч), жители стран Прибалтики (200 тысяч), выходцы из Средней Азии (180 тысяч), представители народов Северного Кавказа (28 тысяч), крымские татары (10тыс.) и т.д.. Обратите ,пожалуйста, внимание на последние цифры, которые, несмотря на относительно малые величины, почему-то стали причиной депортации народов Северного Кавказа и крымских татар!Как ни прискорбно, но на сторону немцев перешли даже два Героя Советского Союза – старший лейтенант Бронислав Антилевский и капитан Семен Бычков!

Как не парадоксально, но в начале войны сдача в плен красноармейцев приняла такой размах, что Сталин был вынужден одобрить, предложенную сотрудниками СМЕРШа, операцию под кодовым названием «Измена Родине».Суть операции заключалась в том, чтобы, приблизившись с поднятыми руками к немецким окопам якобы для сдачи в плен, специально подготовленные «мнимые перебежчики» забрасывали гитлеровцев гранатами. После нескольких подобных обстрелов гранатами немцы перестали принимать подозрительные группы перебежчиков, расстреливая их на месте !

Дело дошло до того, что Генерал армии Георгий Жуков, будучи командующим Ленинградским фронтом, 28 сентября 1941 года отдал неслыханный варварский приказ No 4976. По нему, подлежали расстрелу семьи всех сдавшихся в плен, а по возвращении из плена солдат ждала такая же участь(подобное не делали даже многие тираны Средневековья!). Не помог даже Приказ Сталина за No 227 от 28 июля 1942 года, известный в народе как «Ни шагу назад!».

В этом отношении подлости и цинизму Сталина не было предела, особенно когда его сын, Яков Джугашвили, не покончил жизнь самоубийством, а сдался в плен гитлеровцам, игнорируя приказ своего отца №270 «Командиров и политработников, сдающихся в плен, считать злостными дезертирами, семьи которых подлежат аресту»!Тогда Сталин изволил цинично заявить своим соратникам, что может теперь следует арестовать и его? Несомненно, исходя из его зловещего приказа, это было бы вполне справедливо!Хотя о какой совести и морали можно говорить, когда подлый тиран Средневековья Сталин на основании своего же приказа, воспользовавшись тем, что недолюбливал свою невестку-еврейку,арестовал ее вместо того, чтобы самому сесть в тюрьму! Именно тогда Юдифь Мельцер, жена Якова Джугашвили, провела в тюрьме больше полутора лет, после чего заболела и умерла !

А может напомнить забывчивым сталинистам постыдные события,когда многие москвичи при приближении немцев к Москве, избавлялись от всего, что могло бы выдать их симпатии к советской власти. По рассказу очевидцев на Преображенке все окрестные помойки тогда были завалены портретами Ленина (правда, сталинские изображения трогать пока все-таки боялись!). Член Союза писателей Николай Вержбицкий тогда с горечью записал в дневнике: «16 октября 1941 года войдет позорнейшей датой – датой трусости, растерянности и предательства в истории Москвы..Пожалуй, самым удивительным и унизительным явлением тогда были длинные очереди в парикмахерские, поскольку многие добренькие «любвеобильные» советские дамы решили привести себя в порядок перед приходом новой власти»! Господа сталинисты, обратите внимание, что так усердно ждали немецких захватчиков не чеченцы и ингуши, а многие русские, украинцы, белорусы и т. д.!

Исходя из этого, хочу обратиться к вам – людям ,оправдывающим кровавые преступления Сталина, и задать логический вопрос : «Почему многие вышеприведенные факты столько лет были засекречены и почему кровавый тиран Сталин не депортировал представителей народов, которые больше всего сотрудничали с немцами?».Господа сталинисты!Только не смейте говорить, что все вышесказанное это ложь и неправда, поскольку я легко могу предоставить источник любой этой позорной информации. Если же вам и этого материала недостаточно, то могу ознакомить вас еще с десятком советских генералов, которые изменили Родине и верой и правдой служили немцам! Может хоть после этого вы все-таки прозреете и перестанете быть слабоумными лохами, позорно оправдывающими палача народов Сталина?

Сейчас стало известно ещё одно «героическое» деяние Сталина. Оказывается, он готовил выселение и всех украинцев в Сибирь ,однако выполнение этого приказа было приостановлено вскоре после начала выселения, очевидно, из-за продолжающейся войны и непредсказуемой реакции миллионов украинцев на фронтах и в тылу. Заслуживает внимания выступление Сталина в 1945 году, где он сказал: «Украинцы, белорусы и казаки массово предали советскую власть и заслуживают депортации, но их так много, что осуществить это нереально, а жаль»! Любопытно, почему тиран не причислил к ним и самих русских, которые ,как ни странно, превзошли по количеству предательств представителей других народов СССР!

Господа! Вдумаетесь в эти изуверские слова величайшего злодея современности, который фактически сожалеет, что у него нет возможности уничтожить и наказать многочисленные народы! Видимо поэтому кровавый «отец народов» всю свою неистовую злобу обрушил на малочисленные народы, с которыми ему просто легче было справиться?

Невероятно, но многие историки сходятся во мнении, что общее число депортированных людей составляет более 6 млн. человек, причем, около 1,2 млн. человек погибло непосредственно во время проведения депортации и транспортировки в места назначения. Последняя цифра поражает в первую очередь тем, что отчетливо отражает жестокость и варварство проведенного выселения и лишний раз доказывает, что это был фактически геноцид собственного народа!

Однозначно в истории войн России, пожалуй, не было столь массового противостояния, а порой и предательства со стороны русских, украинцев, белорусов и представителей малых народов.Безусловно, столь массовый советский коллаборационизм является наглядным примером несостоятельности и утопии советского строя, который продержался всего 70 лет за счёт: голода, страданий, убийства царской семьи, чудовищной гражданской войны, разрушения церквей, гибели и геноцида миллионов людей,насильственному порабощению и советизации союзных республик и т.д.!

Нетрудно догадаться, что столь массовое противостояние советской власти во многом объясняется крайне необдуманной и агрессивной политикой сталинского кровавого режима, в результате чего у населения росла ненависть к этому жестокому тоталитарному режиму и многие открыто выступали против него.Причем, в этом противостоянии многие русские, украинцы, белорусы и т.д. воевали, символически держа в руках национальный государственный флаг Великой Российской империи – бело-сине-красный триколор! И здесь нет ничего удивительного, поскольку после красного террора, разрушения церквей многократного раскулачивания и массовых репрессий у большевиков было много противников, тем более что их никто не просил насильно покорять соседние страны, делая из них союзные республики?

Разве не Сталин придерживался древней колониальной тактики «разделяй и властвуй», стравливая народы из-за перераспределения территорий ?Например, до сих пор длится противостояние между ингушами и осетинами относительно некоторых ингушских территорий,которые Сталин незаконно передал осетинам! Именно из-за «мудрой» национально-колониальной политики Сталина на границе Грузии и Южной Осетии до сих пор льется кровь!

Политика советской власти, особенно в области коллективизации сельского хозяйства, вызывала массовое недовольство на Северном Кавказе. Кроме того,начиная со второй половины 20-х годов Советы ликвидировали шариат, хотя обещали его сохранить для народов, исповедующих ислам. Запретили горское право - адат, хотя обещали его сохранить. Заменили арабскую графику на латинскую, а позже - на кириллицу. Препятствовали сохранению национальных традиций и обычаев, запретили ношение кинжалов. Вместо обещанной земли пытались вовлечь в колхозы. Были расстреляны видные религиозные деятели республик, тысячи были арестованы и сосланы в ссылку. Однозначно все это не могло не привести к восстаниям, которые жестоко подавлялись солдатами Красной армии по всей территории Северного Кавказа!

Немаловажно также, что во время Гражданской войны ,столкнувшись с Белой армией, пытавшейся распространить свою власть на весь Северо-Кавказский регион, большая часть чеченцев и ингушей стала поддерживать большевиков, которые обещали им полное национальное самоопределение, возврат всех отданных казакам земель и собственную республику.Самым известным чеченским большевиком стал Асланбек Шерипов – организатор и командующий «чеченской Красной армией». Однако, победив Белую армию, лживые и кровожадные большевистские нехристи обманули чеченцев и ингушей,предательски оккупировав их территории и навязав им чуждые для свободолюбивых горцев законы и порядки!

Именно поэтому гордые и свободолюбивые горцы сражались за свою независимость от рабовладельческого и кровавого сталинского режима!Вандализм и деспотизм Сталина приняли такой размах, что даже была создана "Особая партия кавказских братьев" (ОПКБ), объединявшая представителей 11 народов Кавказа для противостояния большевистскому варварству и деспотизму. С момента установления советской власти на Северном Кавказе и до начала Великой отечественной войны только на территории Чечено-Ингушетии произошло 12 крупных антисоветских вооруженных выступлений, в которых участвовало от 500 до 5000 человек. Однако говорить о поголовном участии чеченцев и ингушей в антисоветских бандах, конечно, абсолютно не оправдано, тем более что тогда противостояние было ликвидировано еще к марту 1943 года!

Именно этим можно объяснить столь значительное количество ярых противников советской власти, воевавших во время ВОВ фактически не против СССР, а против сталинского тоталитарного и рабского режима. И разве чеченцы и ингуши, как и представители многих народов, не шли на крайние меры ради независимости своей страны от сталинской диктатуры и произвола? Несомненно, во многом виноват сам сталинский преступный режим! Именно поэтому многие чеченцы и ингуши, которые в составе «Дикой дивизии» героически сражались и защищали царя-батюшку и отечество, были вынуждены противостоять сталинской диктатуре и произволу!

И разве народ, который вырастил и воспитал такую героиню, как бесстрашную женщину-патриотку Таймасху Гехинскую, возглавившую в 1817г. сопротивление чеченцев против царского самодержавия, и «сына эскадрона» 14-летнего Ваху Алиева, героически сражавшегося в ВОВ, может быть предательским? Ведь именно Ваха Алиев в этом возрасте отважился и не побоялся мести палача народов Сталина и написал ему дерзкое письмо, в котором заявил, что пока чеченцы и ингуши проливали кровь за родину, вождь расправился с их матерями, сестрами, детьми, стариками, оставшимися дома! «Мой народ никогда не простит Вам этого!» – пообещал Алиев (только смерть тирана спасла малолетнего героя, отбывающего длительное наказание в Магадане) !

Что касается Таймасху Гехинскую, то именно ее, отважно воюющую в течение 10 лет против самодержавия , царь Николай I, воодушевленный ее патриотизмом и преданностью своему народу, помиловал и щедро наградил! И это при том, что на его вопрос – будет ли она после этого воевать против него – Таймасха бесстрашно ответила: «Войну развернул сам государь, и если он продолжит ее вести,то и она обязательно продолжит сопротивляться, даже если он ее освободит»!

И разве народ , который всегда славился своей доблестью, великодушием и ценил мужественных воинов мог быть предательским.Скажу больше, если бы многие народы так воспитывали своих детей, как чеченцы и ингуши, которые свято чтят традиции своих предков, то ,поверьте, в мире было бы гораздо меньше преступлений и насилия. В этом отношении заслуживает внимания история с героем Отечественной войны 1812 года князем Багратиони. Далеко не все знают, что будущий знаменитый воин родился в дагестанском городе Кизляре и первый военный опыт в возрасте двадцати лет получил в Чечне, где и был пленен при подавлении восстания шейха Мансура против царских войск. И хотя в сражении пал родной брат Мансура, мстить высокопоставленному пленному лидер горцев строго-настрого запретил. Пораженные храбростью Багратиона, его воинской доблестью, чеченцы решили без малейшего выкупа освободить достойного воина !

Хотелось бы вспомнить еще одного достойного сына вайнахского народа героя Отечественной войны 1812 года Александра Чеченского, которому за его мужество, преданность и героическое прошлое Пушкин посвятил стихотворение «Демон». Пушкина, который близко дружил с Александром, привлекала мудрость Чеченского, его мужество и понимание жизни, отношение к религии, к свободе и т. д..

Не надо также забывать, что многие чеченцы и ингуши доблестно воевали в составе Красной Армии и 2300 чеченцев и ингушей героически погибли на фронте. Подводник Северного флота Магомед Гаджиев и пулеметчик Ханпаша Нурадилов были посмертно удостоены звания Героя Советского Союза. Только в обороне Брестской крепости участвовали до 400 выходцев из Чечено-Ингушетии. Одним из защитников Брестской крепости был Магомед Узуев, которому в 1996 году посмертно было присвоено звание Героя Российской Федерации. Несмотря на это, многие из спасшихся героев тоже подверглись сталинским преследованиям.

Особого внимания заслуживает героическая история полковника советской армии Мавлида Висаитова, имеющего многочисленные награды и дошедшего с боями до Эльбы. Американское правительство заслуги чеченского героя оценило настолько высоко, что поставило его в один ряд с Георгием Жуковым, Родионом Малиновским и Константином Рокоссовским. В мае 1945 года советский офицер был представлен к одной из самых почетных наград Соединенных штатов – ордену Легион Почета.Кроме того, Висаитов был первым из советских офицеров, пожавших руку американскому генералу. Именно это приветствие затем в газетах окрестили «рукопожатием века». Однако именно из-за этого «рукопожатия века» и своего мстительного отношения к вайнахам изувер Сталин в 1946 году, несмотря на горячее желание 32-летнего командира остаться в рядах Красной Армии, отправил его в запас.

И разве ,казалось бы, в толерантной многонациональной стране победившего социализма допустимо, когда людей ущемляли из-за их национальной принадлежности ?В этом отношении поучительна история Увайса Ахтаева , с амого высокого тогда в мире баскетболиста, которому Сталин запретил участвовать в Олимпиаде 1952 года, состоявшей в Хельсинки, только потому, что он депортированный чеченец.Именно поэтому выдающемуся баскетболисту было предложено сменить фамилию и выдать себя за еврея.Однако патриот своего народа Ахтаев категорически отказался. В результате сборная СССР в Хельсинки поехала без гигантского центрового и с треском проиграла! А ведь Ахтаев забрасывал мяч в кольцо даже не прыгая !

Безусловно, все народы Кавказа показали свое мужество и патриотизм в борьбе с немецкими захватчиками!Не надо также забывать, что знаменитую фразу «Русские не сдаются!» крикнул, подрывая себя гранатой, герой Великой Отечественной войны представитель именно депортируемого народа – адыгский поэт Хусейн Андрухаев!Именно героизм кавказцев в первую очередь не позволил Гитлеру захватить Кавказ!

В этом отношении поучительны слова Хрущёва, который сказал : «Чеченцы и ингуши храбро сражались на фронте и ударно трудились в тылу, однако в результате стали безвинными жертвами сталинского произвола»!Кроме того, заслуживает внимания позиция А. И. Микояна, который в свое время заявил: «Удручающее впечатление на меня произвело то, что Сталин добился выселения целых народов уже после того, как немцы были изгнаны с территорий, где проживали некоторые эти народы!».Микоян оказался ,пожалуй, единственным соратником Сталина, который посмел выразить кровавому вождю свое несогласие по этому вопросу. Однако палач народов объяснял это тем, что главной виной этих народов является то, что эти народы были нелояльными к Советской власти!

Сейчас многие сторонники сталинского режима стараются использовать различную информацию, чтобы хоть как-то оправдать геноцид чеченцев и ингушей, хотя какое оправдание с позиции человеческой морали может быть массовым убийствам людей ?На мой взгляд, основной и главной причиной депортации являлась сама тогдашняя политическая система Советского Союза и ее тоталитарный сталинский режим. В то время репрессии были неотъемлемой частью существования страны и коснулись не только отдельных граждан, но, к сожалению, и целых народов. Гуманная по содержанию Сталинская конституция на деле оказалась пособием для сатанистов!

Депортациями Сталин рассчитывал достойно наказать и одёрнуть малые народы, чтобы окончательно сломить их стремление к независимости и укрепить свою тоталитарную империю. Конечно, в мирное время ему трудно было осуществить геноцид этих народов, поэтому он использовал переломный момент в войне и со свойственной ему жестокостью и подлостью отомстил целому народу. Однако кровавый изверг в результате этого добился только того, что у населения еще больше росла ненависть к этому жестокому диктаторскому режиму и многие открыто выступали против него.

Скажу больше, что одной из причин развала СССР в девяностых была не только несостоятельность и утопический характер советского строя, но ,безусловно, и кровавое наследие сталинского кровавого режима. Именно поэтому,даже после объявления независимости и выхода из состава СССР, многие постсоветские республики сохранили натянутые отношения с россиянами , хотя сегодняшняя Россия не может и не должна отвечать за неоправданный фанатизм и вандализм сталинского кровавого режима!

Недоучившийся семинарист-воришка и жалкий стукач царской охранки Джугашвили был по природе своей трусом, поэтому и вероломно выселял беззащитных женщин и детей на погибель.Этими депортациями он убивал одновременно двух зайцев! Во-первых, убирая все гипотетически нелояльные народы из регионов, замещал их более лояльными и покорными народами. Во-вторых, он создавал образ внутреннего врага и противника, что вполне характерно для тоталитарного режима, который этим оправдывал многочисленные репрессии!Именно этим величайший авантюрист современности Сталин развел своих почитателей как обыкновенных лохов!

Заслуживает особого внимания сама цель и предназначение депортации как репрессивной меры. Безусловно, если бы депортация произошла бы за пределы СССР, то в этом случае ,вероятно, подобную акцию еще можно было хоть как-то оправдать, поскольку весь якобы «непокорный народ» очутился бы в изоляции за пределами границ советского государства ! Однако возникает вопрос: «А что, например, в Казахстане эти народы не представляли бы опасность для кровавого вождя и страны в целом»? Или Казахстан в то время не был в составе СССР? Или тогдашний тоталитарный режим был настолько слаб, что не смог бы сурово «наказать» малочисленные народы на любой территории СССР?

Кроме того, кто-то спросил тогда казахов, хотят ли они на своей земле жить с переселенцами (безусловно, это дискриминация уже казахов)? Исходя из вышесказанного, какой был смысл переселять эти народы, да еще тратить средства на их транспортировку и физическое истребление, если они опять бы жили на территории СССР и тем самым вновь «представляли бы определенную угрозу» тоталитарному режиму? А все очень просто – тиран Средневековья Сталин таким образом хотел наказать и отомстить этим народам за неповиновение и отказ быть его послушными рабами!

Любопытно также,что Казахстан стал идеальным местом для депортации благодаря удаленности от центральной России и малонаселенности. Кроме того,именно в Казахстане начал свою кровавую карьеру главный сталинский палач – будущий всесильный нарком Ежов. Именно при нем,в результате насильственной коллективизации, приведшей к голодомору, который назвали «голощёкинским»(в честь тогдашнего лидера Компартии Казахстана Филиппа Голощекина), погибли несколько миллионов казахов, в результате чего численность нации сократилась почти вполовину!Однозначно по числу жертв этот голодомор в Казахстане был значительно губительным,чем более известный голодомор на Украине в тридцатых годах, когда погибло несколько миллионов украинцев !И разве сегодняшнее противостояние россиянам в этих странах не отголосок геноцида, который совершил палач народов Сталин, устроивший украинцами и казахами искусственные голодоморы, поскольку вместо того ,чтобы накормить голодных соотечественников в неурожайные годы, он продавал хлеб на валюту для скорейшей индустриализации страны!

Исходя из этого, советское правительство решило заселить огромные пустующие территории Казахстана «неугодными» и «непокорными» людьми из других регионов в качестве дешевой рабочей силы!Таким образом ,Сталин не только наказал неуправляемые им народы, но и депортацией намеревался восполнить людские потери в Казахстане в результате геноцида казахов, произошедшего в первую очередь из-за его бездарной сталинской хозяйственной политики!

Важно также отметить, что депортации народов происходили и в дру, гих странах. Особенно примечательна в этом плане Америка, в который 1942 году были интернированы с западного побережья вглубь страны японцы, немцы, итальянцы и т.д... Причем, эта мера была не репрессивной, а чисто превентивной! Кроме того, условия содержания были «райскими» по сравнению с сталинскими лагерями смерти для депортируемых, а в 1946 году всех без проблем власти вернули в прежние места проживания, извинившись и даже раздав каждому депортируемому 20 тысяч долларов компенсации за доставленные неудобства! Вот как это происходило в цивилизованных странах, а не в варварской большевистской стране !

Разве исходя из вышесказанного недостаточно, чтобы полностью признать преступными деяния сталинского режима против чеченцев и ингушей? Да ,победителей, казалось бы , не судят, однако непозволительно скрывать совершённые ими преступления перед человечеством! Вместе с тем, если в 1991 вышло постановление «Реабилитировать все репрессированные народы РСФСР, признав незаконными и преступными репрессивные акты против этих народов» ,а в 2004 году Европарламент признал факт депортации чеченцев и ингушей в 1944 году актом геноцида, то в этом случае ведь кто-то должен все-таки ответить за совершенные преступления?

И разве не предусмотрительна была оценка Мюнхенского Института по изучению истории СССР и Восточной Европы (1971 г.),в которой сказано : «Репрессии против многих наций в СССР – даже несмотря на их последующую реабилитацию – ускорили формирование нелегальной националистической оппозиции внутри СССР. А со временем она охватила весомую часть руководства восстановленных при Хрущёве национальных автономий. В дальнейшем это может привести к параличу правящего режима в стране. Но о таких последствиях Сталин с его окружением не задумывались, полагая, видимо, что править они будут вечно» ! Яркое тому подтверждение трагические события в Чечне на рубеже 1980-х – 1990-х –1994 гг., приведшие к российско-чеченской войне !

Ведь именно поэтому тема «национальных» репрессий сдетонировала, прежде всего, на Северном Кавказе. Достаточно вспомнить о принятии в апреле 1991 года Верховным Советом РСФСР Закона «О реабилитации репрессированных народов», предполагавшего, среди прочего, и территориальную реабилитацию. По мнению председателя совета Правозащитного центра «Мемориал» Александра Черкасова, хотя упомянутый законодательный акт принимался с благими намерениями, изначально в нём были заложены зёрна будущих конфликтов: «Попытка выполнения одного из пунктов этого закона, а именно пункта о территориальной реабилитации, не могла не привести к конфликту». Закон породил много точек напряженности, так как возвращение территорий стало невыполнимой задачей, полагает другой правозащитник, Ян Рачинский.

Во-первых, на места проживания депортированных этносов в 1944-54 гг. вселялось, преимущественно русское и русскоязычное население. А во-вторых – к концу 1950-х годов включительно по нескольку раз перекраивались границы сперва упразднённых, а затем восстановленных национальных автономий. К примеру, трижды менялись границы Чечено-Ингушетии.Кроме того,власти регионов, с территорий которых осуществлялось выселение, противились восстановлению прежних автономий и возвращению депортированных.Вместе с тем для возвращающихся граждан отсутствовали жилищный фонд, подготовленные социально-бытовые обустройства и с запозданием решались вопросы их трудоустройства. Так, в 1956-58 гг. в Чечено-Ингушетии только треть возвратившихся получили новое жилье и трудоустройство.

Апогеем же всего этого стали массовые протесты в августе 1958 года русских жителей в Грозном, сопровождавшиеся попытками штурма здания обкома партии и сопровождавшихся стычками с чеченцами и ингушами.Грозненский обком КПСС буквально забрасывал ЦК КПСС обращениями с просьбой временно приостановить массовое возвращение чеченцев и ингушей ввиду неподготовленности социально-бытовых условий для «возвращенцев», нерешённости организационно-бытовых вопросов.

Грозненские эксцессы, были погашены военной силой и коммунистические лидеры таким образом заморозили решение проблем межнациональных отношений в Чечено-Ингушетии, что спустя десятилетия обернулось кровавой драмой !Вместе с тем случившееся заставило руководство лишний раз убедиться в преступной и антинародной политике палача народов Сталина в отношении депортации малых народов СССР, которая и стала основной причиной протестов и массовых антироссийских выступлений !

Вот она – действительная и ужасающая сущность утопической сталинской кровавой социалистической эпохи! И разве не позор для великой страны, когда в стране величайших гениев выдающимся деятелем всех времён и народов выбрали психически больного параноика и педофила(https://otari.mirtesen.ru/blog/43941340823/), обыкновенного вора и грабителя,стукача царской охранки, государственного серийного убийцу, устроившего геноцид своему народу,необразованного человека неизвестной национальности, поскольку до сих пор точно не известно, кто же все-таки зачал палача народов Сталина , а ,следовательно, и его национальность по отцу?!Порой кажется, что даже его «добренькая» и любвеобильная мать точно не знает, от кого она нагуляла это чудовище!Любопытно, что сам Сталин до конца ее дней из-за этого часто называл свою мать «старой сукой и шлюхой» ( https://proza.ru/2013/12/10/1404) !И вот после всего этого,неужели в столь великой стране не нашлось нормального русского человека способного адекватно править своим народом?!

В 1953 году ушел из жизни самый проклятый из всех проклятых людей, которые когда-либо шагали по этой земле! Перестало биться собачье сердце и работать дьявольский ум величайшего злодея и авантюриста современности. Ушел человек, в котором не было ничего человеческого – ни души, ни любви, ни жалости. Холодная жестокость профессионального палача и звериный инстинкт самосохранения роднили его больше со звериным племенем, чем с родом человеческим. Ушел человек, который обессмертил свое имя миллионами смертей в чекистских подвалах, колымских рудниках, среднеазиатских песках , кавказских горах и т. д...Ушел человек, который на протяжении тридцати лет безнаказанно плавал в море крови наших отцов и братьев, в реках слез наших матерей и сестер!

Именно поэтому этот титулованный садист должен был понести наказание за все свои кровавые деяние еще при жизни, а не похоронен «помпезно» у Кремлевской стены!К сожалению, единственным «наказанием» изувера Сталина стало, вынесенное из Мавзолея его «зловещее тело» со снятием золотых погон генералиссимуса, звезды Героя Социалистического Труда и замена золотых пуговиц на мундире латунными. Кроме того, у него на родине, в Грузии, «благодарные» соотечественники снесли главный памятник Сталина в городе Гори, выбросив его на «свалку истории»!Так бесславно завершил свой последний путь кровавый палач народов Сталин! Как тут не вспомнить слова отважной поэтессы и патриота своей страны Анны Ахматовой «То,что Сталин подох собственной смертью — позор для его современников»!

Люди же, которые не изменяют своего отношения к этому тягчайшему преступлению и до сих пор оправдывают эту кровавую сталинскую бойню, безусловно, в какой-то степени косвенно являются соучастниками геноцида этих народов! В этом отношении разве прогрессивное человечество может оправдать бездарного академика А. М. Самсонова, который в своей статье «Миф о несправедливости выселения чеченцев и ингушей в 1944 году» заявил :«Всё разумно и логично – за преступления необходимо отвечать. Решение Сталина о депортации было справедливым и даже в некотором отношении мягким – в ходе операции было убито 780 человек, арестовано 2016 антисоветского элемента»!

И это говорил человек, считавший себя академиком, который геноцид народа считал «ещё мягким наказанием», а гибель даже 780 человек, что к тому же ,безусловно, нереальная цифра, не считал особой проблемой! На мой взгляд, даже фашисты так не глумились над своими жертвами! К сожалению, и в наше время можно встретить немало подобных бездарных и подлых людей, которые все еще оправдывают геноцид этих героических народов. Складывается впечатление , что эти, одурманенные сталинской пропагандой безумцы, выжили из ума и никак не хотят понять, что из-за патриотов своей страны , которые противостояли преступному сталинскому режиму, нельзя осуждать весь народ – да ещё такой гордый и героический!

Не надо также забывать, что известный немецкий ученый Иоганн Фридрих Блюменбах, получивший в свое время почетный титул «магистра Германии», вошел в историю как человек, который впервые назвал белую (арийскую, европейскую) расу «кавказской» ,поскольку народы , живущие на Кавказе, он признал наиболее чистым и не смешанным типом этой расы(https://otari.mirtesen.ru/blog/43027737714/). Причем, наиболее чистым и не смешанным типом этой белой расы Блюменбах в первую очередь считал чеченцев и ингушей !

Сегодня весь мир следит за успехами, которых достигла Чечня и Ингушетия, в которых побежден терроризм, демократическим путем созданы органы власти, нет проблем в области религиозных и национальных отношений, проведены грандиозные перемены в вопросах защиты прав и законных интересов граждан.Скажу больше, если бы многие народы так воспитывали своих детей, как чеченцы и ингуши, которые свято чтят традиции своих предков, то ,поверьте, в мире было бы гораздо меньше преступлений и насилия!

В заключение, хочу отдать должное стойкости и мужеству чеченского и ингушского народам, которые в изгнании сохранили язык и культуру, свои вековые обычаи, и пожелать этим народам всех благ и процветания.Несомненно, только стойкость, сплоченность и взаимопомощь позволили этим героическим братским народам не только выжить, но и сохранить духовный потенциал и созидательный настрой. Да поможет Всевышний сохранить мир, единство и согласие на вайнахской земле !

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

А вы знали об этом?

Любопытно, что после того, как Сталин объявил Фрейда "мелкобуржуазным отродьем", Фрейд в ответ ославил русских большевиков, объявив, что лозунг "Пролетарии всех стран, соединяйтесь!" носит ярко выраженный гомосексуальный характер. После чего Сталин тут же заказал Мухиной гетеросексуальную статую "Рабочий и колхозница" !

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